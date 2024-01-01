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Usul Usul Şarkı Sözleri

Nalan Usul Usul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Usul Usul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Usul Usul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan

Nalan

Usul Usul

  • Yaralandım

  • Canımsın

  • Hadi Göster

  • Bir Daha Asla

  • Farzet

  • Gücenme Bana

  • Nerdesin

  • Sen Sözlerde

  • Usul Usul

  • Uzaksın

  • Yoksun Yar

  • Zalimin Zülmü

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