Naşide Göktürk

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim, nerede? Bilyelerim, topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım, anne Penceresiz kaldım, anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim, anne? *** Penceresiz kaldım, anne Penceresiz kaldım, anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim, anne? *** Ne varsa buğusu, genzi yakan Ekmek gibi, aşk gibi Ah, ne varsa güzellikten yana Bölüştüm, büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki, anne? Bu ne yaman çelişki, anne? Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim, anne? *** Bu ne yaman çelişki, anne? Bu ne yaman çelişki, anne? Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim, anne? *** Hani benim sevincim, nerede? Akvaryumum, kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor, anne Duvarlar konuşmuyor, anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim, anne? *** (Duvarlar konuşmuyor, anne) Hani benim sevincim, nerede? Bilyelerim, topacım (Duvarlar konuşmuyor, anne) Kiraz ağacında yırtılan gömleğim (Açık kalmıyor hiçbir kapı) Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Hani benim sevincim, nerede? (Hani benim gençliğim, anne?) Akvaryumum, kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği (Yağmurları biriktir anne) Aldılar kitaplarımı sorgusuz (Yağmurları biriktir anne) *** Penceresiz kaldım, anne Uçurtmam tellere takıldı (Çağ yangınında tutuştum) Hani benim gençliğim, nerede? (Hani benim bilincim, anne?) *** Yağmurları biriktir, anne Yağmurları biriktir Çağ yangınında tutuştum (Penceresiz kaldım, anne) Hani, hani benim bilincim, nerede? (Penceresiz kaldım, anne) *** Penceresiz kaldım, anne Penceresiz kaldım (Uçurtmam tellere takıldı) Uçurtmam tellere takıldı (Hani benim gençliğim?) Hani benim gençliğim? ***

Acılara Tutunmak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerinde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne

Şafak Türküsü Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Kaç zamandır yüzüm traşlı Gözlerim şafak bekledim Uzarken ellerim kulağım kirişte Ölümü özledim anne Yaşamak isterken delice *** Ah verebilseydim keşke Yüreği avucunda koşan her bir anneye Tepeden tırnağa oğula Ve kıza kesmiş Bir ülkeye armağan *** Düşlerimle sınırsız Diretmişliğimle genç Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk *** Pir Sultan'ı düşün anne Şeyh Bedrettin'i Börklüce'yi İnsanları düşün anne Düşün ki yüreğin sallansın Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan Mutlu bir Yusufçuk havalansın *** Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama

Önce Dişlerimiz Döküldü Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum Hoşgeldiniz arkadaşlar Teşekkür ederim Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız Ardından birer birer arkadaşlarımız Şu canım dünyanın orta yerinde bir başına yapayalnız Kırılmış kolumuz kanadımız, tatlı canımızdan usanmışız Şu canım dünyanın orta yerinde bir başına yapayalnız Kırılmış kolumuz kanadımız, tatlı canımızdan usanmışız

Odam Kireçtir Benim Odam kireç tutmuyor Kumunu katmayınca Odam kireç tutmuyor Kumunu katmayınca Sevda baştan gitmiyor Yar ile yatmayınca Sevda baştan gitmiyor Yar ile yatmayınca Oy limin ey, limin ey Can limin ey, limin ey Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Soyun da gir koynuma Terim ilaçtır benim Soyun da gir koynuma Terim ilaçtır benim Baba ben derviş miyem Kürkümü giymiş miyem Baba ben derviş miyem Kürkümü giymiş miyem Ben sevdim eller aldı Niye ben ölmüş müyem Ben sevdim eller aldı Niye ben ölmüş müyem Oy limin ey, limin ey Can limin ey, limin ey

Ağlama Bebek İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında Sizlere "Ağlama Bebeğim" kaseti ile başlamıştım, şarkısıyla Şimdi onu söylemek istiyorum, "Ağlama Bebeğim" Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, hasret sende Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu kızgınlık, bu durgunluk, küskünlük niye? Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu küskünlük, bu durgunluk, sıkıntın niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var

