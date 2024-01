Naşide Göktürk

Yalan artık zaman Olmuyor derde derman Veda değil senin ki Kör sevda bu canım düşman Dayan kalbim dayan Yetmiyor aşka ferman Cümle alem biliyor Gel insaf et, gitme el aman Yok umudum bir nefes ya medet Son bir defa bu aşka yardım et Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Sensiz geçmiyor zaman Gülmüyor yüzüm bir an Reva dеğil ettiğin Perişan gönlüm, aşka düşman Dayan kalbim dayan Pişmanım desеn yalan Dosta düşmana karşı Gel insaf et, gitme el aman Yok umudum bir nefes ya medet Son bir defa bu aşka yardım et Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git ***