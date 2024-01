Part 1] Man gibt mir 81 Jahre hier Fünfzig-Stunden-Wochen, Arbeitstier Ich lächle so dreizehn Minuten pro Tag Nehm' jeden zweiten Sommer Urlaub mit Krieg' 1,5 Kinder im Schnitt Und 45.000 Brutto im Jahr *** [Hook] Ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich's nicht fühl'n Alles, was zählt? Mit Zahlen konnt' ich noch nie, yeah Und immer wenn der Tag an mir vorbeirennt Merk' ich, wie sehr du mir fehlst Ich glaub', alles, was zählt Das kann man nicht zähl'n *** [Part 2] Die Armbanduhr hat jeden Schritt gezählt Sagt, ich soll schneller geh'n, sonst wird's zu spät Und erinnert mich dran, einen Schluck Wasser zu nehm'n Hab' siebenmal nach dem Wort „Sinn“ gesucht Und Amazon empfiehlt mir dieses Buch Doch wo liegt der Sinn, wenn wir zwei uns nicht seh'n? *** [Hook] Ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich's nicht fühl'n Alles, was zählt? Mit Zahlen konnt' ich noch nie, yeah Und immer wenn der Tag an mir vorbeirennt Merk' ich, wie sehr du mir fehlst Ich glaub', alles, was zählt Das kann man nicht zähl'n *** [Bridge] Sie haben mich runtergebrochen auf Sechs Sinne und 212 Knochen Sag, wenn das Herz nicht mehr schlägt, wer berechnet den Wert? Sie haben mich runtergebrochen auf Dreißig Billionen Zellen und 212 Knochen Doch das Herz schlägt und sehnt sich nach mehr *** [Hook] Ist das alles, was zählt? Irgendwie kann ich's nicht fühl'n Alles, was zählt? Mit Zahlen konnt' ich noch nie, yeah Und immer wenn der Tag an mir vorbeirennt Merk' ich, wie sehr du mir fehlst Ich glaub', alles, was zählt Das kann man nicht zähl'n ***