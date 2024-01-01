Naşide Göktürk

Ya Medet Yalan artık zaman Olmuyor derde derman Veda değil senin ki Kör sevda bu canım düşman Dayan kalbim dayan Yetmiyor aşka ferman Cümle alem biliyor Gel insaf et, gitme el aman Yok umudum bir nefes ya medet Son bir defa bu aşka yardım et Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Sensiz geçmiyor zaman Gülmüyor yüzüm bir an Reva dеğil ettiğin Perişan gönlüm, aşka düşman Dayan kalbim dayan Pişmanım desеn yalan Dosta düşmana karşı Gel insaf et, gitme el aman Yok umudum bir nefes ya medet Son bir defa bu aşka yardım et Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git Ver elini elime öyle git Vur kadehi geceye kır da git ***

Sakın Ha Öylesine özlemişim seni Öylesine yanmış canım Senin yokluğuna inan alışamadım Sensiz yapamıyorum ** Sen uzakta, bense burda,aramızda yollar var Buna nasıl dayanırım ben Sen uzakta, bense burda,aramızda dağlar var Buna nasıl dayanırım ben ** Sakın Ha beni aldatmayasın oralarda Sakın Ha yüreğimi yakmayasın derinden Sakın Ha ağlatmayasın gözlerimi Öldürürüm kendimi, yaşayamam. **

Yalan De Git benden yüreğime vurgun olma Yok affı ihanetin hayatımda Her sevda biraz kanarmış nasıl olsa Dayanırım bu aşk bur'da bitti elveda Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Git benden yüreğime vurgun olma Yok affı ihanetin hayatımda Her sevda biraz kanarmış nasıl olsa Dayanırım bu aşk bur'da bitti elveda Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime Yalan de yalan sözlerime Yalan de yalan gerçeklere Elini koyup yüreğine Öyle bak gözlerime ***

Helal Olsun Bu kadar hain olamaz bir insan Bu kadar zalim olamaz Çekip de hançeri kanından acımadan Sevdiğini sırtından vuramaz Helal olsun canım, helal olsun Söyle şimdi mutlu musun? Helal olsun sana, helal olsun Bugünün yarınları da var alacağın olsun Sen benim belalım, sen delikanlım Yaşanmamış yarınları karan sevdalım Yüreğimde ki fırtına hadi gelip kopsana Yazdığın son mektupta ölürdün aşkın uğruna Helal olsun canım, helal olsun Söyle şimdi mutlu musun? Helal olsun sana, helal olsun Bugünün yarınları da var alacağın olsun Bu kadar hain olamaz bir insan Bu kadar zalim olamaz Çekip de hançeri kanından acımadan Sevdiğini sırtından vuramaz Helal olsun canım, helal olsun Söyle şimdi mutlu musun? Helal olsun sana, helal olsun Bugünün yarınları da var alacağın olsun Sen benim belalım, sen delikanlım Yaşanmamış yarınları karan sevdalım Yüreğimde ki fırtına hadi gelip kopsana Yazdığın son mеktupta ölürdün aşkın uğruna Helal olsun canım, helal olsun Söyle şimdi mutlu musun? Hеlal olsun sana, helal olsun Bugünün yarınları da var haram olsun ***

Yüreğim Rehin Aklımda bir siyah sözcük Senden bana hatıra Karanlık geceler şahidimdir Hoşça kal, diyemem sana Sen de ben gibi hissediyorsan hâlâ ** Ben burada, yüreğim rehin Sen orada, yalnızlığım zehir Bu masum günah ikimizin Gitme, ne olursun ** Ben burada, yüreğim rehin Sen orada, yalnızlığım zehir Bu masum günah ikimizin Gitme, ne olur, dur ** Aklımda bir siyah sözcük Senden bana hatıra Karanlık geceler şahidimdir Hoşça kal, diyemem sana Sen de ben gibi hissediyorsan hâlâ ** Ben burada, yüreğim rehin Sen orada, yalnızlığım zehir Bu masum günah ikimizin Gitme, ne olursun ** Ben burada, yüreğim rehin Sen orada, yalnızlığım zehir Bu masum günah ikimizin Gitme, ne olur, dur ** Ben burada, yüreğim rehin Sen orada, yalnızlığım zehir Bu masum günah hepimizin Gitme, ne olursun ** Ben burada, yüreğim rehin Sen orada, yalnızlığım zehir Bu masum günah ikimizin Gitme, ne olur, dur ** Ben burada, yüreğim rehin Sen orada... **

Tutuşup Aşkınla Yanarım Kalmadı sabırım artık sevdana Tükendi gururum yeter ağlatma Geçmiyor günler senden uzakta Daha dün gibi yanarsın bağrımda *** Şimdi sensiz gecelerde yapayalnız bi çareyiz Senden başka hiç kimsem yok Anam babam ateşte *** Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar Içimde hasret dört duvar Zulmunün zindanındayım aman aman Bir ölmedim o kadar *** Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar Içimde hasret dört duvar Zulmunün zindanındayım aman aman Bir ölmedim o kadar *** Kalmadı sabırım artık sevdana Tükendi gururum yeter ağlatma Geçmiyor günler senden uzakta Daha dün gibi yanarsın bağrımda *** Şimdi sensiz gecelerde yapayalnız bi çareyiz Senden başka hiç kimsem yok Anam babam ateşte *** Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar Içimde hasret dört duvar Zulmunün zindanındayım aman aman Bir ölmedim o kadar *** Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar Içimde hasret dört duvar Zulmunün zindanındayım aman aman Bir ölmedim... ***

Yalanını Seveyim Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlerini Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlerini Pişman olup da yalvarırsam Aynalar benden utansın Pişman olup da yalvarırsam Aynalar benden utansın Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin Sanki (sanki) kolum kanadım sendin Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Aşkım (aşkım) kalbim (kalbim) Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlerini Benden uzak tut sen kendini Benden uzak tut gözlеrini Pişman olup da yalvarırsam Aynalar benden utansın Pişman olup da yalvarırsam Aynalar bendеn utansın Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin Sanki (sanki) kolum kanadım sendin Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Aşkım (aşkım) kalbim (kalbim) Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin Sanki (sanki) kolum kanadım sendin Gittin (gittin) yalanını seveyim Dönme artık, görmeyeyim ***

Hasretim Ben sen de aşklarımı temize çektim Kar gibi geldin kollarında eridim Kime küstün, niye üzdün? Kime kastın, aşkın batsın Sonlara varamayan Duygular utansın Vazgeçtim yine düştüm yollarına Hasretim sıcacık kollarına Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman Hep susadım aşkına Vazgeçtim yine düştüm yollarına Hasretim sıcacık kollarına Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman Hep susadım aşkına Ben sen de aşklarımı temize çektim Kar gibi geldin kollarında eridim Kime küstün, niye üzdün? Kime kastın, aşkın batsın Sonlara varamayan Duygular utansın Vazgeçtim yine düştüm yollarına Hasretim sıcacık kollarına Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman Hep susadım aşkına Vazgeçtim yine düştüm yollarına Hasretim sıcacık kollarına Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman Hep susadım aşkına Vazgеçtim yine düştüm yollarına Hasretim sıcacık kollarına Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman Hеp susadım aşkına Vazgeçtim yine düştüm yollarına Hasretim sıcacık kollarına Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman Hep susadım aşkına ***