Biraz kara bulutluyum ama gecer Hesaplar bazen tutar Bazen de doner Bugun yara alırsam Sanma acım diner Gel ilacım sen ol yeter ** Biraz kara bulutluyum ama gecer Bazen de doner Sanma ac?m diner (scroll up) **

Çok sevdim çok üzüldüm ben Yinede pişmanım diyemem Gün gelir çiçekler coşar, kuşlar öter Her gün yeni umutla uyanmak güzel. ** Ne ettimse kendime ettim Bu benim yolum Bilmeden kalp kırdıysamda elbet bir kulum ** Çiçekler solar, kuşlar göçer Yinede acısı tatlısıyla hayat güzel Kötülük yoksa iyilik fark edilmez Cefa cekmeyen dil sefasını süremez. ** Her gün ağlayan alışmış, gülmeyi bilmez Her şeye rağmen nefes almak güzel. Ne ettinse kendine ettin Bu senin yolun Bilmeden kalp kırdıysanda canın sağ olsun. ** Çiçekler açar elbet kuşlar döner Umudun peşinde yorulmak güzel. **