Kara Yılan Kara yılan der ki harbe oturak Kara yılan der ki harbe oturak Kilis yollarından kelle getirek Kelle getirek Nerde düşman varsa orda bitirek Vurun Antepliler namus günüdür Nerde düşman varsa orda bitirek Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Antepliler namus günüdür Sürerim sürerim gitmez gadana Fransız kurşunu da geçmez adama Varın söyleyin garip anama Analar da böyle yiğit doğurur Analar da böyle yiğit doğurur Sürerim sürerim gitmez gadana Sürerim sürerim gitmez gadana Fransız kurşunu da geçmez adama Geçmez adama Varın söyleyin de mazlum anama Analar da böyle yiğit doğurur Varın söyleyin mazlum anama Analar da böyle yiğit doğurur Analar da böyle yiğit doğurur

Amenna Yaşayanlar bir gün ölür Bir gün ölür elbette Ağaçlarla balıklarla Kuşlarla ben amenna Ağlayanlar bir gün güler Bir gün güler elbette Uyanmakla anlamakla Bilmekle ben amenna Kısa çöp uzun çöpten Hakkını alır elbette Direnmekle kurtulmakla Barışla ben amenna

Geçmiyor Günler Burda çiçekler açmıyor Kuşlar süzülüp uçmuyor Yıldızlar ışık saçmıyor Geçmiyor günler geçmiyor Avluda volta vururum Kah düşünür otururum Türlü hayaller görürüm Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Gönülde eski sevdalar Gözümde dereler bağlar Aynadan hayalin ağlar Geçmiyor günler geçmiyor Yanımda yatan yabancı Her söz zehir gibi acı Bütün dertlerin en gücü Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor

Dersim Dört Dağ İçinde Dersim dört dağ içinde Dersim dört dağ içinde Gülü bardağ içinde Dersimi hak saklasın Bir yarim var içimde Dersimi hak saklasın Bir yarim var içimde Bir yarim var içimde Noldu ağama noldu Noldu ağama noldu Sarardı benzin soldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu Harput'un altı kelek Harput'un altı kelek Dersim'e gidek gelek Eli elinde olsun Kapı kapı dilenek Eli elinde olsun Kapı kapı dilenek Kapı kapı dilenek Noldu ağama noldu Noldu ağama noldu Sarardı benzin soldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Ağam burdan gideli Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu

Metris Türküsü Metris'in önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Metris'in önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben Metris'in önü kahveler Kahvede can annem bekler Metris'in önü kahveler Kahvede can dostlar bekler Dağlar, köyler türkü söyler, türkü söyler Dağlar, köyler yolum gözler Dağlar, köyler türkü söyler, türkü söyler Dağlar, köyler yolum gözler Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben

Bacalar Bizim evin bacaları Aman aman, aman aman kader Bizim evin bacaları Aman aman, aman aman kader Yanmaz oldu sobaları Yanmaz oldu sobaları Aman aman, aman aman kader Yarim gitti gelmez oldu Aman aman, aman aman kader Yarim gitti gelmez oldu Aman aman, aman aman kader Bu da bana bin dert oldu Bu da bana bin dert oldu Aman aman kader Aman aman kader

Kadınlar Üç etekli, ak pusulu, türkü bakışlı Kadınlar yürüyor dağlara doğru Leylak moru, gül kurusu dağlara doğru Özlemlerle acılarla bir Anadolu Sivas'lımı Urfa'lımı bilemem gayri Kadınlar kadınlar dağlara doğru Kadınlar kadınlar dağlara doğru Dağlara dağlara dağlara doğru Çalı çırpı, sıla gurbet dağlara doğru Sarı sıcak, ak cibinlik dağlara doğru Ordu, ordu çekip gider ay çiçekleri Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bilemezler avcının kim olduğunu Sezmişler düşmanın kokusunu Kadınlar kadınlar dağlara doğru Özlemlerle acılarla bir Anadolu Bu sıtmalı gecelere bu beşikleri Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Dağlara dağlara dağlara doğru Çalı çırpı, sıla gurbet dağlara doğru Sarı sıcak, ak cibinlik dağlara doğru Ordu, ordu çekip gider ay çiçekleri Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi Bakma turaç, bakma bana, bakma el gibi

Yüreğim Kanıyor Sakin göllerin kuğusuyduk Salınarak suyun yanağında Yarılan ekmeğin buğusuyduk Gözüm yaşarıyor, yüreğim yanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Biri saksımızı çiğneyip gitti Biri duvarları yıktı, camları kırdı Fırtına gelip aramıza serildi Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Dağlarda çoban ateşiydik Dolanarak mavzer yatağına Ceylanın pınara inişiydik Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu Birer tomurcuktuk hayatın kollarında Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor