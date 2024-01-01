Naşide Göktürk

-
Düşlerden bir cennet
Dünyada Erdek
Çiçekli dalları, tertemiz havası
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Günеş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdеk'te
Düşlerden bir cennet
Dünyada Erdek
Çiçekli dalları, tertemiz havası
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
***
-
Bir işaretinle senin olur bu dünya
Ve ben tabi ki yanında
Nerde olursan ol bir çağırman yeter
Koşar gelirim o dakika
***
Akşam sabah günün her saati
Canım feda uğruna
Bak işte yıldızları topladım sana
Aman beni unutma
***
Hasretimsin sen
Her şeyimsin sen
Kaderimsin sen
Sahibimsin sen
***
Sen baharsın sen
Gül kokarsın sen
Dallarımsın sen
Sen hayatsın sen
-
Öpüştüm resimlerinle
Şarkımız çalındı dinledim
Bütün gece bekledim
Yine sabah oluyor
***
Belki sen gelirsin diye
Işıkları söndürmedim
Yeni doğan sabaha hezimetim oluyor
***
İçimde hatıralar delik deşik
Mektupları okudum seçip seçip
Karanfili kokladım senin için
Odam hasret kokuyor
***
Aynanın karşısına geçip geçip
Kaderime ağladım içip içip
Gönül sayfam da canım açık seçik
Senin adın yazıyor
-
Ölmem mi lazım canım
Ölmem mi lazım,
Yaşarken cehennemi
Görmem mi lazım
***
Ölmem mi lazım canım
Ölmem mi lazım,
Yaşarken cehennemi
Görmem mi lazım
***
Eski bir gemi gibi battım
Sulara, sulara, sulara..
Söndü fenerlerim,
Yanmaz bir daha
***
Gözlerim ,
Siyah inciler döker uğruna..
Sen kalbimin baş köşesindesin...
baş köşesindesin...
***
Ölmem mi lazım canım
Ölmem mi lazım,
Yaşarken cehennemi
Görmem mi lazım
***
Ölmem mi lazım canım
Ölmem mi lazım,
Yaşarken cehennemi
Görmem mi lazım
***
Unuttun buralarda,
Aramadın sormadın hiç.
Bir de ağlattın beni
Ben yine seni seviyorum.
**
Unuttun buralarda,
Aramadın sormadın hiç,
Her gün aldattın beni,
Ben yine seni seviyorum
-
Seni sevdim ben, ne gelir elden
Beni bir gün sen, sevebildin mi
O sabah erken, ağlıyorken ben
Ben ne haldeydim, görebildin mi
Görebildin mi, görebildin mi
Ne haldeydim ben be yarim
***
Gülden kırmızı, güneşten sıcak
Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim
Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz
Sevdaya mahsus bu halim
***
Ne kadar çekti bu gönül senden
Bana bir müjde verebildin mi
İçerim yangın, eriyor her gün
Söyle bir çare bulabildin mi
Bulabildin mi, bulabildin mi
Bana bir çare be yarim
***
Gülden kırmızı, güneşten sıcak
Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim
Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz
Sevdaya mahsus bu halim
***
Hayalinle sevişirken ben
Nerelerdeydin nerelerde sen
O sabah erken ağlıyorken ben
Ben ne haldeydim bilebildin mi
Bilebildin mi, bilebildin mi
Ne haldeydim ben be yarim
-
Beni terk edişin mümkün mü senin
İstersen bir dene de gör güzelim
Benimle yaşarsın benimle ancak
Yoksa sevgimle boğarım seni
***
Yaz bir yere güzelim
Yok olamaz olamaz
Sensiz hayat meleğim var olamaz
***
Kim sevecek seni kim
Kim tutacak elini
Kurtulamaz güzelim kurtulamaz
***
Al ruhumu al, al gençliğimi
Rabbim şahidim söz güzelim
***
Al ruhumu al, al servetimi
Rabbim şahidim söz güzelim
***
Yaz bir yere güzelim
Yok olamaz olamaz
Sensiz hayat meleğim var olamaz
***
Kim sevecek seni kim
Kim değecek tenine
Kan dökerim güzelim kurtulamaz
***
Bir gün pembe kutularında mutluluğu getireceğim kapına
Önce saçlarından sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim
Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim
Belki güneşe ereceğim
Yaz bir kenara yaz bebeğim yaz bir kenara
***
Yaz bir yere güzelim
