Nara, 2003 yılında Denizli’de Halil Erten ve Zekeriya Karataş öncülüğünde kurulmuştur. Daha sonra elektrogitara Yavuz İrgen ve Davula Veli Aktepe’nin gelmesiyle grup ilk halini almıştır. Albüm hazırlıklarına başlayan grup, ilk konserlerine iki gün kala yaşadıkları üzücü olayla müziğe ara vermiştir. 7 Eylül 2011 tarihinde grubun solisti ve Ne Olur Gitme şarkısının sahibi olan Halil Erten, çalıştığı iş yerinde otomobil yıkarken kompresörlü yıkama makinesinde meydana gelen arıza sonucu elektrik akımına kapılarak geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybederken geriye yaslı sevenlerini bıraktı. Geçirdikleri zor günlerin ardından tekrar bir araya gelen grup, Halil Erten’in başlatmış olduğu bu yolda, hayallerinin peşinden getirmiştir. 2012 yılında Hayaller Odası albümünü piyasaya sürmüşlerdir.