Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım ** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım ** Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde ** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım **

rüya gibi her hatıra her yaşantı bana ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde hayat şarap gibidir kederde var neşede hayat şarap gibidir kederde var neşede ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına.... **

Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim ** Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim ** Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim ** Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim **

bana kollarını uzatsan biraz sana kul olurum seven ne yapmaz gel öldür bu ömür böyle tükensin sana bin can feda seven ne yapmaz ** bu gönül uğruna neye katlanmaz öl desen ölürüm seven ne yapmaz gel öldür bu ömür böyle tükensin sana bin can feda seven ne yapmaz **