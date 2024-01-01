Zalimin Zülmü Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun Saadet hiç belli olmaz Sevgilim mesut musun? ** Bu sevgiye düştüm nerden Kendimi unuttum ben Hayatımı sana verdim Gençliğim gitti elden ** Şimdi artık yanlızım Ağlamak neye yarar Zalimin zulmü varsa Sevenin Allahı var **

Canımsın Gülsün yüzün birtanem ağlama Değmedi gözüm başka göze acılanma Öyle hemen, dinlemeden Bırakma ellerimi, ateşlere atma beni, günahımı alma Dayanamam deniz gözlüm darılma Razıyım, zincirlere vur ama kırılma Kıyamam ki sana, feda herşeyim Tutsağınım öl de öleyim, günahımı alma ** Yalan vallahi yalan Yalan ahh yalan İnanma, sakın kanma Hayırsız eller yalan ** Sen canım canım benim canımsın Ekmeğim, suyum, tadımsın Sana mecburum ben, sensiz yarımım Kolum, kanadım, ışığımsın İnsaf eyle, gel etme Dur dur dur gitme ** Canım canım benim canımsın Ekmeğim, suyum, tadımsın Sana mecburum ben, sensiz yarımım Kolum, kanadım, ışığımsın İnsaf eyle, gel etme Dur dur dur gitme ** Gülsün yüzün birtanem ağlama Değmedi gözüm başka göze acılanma Öyle hemen, dinlemeden Bırakma ellerimi, ateşlere atma beni, günahımı alma ** Yalan vallahi yalan Yalan ahh yalan İnanma, sakın kanma Hayırsız eller yalan ** Sen canım canım benim canımsın Ekmeğim, suyum, tadımsın Sana mecburum ben, sensiz yarımım Kolum, kanadım, ışığımsın İnsaf eyle, gel etme Dur dur dur gitme ** Canım canım benim canımsın Ekmeğim, suyum, tadımsın Sana mecburum ben, sensiz yarımım Kolum, kanadım, ışığımsın İnsaf eyle, gel etme Dur dur dur gitme ** Canım canım benim canımsın Ekmeğim, suyum, tadımsın Sana mecburum ben, sensiz yarımım Kolum, kanadım, ışığımsın İnsaf eyle, gel etme Dur dur dur gitme **

Yaralandım Sevabın senin olsun Günahını bana bırak, Sevabın senin olsun Ben zaten acıların gözdesi oldum, En tatlı yalanların kölesi oldum Ben zaten acıların gözdesi oldum, En tatlı yalanların kölesi oldum Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git ** Yaralandım yaralandım Karalandım Karalandım Bir günahın koynundayım yar Bunaldım Yaralandım yaralandım Karalandım Karalandım Bir günahın koynundayım yar Bunaldım Daha çok acı verme git Düşünme hiç Hadi git ** Üzülmedin benim için Bu kadar taş mı kalbin Üzülmedin benim için Bu kadar taş mı kalbin Ben zaten acıların gözdesi oldum En tatlı yalanların kölesi oldum Ben zaten… **

Hadi Göster Ne söylesem dur diyor Öksüz mü sandın Ne yapsam olmaz diyor Kader utansın Görürmüşüm günümü olmaz, olmaz,olmaz ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim Boyunu posunu görelim ** Ne söylesem dur diyor Öksüz mü sandın Ne yapsam olmaz diyor Kader utansın Görürmüşüm günümü olmaz, olmaz,olmaz ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim Boyunu posunu görelim ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim ** Hadi gösterde görelim Neler ettiysek bilelim Yol bilmez yordam bilmez Boyunu posunu görelim Boyunu posunu görelim **

Bir Daha Asla Düşlerim vardı, geceler boyu Uzun sürdü ayrılık Ne kaldı söyle, geriye bizden Viran olduk ağladık ** Sen yoksun gün bu gün değil Sevdalar sen değil Her yağmur göz yaşım olur Yağmurlar sen değil ** Bir daha asla dönemem ben sana Beni de aldı ayrılık Sen acı verdin yıkıldım uğruna Yıllara hasret bağladık **

