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Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara
Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun or'da
Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara
Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun oysa
Hasretim uzaklara açılmış bir gemi
İçinde yalnızım, çaresiz, dertli
Yine yak deli gönül
Ne var ne yoksa at ateşlere
E ben sana yalan, yasak mı oldum?
Bu kaçış niye?
Yine yak deli gönül
Ne var ne yoksa at ateşlere
E ben sana yalan, yasak mı oldum?
Bu kaçış niye?
Yine yak
Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara
Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun or'da
Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara
Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun oysa
Hasretim uzaklara açılmış bir gemi
İçinde yalnızım, çaresiz, dertli
Yine yak deli gönül
Ne var ne yoksa at ateşlere
E ben sana yalan, yasak mı oldum?
Bu kaçış niye?
Yine yak deli gönül
Ne var ne yoksa at ateşlere
E ben sana yalan, yasak mı oldum?
Bu kaçış niye?
Yine yak deli gönül
Ne var ne yoksa at ateşlere
E ben sana yalan, yasak mı oldum?
Bu kaçış niye?
Yine yak deli gönül
Ne var ne yoksa at ateşlere
E ben sana yalan, yasak mı oldum?
Bu kaçış niye?
Yine yak deli gönül
Ne var ne yoksa at ateşlere
E ben sana yalan, yasak mı oldum?
Bu kaçış niye?
Yine yak deli gönül...
**
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Hiç, hiç yüzüm gülmüyor artık
Hiç susmuyor yüreğimde ağlayan bu şarkı
Ah derdime tek sebep sensin
Gün geçmiyor dinmiyor içimde hasret sancısı
**
Böyle aşklar zor yaşanır sevgilim
Zor silinir bu acının izleri
Zor unutur ellerim ateşini
Yaktın gittin beni
**
Kara yaslar içinde gönlüm
Bir daha kimseyi bu kadar çok sevemem
Öl deseydin inan ölürdüm
Bir daha kimseye böyle yemin etmem
**
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Artık Dönmem
çikmaza Girdi çaresizliğimle Sen
Her Günüm Zehir Oldu Uzak Dur Benden
Bir Hayal Diyim Kaldi Ilik Gecelerden
Bitmeyen O Hoş Geceler Bitt Birden
Git Aliştim Ben Sensizliğe Erken
Dönmek Istesem Bile Artık Dönmem
Bir Gün Doğsun Sabah Olsun Bitecek Feryatlarim
Yeni Aşklar Ve Umutlar Dolacak Yarinlarim
Bir Gün Doğsun Sabah Olsun Bitecek Feryatlarim
Yeni Aşklar Ve Umutlar Saracak Yarinlarim
**
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Kim yaşar deli dolu bu sevdaları
Kim anlar yana yakıla ağıtları
Bilen biri çıkar elbet bir gün sonunda
**
Aşk çoğu zaman ulaşılmaz bir bulut gibi
En kötü yanı içindeki bu dikenleri
**
Bırak erişilmezi oynama sen bana
Yoksa unutulmaz oldu yitik bu sevda
Artık tüketildi arzular yarı yolda
**
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İçler acısı, halime bak, içlar acısı
Cansuyum ne büyük konuştum
Çaresizim aç susuz kaldı yüreğim
Cansuyum, seni sevmekti suçum
**
Dönüşü yok yok bunun geri
İhanet er geç ödenmeli
Sen de yaz bunu yaz da gör bedelini
**
Çare bulunmaz
Derdime imdat
Yetişin a dostlar yetti bu inat
**
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Ah kader yaktı yine
Yürek yandı yine
Koşuyor deli bir sevdanın peşinde
Allahım duy beni bu aşk vurdu beni
Gönül gitti elden ah kapıldı gitti
**
Seni arıyor ellerim bu gece
Seni sarıyor çaresiz gözlerim
Bile bile işkence etme bana
Anla beni anla sensizlik yetti canıma
**
Hadi yarim bana he de yarim
Hasretinden öldürme beni
Hadi yarim bana he de yarim
Sararıp soldum yeter üzme beni
**
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Zaman açıldı yalnızlığım
Bekleyişim sürdü boşuna
Sevgimin bedeni yorulmuş
Korkular ansızın yanımda
**
Doğmuyor güneş imkansız
Bitmiyor gece insafsız
**
Sorgusuz sualsiz
Sensizlik sebepsiz
Olmuyor be güzelim
**
Sana neler oldu
Gül yüzün soldu
Sonunda sevgimize
Olanlar oldu
**
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Gözlerin beni kor gibi yakar canım
Fırtına kopar yaklaşma sakın
Sevinçler uzak hüzünler bana yakın
Allah'ım sabah olmasın sakın
**
Gelemem sana gelemem sev diyemem
**
Bedenim senin her anım yalnız senin
Benliğimi sarar tenin ellerin
Gün gelir masum bir bakış yeter bana
Umutlar yeşerir taşar dünyama
**
Bilemem seni bilemem, yanıyor bedenim
Beni gönlüne sar diyemem
**
Sen bana gül beni biraz oyala
Bir günüm geçmedi yana yana
Katlanamam bu acıya
Yar bana gör bana gel
**
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Sessiz uzaklara, sensiz tuzaklara
Düşecek gönlüm yine bir başına
Sorular hep yanıtsız, geceler hep kaygısız
Yanarım sensiz sabahlara
Bitmedi ki dertlerim, dinmedi hiç özlemim
Gitme sen tek dilegimsin
**
Düşler hep canlanacak, hüzünler yok olacak
Dudaklarım elbet seni bulacak
Düşler hep canlanacak, hüzünler yok olacak
Solan güller açacak
**
Bitmedi ki dertlerim, dinmedi hiç özlemim
Gitme seni çok özledim...
**
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Yollarım kayboldu yorgunum yokluğuna
Bir sonbahar tutuştu yandı sokaklarda
Yalanmış rengi sevdaların
**
Özlemin ağlattı suskunum anılara
Ah bembeyaz telaşım sessiz umutlarda
Günahmış rengi sevdaların
**
Sorgular beni yaşananlar bir ceza gibi
Hasretim deli bedenim hep arzular seni
**
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Sen alıp gittin tüm umutlarımı
Ah acı bir telaş sardı son yarınlarımı
Aşk ufak bir hayal oldu gel diyemem artık
Dön demeden gittin sevemem artık
Kaç kere yenik zamana zavallı aşklar
Son değil ama unutulmaz acılar
Ah acı bana tanrım
Of dinmiyor gözyaşım
Ver yarım kaldı aşkım
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