Manchmal fühl' ich mich hier falsch, Wie ein Segelschiff im All, Aber bist du mit mir an Bord, Bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 Ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke Schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. (yeah) *** Auch wenn ich schweig', du weißt Bescheid. Ich brauch' gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau, Pack' ich dich ein, wir sind dann mal raus! *** REFRAIN: Hallo, Lieblingsmensch! Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst! Bei dir kann ich ich sein, Verträumt und verrückt sein. Na na na na na na - danke, Lieblingsmensch! Schön, dass wir uns kennen! *** Absolut niemand darf's erfahren, Aber dir vertrau' ich's an, Weil du's sicher aufbewahrst: Meine Area 51. Und manchmal drehen wir uns im Kreis, Aus 'ner Kleinigkeit wird Streit, Aber mehr als fünf Minuten Kann ich dir nicht böse sein. (yeah) *** Mach' ich dir was vor, fällt's dir sofort auf. Lass' ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei, Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. *** REFRAIN: Hallo, Lieblingsmensch! Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst! Bei dir kann ich ich sein, Verträumt und verrückt sein. Na na na na na na - danke, Lieblingsmensch! Schön, dass wir uns kennen! *** Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich, so jung auf diesem alten Polaroidbild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang' her, Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weggewesen wärst. *** Hallo, Lieblingsmensch! Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst! Bei dir kann ich ich sein, Verträumt und verrückt sein. Na na na na na na - danke, Lieblingsmensch! Schön, dass wir uns kennen! ***