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7/24 Dinle Kimsem Yok

Kimsem Yok Şarkı Sözleri

Naşide Göktürk Kimsem Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Naşide Göktürk Kimsem Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kimsem Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Naşide Göktürk

Naşide Göktürk

Kimsem Yok

  • Ya Medet

  • Sakın Ha

  • Yalan De

  • Helal Olsun

  • Yüreğim Rehin

  • Tutuşup Aşkınla Yanarım

  • Yalanını Seveyim

  • Hasretim

  • Erdek

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