Farzet Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yar ısıtamadın gönlümü Isıtamadın kalbimi Bundan fazla... Anladım alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze Bundan fazla ** Farzet kapılıp biz delice aşk seline Farzet yaşadık doyduk güzele ** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yolun sonuna **

Gücenme Bana Neler neler vaadetmiştin Hani beni çok sevmiştin Benden önce hani yoktun Benden sonra nasıl oldun? ** Söyle bana hakkım yok mu buna? Sen terkettin suçlu arama Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr Bırakıp giden ben miydim yâr? Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr Bırakıp giden ben miydim yâr? ** Neler neler vaadetmiştin Hani beni çok sevmiştin Benden önce hani yoktun Benden sonra nasıl oldun? ** Söyle bana hakkım yok mu buna? Sen terkettin suçlu arama Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr Bırakıp giden ben miydim yâr? ** Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr Bırakıp giden ben miydim yâr? Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr Bırakıp giden ben miydim yâr? **

Nerdesin Her söz beni yaktı yakar Duyamam sesini göremem yüzünü Gücendiğim yar Hüzün gülsün yüzün Ağlamak bile zor gelir insana Duy beni yar ** Nerelerdesin, ne haldesin? Yokluğunda ezberdesin nerdesin? ** Zalim kader aldatır elleri Anlatamam sana ben Geç olur közdeki korları Söndüremem yeniden Bir gün gelir anlarsın ya Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden ** Zalim kader aldatır elleri Anlatamam sana ben Geç olur közdeki korları Söndüremem yeniden Bir gün gelir anlarsın ya Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden ** Her söz beni yaktı yakar Duyamam sesini göremem yüzünü Gücendiğim yar Hüzün gülsün yüzün Ağlamak bile zor gelir insana Duy beni yar ** Nerelerdesin, ne haldesin? Yokluğunda ezberdesin nerdesin? ** Zalim kader aldatır elleri Anlatamam sana ben Geç olur közdeki korları Söndüremem yeniden Bir gün gelir anlarsın ya Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden ** Zalim kader aldatır elleri Anlatamam sana ben Geç olur közdeki korları Söndüremem yeniden Bir gün gelir anlarsın ya Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden **

Sen Sözlerde Sen sözlerde yeminlerde Yok mu deva ah bu derde Sen sözlerde yeminlerde Ayrılık bu yok ki çare Yanar yürek Ağlamak fayda değil gözlerime Utanmam sıkılmam dert ile ** Ne seni ararım yürekten Ne ağlar gözlerim kederden Kurtar beni Allah'ım bu dertten Yanarım yanar İstemem senden başkasını Çekip gitme daha erken ** Ağlarım ben yok ki çarem bu derde Ne seninle ne de sensiz yalnızım yine **

Usul Usul Usul usul yavaştan gel Hissettirme bana aşkı Çok kırılgandır yüreğim Bana zehretme hayatı ** Usul usul yavaştan gel Hissettirme bana aşkı Çok kırılgandır yüreğim Bana zehretme hayatı ** Sarılıp dizlerine kalsam öylece Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice Ya bugün ya yarın ayrılık var diye Canım yanmaz hiç üzülme Sarılıp dizlerine kalsam öylece Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice Ya bugün ya yarın ayrılık var diye Canım yanmaz hiç üzülme ** Usul usul yavaştan gel Hissettirme bana aşkı Çok kırılgandır yüreğim Bana zehretme hayatı ** Usul usul yavaştan gel Hissettirme bana aşkı Çok kırılgandır yüreğim Bana zehretme hayatı ** Sarılıp dizlerine kalsam öylece Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice Ya bugün ya yarın ayrılık var diye Canım yanmaz hiç üzülme ** Sarılıp dizlerine kalsam öylece Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice Ya bugün ya yarın ayrılık var diye Canım yanmaz hiç üzülme **

Uzaksın Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır Sersefil yolda bırakır ** İnan bana seninim Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır Sersefil yolda bırakır İnan bana seninim ** Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır Sersefil yolda bırakır ** İnan bana seninim Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır ** Sersefil yolda bırakır İnan bana seninim **