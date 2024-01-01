Naşide Göktürk

-
Git benden yüreğime vurgun olma
Yok affı ihanetin hayatımda
Her sevda biraz kanarmış nasıl olsa
Dayanırım bu aşk bur'da bitti elveda
Yalan de yalan sözlerime
Yalan de yalan gerçeklere
Elini koyup yüreğine
Öyle bak gözlerime
Yalan de yalan sözlerime
Yalan de yalan gerçeklere
Elini koyup yüreğine
Öyle bak gözlerime
Git benden yüreğime vurgun olma
Yok affı ihanetin hayatımda
Her sevda biraz kanarmış nasıl olsa
Dayanırım bu aşk bur'da bitti elveda
Yalan de yalan sözlerime
Yalan de yalan gerçeklere
Elini koyup yüreğine
Öyle bak gözlerime
Yalan de yalan sözlerime
Yalan de yalan gerçeklere
Elini koyup yüreğine
Öyle bak gözlerime
Yalan de yalan sözlerime
Yalan de yalan gerçeklere
Elini koyup yüreğine
Öyle bak gözlerime
***
-
Öylesine özlemişim seni
Öylesine yanmış canım
Senin yokluğuna inan alışamadım
Sensiz yapamıyorum
**
Sen uzakta, bense burda,aramızda yollar var
Buna nasıl dayanırım ben
Sen uzakta, bense burda,aramızda dağlar var
Buna nasıl dayanırım ben
**
Sakın Ha beni aldatmayasın oralarda
Sakın Ha yüreğimi yakmayasın derinden
Sakın Ha ağlatmayasın gözlerimi
Öldürürüm kendimi, yaşayamam.
**
-
Bu kadar hain olamaz bir insan
Bu kadar zalim olamaz
Çekip de hançeri kanından acımadan
Sevdiğini sırtından vuramaz
Helal olsun canım, helal olsun
Söyle şimdi mutlu musun?
Helal olsun sana, helal olsun
Bugünün yarınları da var alacağın olsun
Sen benim belalım, sen delikanlım
Yaşanmamış yarınları karan sevdalım
Yüreğimde ki fırtına hadi gelip kopsana
Yazdığın son mektupta ölürdün aşkın uğruna
Helal olsun canım, helal olsun
Söyle şimdi mutlu musun?
Helal olsun sana, helal olsun
Bugünün yarınları da var alacağın olsun
Bu kadar hain olamaz bir insan
Bu kadar zalim olamaz
Çekip de hançeri kanından acımadan
Sevdiğini sırtından vuramaz
Helal olsun canım, helal olsun
Söyle şimdi mutlu musun?
Helal olsun sana, helal olsun
Bugünün yarınları da var alacağın olsun
Sen benim belalım, sen delikanlım
Yaşanmamış yarınları karan sevdalım
Yüreğimde ki fırtına hadi gelip kopsana
Yazdığın son mеktupta ölürdün aşkın uğruna
Helal olsun canım, helal olsun
Söyle şimdi mutlu musun?
Hеlal olsun sana, helal olsun
Bugünün yarınları da var haram olsun
***
-
Aklımda bir siyah sözcük
Senden bana hatıra
Karanlık geceler şahidimdir
Hoşça kal, diyemem sana
Sen de ben gibi hissediyorsan hâlâ
**
Ben burada, yüreğim rehin
Sen orada, yalnızlığım zehir
Bu masum günah ikimizin
Gitme, ne olursun
**
Ben burada, yüreğim rehin
Sen orada, yalnızlığım zehir
Bu masum günah ikimizin
Gitme, ne olur, dur
**
Aklımda bir siyah sözcük
Senden bana hatıra
Karanlık geceler şahidimdir
Hoşça kal, diyemem sana
Sen de ben gibi hissediyorsan hâlâ
**
Ben burada, yüreğim rehin
Sen orada, yalnızlığım zehir
Bu masum günah ikimizin
Gitme, ne olursun
**
Ben burada, yüreğim rehin
Sen orada, yalnızlığım zehir
Bu masum günah ikimizin
Gitme, ne olur, dur
**
Ben burada, yüreğim rehin
Sen orada, yalnızlığım zehir
Bu masum günah hepimizin
Gitme, ne olursun
**
Ben burada, yüreğim rehin
Sen orada, yalnızlığım zehir
Bu masum günah ikimizin
Gitme, ne olur, dur
**
Ben burada, yüreğim rehin
Sen orada...
