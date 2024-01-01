Naşide Göktürk

Bağışla Gururumu Hazan vurmuş, damlarıma neden? Bitsin artık, bu anlamsız sitem Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter! *** Hazan vurmuş, damlarıma neden? Bitsin artık, bu anlamsız sitem Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter! *** Sen çekip giderken Ardından gelemem Böyle mi olmalı? Yok kabul edemem! *** Bağışla gururumu Eğemem ben boynumu Aşkına inanmakla Suçluyum, zaten suçlu! *** Bağışla gururumu Eğemem ben boynumu Aşkına inanmakla Suçluyum, zaten suçlu! *** Hazan vurmuş, damlarıma neden? Bitsin artık, bu anlamsız sitem Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter! *** Hazan vurmuş, damlarıma neden? Bitsin artık, bu anlamsız sitem Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter! *** Sen çekip giderken Ardından gelemem Böyle mi olmalı? Yok kabul edemem! *** Bağışla gururumu Eğemem ben boynumu Aşkına inanmakla Suçluyum, zaten suçlu! *** Bağışla gururumu Eğemem ben boynumu Aşkına inanmakla Suçluyum, zaten suçlu! *** Bağışla gururumu Eğemem ben boynumu Aşkına inanmakla Suçluyum, zaten suçlu! ***

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim, nerede? Bilyelerim, topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım, anne Penceresiz kaldım, anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim, anne? *** Penceresiz kaldım, anne Penceresiz kaldım, anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim, anne? *** Ne varsa buğusu, genzi yakan Ekmek gibi, aşk gibi Ah, ne varsa güzellikten yana Bölüştüm, büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki, anne? Bu ne yaman çelişki, anne? Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim, anne? *** Bu ne yaman çelişki, anne? Bu ne yaman çelişki, anne? Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim, anne? *** Hani benim sevincim, nerede? Akvaryumum, kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor, anne Duvarlar konuşmuyor, anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim, anne? *** (Duvarlar konuşmuyor, anne) Hani benim sevincim, nerede? Bilyelerim, topacım (Duvarlar konuşmuyor, anne) Kiraz ağacında yırtılan gömleğim (Açık kalmıyor hiçbir kapı) Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Hani benim sevincim, nerede? (Hani benim gençliğim, anne?) Akvaryumum, kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği (Yağmurları biriktir anne) Aldılar kitaplarımı sorgusuz (Yağmurları biriktir anne) *** Penceresiz kaldım, anne Uçurtmam tellere takıldı (Çağ yangınında tutuştum) Hani benim gençliğim, nerede? (Hani benim bilincim, anne?) *** Yağmurları biriktir, anne Yağmurları biriktir Çağ yangınında tutuştum (Penceresiz kaldım, anne) Hani, hani benim bilincim, nerede? (Penceresiz kaldım, anne) *** Penceresiz kaldım, anne Penceresiz kaldım (Uçurtmam tellere takıldı) Uçurtmam tellere takıldı (Hani benim gençliğim?) Hani benim gençliğim? ***