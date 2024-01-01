Naşide Göktürk

Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat İçim içimden geçiyor *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm Gideceğim, son olsun *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme, korkular Her an başka biçimde

Üstüm başım toz içinde Önüm arkam pus içinde Sakallarım pas içinde Siz benim nasıl yandığımı Nerden bileceksiniz Siz benim nasıl yandığımı Nerden bileceksiniz Bir fidandım dirildim Fırtınaydım duruldum Yoruldum ah çok yoruldum Siz benim neler çektiğimi Nerden bileceksiniz Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz Siz benim neler çektiğimi Nerden bileceksiniz Siz benim neler çektiğimi Nerden bileceksiniz Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim hey Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim hey Siz benim niye kaçtığımı Nerden bileceksiniz Siz benim neden kaçtığımı Nerden bileceksiniz Siz benim neden kaçtığımı Nerden bileceksiniz Siz benim neden kaçtığımı Nerden bileceksiniz Gökte yıldız kayar şimdi Annem beni arar şimdi Sevdiğim var kanar şimdi Siz benim niye içtigimi Nerden bileceksiniz Siz benim niye içtigimi Nerden bileceksiniz Bir pınardım kan oldum Yol kenarı han oldum Yanıldım ah ziyan oldum Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Ben ardım da yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım hey Ben ardım da yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım hey Siz benim kime küstüğümü Nerden bileceksiniz Siz benim niye küstüğümü Nerden bileceksiniz Siz benim neden küstüğümü Nerden bileceksiniz Siz benim niye sustuğumu Nerden bileceksiniz Siz benim neden küstüğümü Nerden bileceksiniz