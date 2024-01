Sen bahardın, ben de yazın Hani sen bensiz olmazdın Bir gün ayrı geçmiyorken Gönlüme karlar yağdırdın ** Son sözümdün Gülen yüzümdün Ben olmazsam üzülürdün Terk edipte gittiğin gün Beni kendime küstürdün ** Gülemem o gün bugündür gülemem Sevemem seni unutmadan sevemem Diyemem acıyor yüreğim diyemem Bir sonbahar aldı seni benden ** Bu son darbe yüreğime Ağlıyorsam bundan sana ne Bitti her şey gittin artık Laf anlamaz gönlüme küstüm işte **

Anladım gelmiyor Çileli aşk kapıda Anladım sevmiyor Yalvarma hiç boşuna ** Ben senin esirinim Uğruna can verenim Bir ümitle her gece Seni beklerim ** Hasret diyorlar hep sabret Ne sabır kaldı ne selamet Bu ne hak ne adalet **

Yalnızlık ah yalnızlık Biz seninle hiç darılmadık Yangın, yangın üstüne Aşk seninle hiç barışmadık ** Yan yürek söndüğüne yan Sen hala söndüğünü san Hata, hata üstüne Gözlerimde öldü sevdan ** Ah bu gönülde kaç yangın var Biri biter biri başlar Bir ateştin şimdi külsün Sen de bittin be yar **

Git, hadi git Yüreğin yanmadan Adımı anmadan Sabah yaklaşmadan Gideceksen git, unut beni Git, hadi git İçin sızlamadan Pişmanlık duymadan Vakit geç olmadan Gideceksen git, unut beni Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Git, hadi git İçin sızlamadan Pişmanlık duymadan Vakit geç olmadan Gideceksen git, unut beni Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam **