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Naşide Göktürk
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01
Sakın Ha
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02
Yalan De
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Naşide Göktürk
Besteci:
Naşide Göktürk
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03
Helal Olsun
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Gürkan
Besteci:
Gürkan
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04
Yüreğim Rehin
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Naşide Göktürk
Besteci:
Naşide Göktürk
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05
Tutuşup Aşkınla Yanarım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Naşide Göktürk
Besteci:
Burçin Birben
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