Aşk Senin Neyine Şarkı Sözleri
Nalan Aşk Senin Neyine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Aşk Senin Neyine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Senin Neyine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Günahını bana bırak
Sevabın senin olsun
Günahını bana bırak
Sevabın senin olsun
**
Ben zaten acıların gözdesi oldum
En tatlı yalanların kölesi oldum
Ben zaten acıların gözdesi oldum
En tatlı yalanların kölesi oldum
**
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
Yaralandım yaralandım
Karalandım karalandım
Bir günahın koynundayım
Yar bunaldım
**
Yaralandım yaralandım
Karalandım karalandım
Bir günahın koynundayım
Yar bunaldım
**
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
Üzülmedin benim için
Bu kadar taş mı kalbin?
Üzülmedin benim için
Bu kadar taş mı kalbin?
**
Ben zaten acıların gözdesi oldum
En tatlı yalanların kölesi oldum
Ben zaten acıların gözdesi oldum
En tatlı yalanların kölesi oldum
**
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
Yaralandım yaralandım
Karalandım karalandım
Bir günahın koynundayım
Yar bunaldım
**
Yaralandım yaralandım
Karalandım karalandım
Bir günahın koynundayım
Yar bunaldım
**
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
-
Bekliyorum
Bir ihtimal beni arar mı diye
İtiraf ediyorum
Yenildim aşka yine
**
Üzgünüm çok üzgünüm
Dargınım sana
Yine de ah demem
Ah etmem sana
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**
Bekliyorum
Bir ihtimal beni arar mı diye
İtiraf ediyorum
Yenildim aşka yine
**
Üzgünüm çok üzgünüm
Dargınım sana
Yine de ah demem
Ah etmem sana
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**
-
Hiç gülmemiş yüzüm senden önce
Sana kadar hiç sevmemiş
Ya da sevmiş zannetmişim
Sen gelene kadar
Daha önce yaşanmış
Yarım kalmış bir aşk gibi
Özlemekten yorulmuş
Aşıkların kavuşması gibi
Sen olsun bu filmin adı
Seve seve oynarım en büyük aşkını
Her nefesin benle dolsun
Yeter ölene kadar
**
-
Gülerken ağlattın beni
Severken öldürdün bizi
Çözüm yok üzgünüm
Taş olsa çatlardı dertten
İnsan direniyor hemen
Ayrılık zor olsa da unuturum
Unutulursun
Dünya döner yine
Kendi düşen ağlamaz
Başka sözüm yok
Bulamazsın ne yeryüzünde
Ne gökyüzünde
Başka bir ben yok
**
-
Bir bakmışım
Aniden aşık olmuşum
Hesapsız kitapsız
Sana tutulmuşum
Nasıl oldu anlamadım
Senle dolmuşum
Seni bana veren Allah'a
Kurban olurum
Ah gözünü sevdiğim yarim
Daha önce nerelerdeydin
Gülüşüne bakışına duruşuna
Boyuna hayran olduğum
Aşk her şeyim sensin
Gelmişim geçmişim
Ne varsa seninle
Temize çektim
Ey aşk! Aşk ne güzelsin
Gel kurul kalbime
Tepe tepe kullan
Bu gönül eylensin
**
-
Of yetti!
Canıma mı kastetti?
Geçemedim ne yardan ne serden
O benden vazgeçti
Ya biterse yıkılırım giderse
Diye diye tadı kaçtı
Aşk elden uçtu gitti
**
Of of
Ne cam kaldı ne de çerçeve
Dağıttın her şeyi gönül penceremde
Bak geçti bahar aşk küstü mü ne?
Gözlerim açık gitmesin hasretinle
**
-
Sevabın senin olsun
Günahını bana bırak,
Sevabın senin olsun
Ben zaten acıların gözdesi oldum,
En tatlı yalanların kölesi oldum
Ben zaten acıların gözdesi oldum,
En tatlı yalanların kölesi oldum
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
Yaralandım yaralandım
Karalandım Karalandım
Bir günahın koynundayım yar
Bunaldım
Yaralandım yaralandım
Karalandım Karalandım
Bir günahın koynundayım yar
Bunaldım
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
Üzülmedin benim için
Bu kadar taş mı kalbin
Üzülmedin benim için
Bu kadar taş mı kalbin
Ben zaten acıların gözdesi oldum
En tatlı yalanların kölesi oldum
Ben zaten…
**
-
Bekliyorum
Bir ihtimal beni arar mı diye
İtiraf ediyorum
Yenildim aşka yine
**
Üzgünüm çok üzgünüm
Dargınım sana
Yine de ah demem
Ah etmem sana
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**
Bekliyorum
Bir ihtimal beni arar mı diye
İtiraf ediyorum
Yenildim aşka yine
**
Üzgünüm çok üzgünüm
Dargınım sana
Yine de ah demem
Ah etmem sana
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**
Çileyi de ben çekerim
Dert senin neyine
Kendimi unutmuşum
Bu sevdanın peşinde
Canın sağ olsun
Kışı erken getirdin bize
Aşk senin neyine
**