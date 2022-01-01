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7/24 Dinle Naşide Göktürk

Naşide Göktürk

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Sakın Ha

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Yalan De

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Helal Olsun

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Tutuşup Aşkınla Yanarım

... KAPAT
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Albümler

Güya Naşide Göktürk

Kula Bela Naşide Göktürk

Mühür Naşide Göktürk

Mevzum Derin Naşide Göktürk

Kimsem Yok Naşide Göktürk

Kan Kırmızı Naşide Göktürk

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