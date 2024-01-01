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7/24 Dinle Türk Sineması Klasikleri

Türk Sineması Klasikleri Şarkı Sözleri

Nalan Türk Sineması Klasikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Türk Sineması Klasikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türk Sineması Klasikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan

Nalan

Türk Sineması Klasikleri

  • Yalancı Yarim

  • Her şey Bitmiştir Artık

  • Ömrümce Hep Adım Adım

  • Ağlama Değmez Hayat

  • O Ağacın Altı

  • Arım Balım Peteğim

  • Buruk Acı

  • Seven Ne Yapmaz

  • Boş Çerçeve

  • Sen Bahtımın Güneşisin

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