Yok olamaz olamaz
Sensiz hayat meleğim var olamaz
***
Kim sevecek seni kim
Kim değecek tenine
And içerim güzelim kurtulamaz
***
Sana bu söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlarla bir tutma
Belki en güzelleri değildir ama dosdoğrudur gözbebeğim
Dosdoğrudur inan bana
Yaz bir kenara yaz meleğim yaz bir kenara
-
Hey tek delikli kaval
Çal desek ne çalarsın
Bizde nefes olmasa
Sen ne işe yararsın
***
Dolaşırsın kibarca
Her yerde her zamanda
Çil paranın sesiyle
Şıkır şıkır oynarsın
***
Yüreğin yok kanın yok
Sen tavşandan korkarsın
Her zaman bir buradayız
Bir üflesek uçarsın
***
Kem gözünden dilinden
Su içmeyiz elinden
Sana burada ekmek yok
Çek bizim illerden
***
Hey tek delikli kaval
Çal desek ne çalarsın
Bizde nefes olmasa
Sen ne işe yararsın
***
Yüreğin yok kanın yok
Sen tavşandan korkarsın
Her zaman bir buradayız
Bir üflesek uçarsın
***
Hey tek delikli kaval
Çal desek ne çalarsın
Bizde nefes olmasa
Sen ne işe yararsın
-
Kâğıttan kayıklarla
Denizler geçilmiyor
Kilitler açılmıyor
Bu can seni çok özlüyor
Kâğıttan kayıklarla
Denizler geçilmiyor
Demirler bükülmüyor
Bu can seni çok özlüyor
Gözleri tavanlarda
Cezası ne bilmiyor
Sigarası sönmüyor
Bu can seni çok özlüyor
Gözlerinde gözyaşıyla
Yalnızlığın ortasında
Yalvarıyor Allah'ına
Bekliyor hâlâ
Yer kalmamış duvarlarda
Gün sayıyor dalgalarla
Ölümüne sevdasıyla
Bekliyor hâlâ
Bi' can seni, bi' can seni
Bi' can seni sayıklıyor
Demir kapı, demir kilit
Bükülmüyor, açılmıyor
Bi' can seni, bi' can seni
Bi' can seni sayıklıyor
Demir kapı, demir kilit
Bu can sana kavuşmuyor
Kâğıttan kayıklarla
Denizler geçilmiyor
Kilitler açılmıyor
Bu can seni çok özlüyor
Kâğıttan kayıklarla
Denizler geçilmiyor
Demirler bükülmüyor
Bu can seni çok özlüyor
Gözleri tavanlarda
Cezası ne bilmiyor
Sigarası sönmüyor
Bu can seni çok özlüyor
Gözlerinde gözyaşıyla
Yalnızlığın ortasında
Yalvarıyor Allah'ına
Bekliyor hâlâ
Yer kalmamış duvarlarda
Gün sayıyor dalgalarla
Ölümüne sevdasıyla
Bekliyor hâlâ
Bi' can seni, bi' can seni
Bi' can seni sayıklıyor
Demir kapı, demir kilit
Bükülmüyor açılmıyor
Bi' can seni, bi' can seni
Bi' can seni sayıklıyor
Demir kapı, demir kilit
Bu can sana kavuşmuyor
Bi' can seni, bi' can seni
Bi' can seni sayıklıyor
Demir kapı, demir kilit (demir kapı, demir kilit)
Bu can sana kavuşmuyor (bu can sana kavuşmuyor)
-
Bir felaket geldi başa
Yaşabilirsen yaşa
Boğulduk gözyaşlarına, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah′ını seven gelsin, of
Ekinimiz bitmez bu yaz
Açmaz güllerimiz, açmaz
Sazımızın sesi çıkmaz, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Emeklerin yoncasını
Canımızın goncasını
Toprak aldı oncasını, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah′ını seven gelsin, of
Gelin görün hâlimizi
Bu acılar yıktı bizi
Bebeler yandı yangında, of
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Evimiz vardı, yok
Kapımız vardı, yok
Kapımız yok, bacamız yok
Kar yağıyor üstümüze
Üşüyoruz çoluk çocuk
Sesimizi duyan gelsin
Gelip bize bir el versin
Allah'ını seven gelsin, of
Bir felaket geldi başa
Yaşayabilirsen yaşa
Boğulduk gözyaşlarına, of
-
Uykudan uyanmış
Gülermiş, bakarmış
Annesi onu çok öpermiş, severmiş
Okula gidermiş, yazarmış, çizermiş
Babası onu çok öpermiş, severmiş
Annesi onu çok
Babası onu çok
Herkesler onu çok severmiş, severmiş
Uykudan uyanmış
Gülermiş, bakarmış
Annesi onu çok öpermiş, severmiş
Okula gidermiş, yazarmış, çizermiş
Babası onu çok severmiş, öpermiş
Annesi onu çok
Babası onu çok
Herkesler onu çok severmiş, severmiş
Annesinin yavrusu
Kuzusu, pamuğu
Annesi ninni söyler
Can kuşu dinlermiş