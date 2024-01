Nana Mouskouri

Aniksa ston kipo mou pigadi Na potizo ta poulia Na 'rchesse ki esy proi ke vrady Sa mikri drossostalia Irthes mia vradia me ton agera Anastenakse i kardia Sou 'pa me lachtara "kalispera" Ke mou eipes "eche geia" Milisse mou, milisse mou De se filissa pote mou Milisse mou, milisse mou Pos na se ksechaso thee mou Milisse mou, milisse mou De se filissa pote mou Milisse mou, milisse mou Mono st' oniro mou se filo Aniksa ston kipo mou pigadi Na potizo ta poulia Na 'rchesse ki esy proi ke vrady Sa mikri drossostalia Irthes mia vradia me ton agera Anastenakse i kardia Sou 'pa me lachtara "kalispera" Ke mou eipes "eche geia" Milisse mou, milisse mou De se filissa pote mou Milisse mou, milisse mou Pos na se ksechaso thee mou Milisse mou, milisse mou De se filissa pote mou Milisse mou, milisse mou Mono st' oniro mou se filo Milisse mou, milisse mou De se filissa pote mou Milisse mou, milisse mou Pos na se ksechaso thee mou Milisse mou, milisse mou De se filissa pote mou Milisse mou, milisse mou Mono st' oniro mou se filo ***