Naşide Göktürk

Hazan vurmuş, damlarıma neden?
Bitsin artık, bu anlamsız sitem
Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter!
***
Hazan vurmuş, damlarıma neden?
Bitsin artık, bu anlamsız sitem
Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter!
***
Sen çekip giderken
Ardından gelemem
Böyle mi olmalı?
Yok kabul edemem!
***
Bağışla gururumu
Eğemem ben boynumu
Aşkına inanmakla
Suçluyum, zaten suçlu!
***
Bağışla gururumu
Eğemem ben boynumu
Aşkına inanmakla
Suçluyum, zaten suçlu!
***
Hazan vurmuş, damlarıma neden?
Bitsin artık, bu anlamsız sitem
Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter!
***
Hazan vurmuş, damlarıma neden?
Bitsin artık, bu anlamsız sitem
Reva mı bu? Gücüm yok, artık yeter!
***
Sen çekip giderken
Ardından gelemem
Böyle mi olmalı?
Yok kabul edemem!
***
Bağışla gururumu
Eğemem ben boynumu
Aşkına inanmakla
Suçluyum, zaten suçlu!
***
Bağışla gururumu
Eğemem ben boynumu
Aşkına inanmakla
Suçluyum, zaten suçlu!
***
Bağışla gururumu
Eğemem ben boynumu
Aşkına inanmakla
Suçluyum, zaten suçlu!
***
Hani benim sevincim, nerede?
Bilyelerim, topacım
Kiraz ağacında yırtılan gömleğim
Çaldılar çocukluğumu habersiz
***
Penceresiz kaldım, anne
Penceresiz kaldım, anne
Uçurtmam tellere takıldı
Hani benim gençliğim, anne?
***
Penceresiz kaldım, anne
Penceresiz kaldım, anne
Uçurtmam tellere takıldı
Hani benim gençliğim, anne?
***
Ne varsa buğusu, genzi yakan
Ekmek gibi, aşk gibi
Ah, ne varsa güzellikten yana
Bölüştüm, büyümüştüm
***
Bu ne yaman çelişki, anne?
Bu ne yaman çelişki, anne?
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençliğim, anne?
***
Bu ne yaman çelişki, anne?
Bu ne yaman çelişki, anne?
Kurtlar sofrasına düştüm
Hani benim gençliğim, anne?
***
Hani benim sevincim, nerede?
Akvaryumum, kanaryam
Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği
Aldılar kitaplarımı sorgusuz
***
Duvarlar konuşmuyor, anne
Duvarlar konuşmuyor, anne
Açık kalmıyor hiçbir kapı
Hani benim gençliğim, anne?
***
(Duvarlar konuşmuyor, anne) Hani benim sevincim, nerede?
Bilyelerim, topacım (Duvarlar konuşmuyor, anne)
Kiraz ağacında yırtılan gömleğim (Açık kalmıyor hiçbir kapı)
Çaldılar çocukluğumu habersiz
***
Hani benim sevincim, nerede? (Hani benim gençliğim, anne?)
Akvaryumum, kanaryam
Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği (Yağmurları biriktir anne)
Aldılar kitaplarımı sorgusuz (Yağmurları biriktir anne)
***
Penceresiz kaldım, anne
Uçurtmam tellere takıldı (Çağ yangınında tutuştum)
Hani benim gençliğim, nerede? (Hani benim bilincim, anne?)
***
Yağmurları biriktir, anne
Yağmurları biriktir
Çağ yangınında tutuştum (Penceresiz kaldım, anne)
Hani, hani benim bilincim, nerede? (Penceresiz kaldım, anne)
***
Penceresiz kaldım, anne
Penceresiz kaldım (Uçurtmam tellere takıldı)
Uçurtmam tellere takıldı (Hani benim gençliğim?)
Hani benim gençliğim?
***