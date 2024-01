Naşide Göktürk

Git benden yüreğime vurgun olma Yok affı ihanetin hayatımda Her sevda biraz kanarmış nasıl olsa Dayanırım bu aşk bur'da bitti elveda Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Git benden yüreğime vurgun olma Yok affı ihanetin hayatımda Her sevda biraz kanarmış nasıl olsa Dayanırım bu aşk bur'da bitti elveda Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime ***

Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlerini Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlerini Pişman olup da yalvarırsam Aynalar benden utansın Pişman olup da yalvarırsam Aynalar benden utansın Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin Sanki (sanki) kolum kanadım sendin Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Aşkım (aşkım) kalbim (kalbim) Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlerini Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlеrini Pişman olup da yalvarırsam Aynalar benden utansın Pişman olup da yalvarırsam Aynalar bendеn utansın Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin Sanki (sanki) kolum kanadım sendin Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Aşkım (aşkım) kalbim (kalbim) Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin Sanki (sanki) kolum kanadım sendin Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim ***

Yalan artık zaman Olmuyor derde derman Veda değil senin ki Kör sevda bu canım düşman Dayan kalbim dayan Yetmiyor aşka ferman Cümle alem biliyor Gel insaf et, gitme el aman Yok umudum bir nefes ya medet Son bir defa bu aşka yardım et Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Sensiz geçmiyor zaman Gülmüyor yüzüm bir an Reva dеğil ettiğin Perişan gönlüm, aşka düşman Dayan kalbim dayan Pişmanım desеn yalan Dosta düşmana karşı Gel insaf et, gitme el aman Yok umudum bir nefes ya medet Son bir defa bu aşka yardım et Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git ***