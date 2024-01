Naşide Göktürk

Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Kilitler açılmıyor Bu can seni çok özlüyor Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Demirler bükülmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözleri tavanlarda Cezası ne bilmiyor Sigarası sönmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözlerinde gözyaşıyla Yalnızlığın ortasında Yalvarıyor Allah'ına Bekliyor hâlâ Yer kalmamış duvarlarda Gün sayıyor dalgalarla Ölümüne sevdasıyla Bekliyor hâlâ Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bükülmüyor, açılmıyor Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bu can sana kavuşmuyor Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Kilitler açılmıyor Bu can seni çok özlüyor Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Demirler bükülmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözleri tavanlarda Cezası ne bilmiyor Sigarası sönmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözlerinde gözyaşıyla Yalnızlığın ortasında Yalvarıyor Allah'ına Bekliyor hâlâ Yer kalmamış duvarlarda Gün sayıyor dalgalarla Ölümüne sevdasıyla Bekliyor hâlâ Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bükülmüyor açılmıyor Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bu can sana kavuşmuyor Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit (demir kapı, demir kilit) Bu can sana kavuşmuyor (bu can sana kavuşmuyor)