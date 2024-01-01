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7/24 Dinle Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları)

Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları) Şarkı Sözleri

Naşide Göktürk Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Naşide Göktürk Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Naşide Göktürk

Naşide Göktürk

Dinle Sevgili Ülkem (Ahmet Kaya Şarkıları)

  • Adı Bahtiyar

  • Başım Belada

  • Ağlama Bebegim

  • Beni Vur

  • İçimde Ölen Biri

  • Mavi'nin Türküsü

  • Nereden Bileceksiniz

  • Yakamoz

  • Arka Mahalle

  • Mahur

  • Giderim

  • Lili Marlen Türküsü

  • Beni Bul

  • Bir Veda Havası

  • Üşür Ölüm Bile

  • Hani Benim Gençliğim

  • Güzel Günler

  • Ayrılığın Hediyesi

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