**
-
Kalmadı sabırım artık sevdana
Tükendi gururum yeter ağlatma
Geçmiyor günler senden uzakta
Daha dün gibi yanarsın bağrımda
***
Şimdi sensiz gecelerde yapayalnız bi çareyiz
Senden başka hiç kimsem yok
Anam babam ateşte
***
Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar
Içimde hasret dört duvar
Zulmunün zindanındayım aman aman
Bir ölmedim o kadar
***
Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar
Içimde hasret dört duvar
Zulmunün zindanındayım aman aman
Bir ölmedim o kadar
***
Kalmadı sabırım artık sevdana
Tükendi gururum yeter ağlatma
Geçmiyor günler senden uzakta
Daha dün gibi yanarsın bağrımda
***
Şimdi sensiz gecelerde yapayalnız bi çareyiz
Senden başka hiç kimsem yok
Anam babam ateşte
***
Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar
Içimde hasret dört duvar
Zulmunün zindanındayım aman aman
Bir ölmedim o kadar
***
Tutuşup aşkınla yanarım yanarım yar
Içimde hasret dört duvar
Zulmunün zindanındayım aman aman
Bir ölmedim...
***
-
Benden uzak tut sen kendini
Benden uzak tut gözlerini
Benden uzak tut sen kendini
Benden uzak tut gözlerini
Pişman olup da yalvarırsam
Aynalar benden utansın
Pişman olup da yalvarırsam
Aynalar benden utansın
Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin
Sanki (sanki) kolum kanadım sendin
Gittin (gittin) yalanını seveyim
Dönme artık, görmeyeyim
Aşkım (aşkım) kalbim (kalbim)
Gittin (gittin) yalanını seveyim
Dönme artık, görmeyeyim
Benden uzak tut sen kendini
Benden uzak tut gözlerini
Benden uzak tut sen kendini
Benden uzak tut gözlеrini
Pişman olup da yalvarırsam
Aynalar benden utansın
Pişman olup da yalvarırsam
Aynalar bendеn utansın
Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin
Sanki (sanki) kolum kanadım sendin
Gittin (gittin) yalanını seveyim
Dönme artık, görmeyeyim
Aşkım (aşkım) kalbim (kalbim)
Gittin (gittin) yalanını seveyim
Dönme artık, görmeyeyim
Aşkım (aşkım) canımda can gibiydin
Sanki (sanki) kolum kanadım sendin
Gittin (gittin) yalanını seveyim
Dönme artık, görmeyeyim
***
-
Ben sen de aşklarımı temize çektim
Kar gibi geldin kollarında eridim
Kime küstün, niye üzdün?
Kime kastın, aşkın batsın
Sonlara varamayan
Duygular utansın
Vazgeçtim yine düştüm yollarına
Hasretim sıcacık kollarına
Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman
Hep susadım aşkına
Vazgeçtim yine düştüm yollarına
Hasretim sıcacık kollarına
Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman
Hep susadım aşkına
Ben sen de aşklarımı temize çektim
Kar gibi geldin kollarında eridim
Kime küstün, niye üzdün?
Kime kastın, aşkın batsın
Sonlara varamayan
Duygular utansın
Vazgeçtim yine düştüm yollarına
Hasretim sıcacık kollarına
Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman
Hep susadım aşkına
Vazgeçtim yine düştüm yollarına
Hasretim sıcacık kollarına
Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman
Hep susadım aşkına
Vazgеçtim yine düştüm yollarına
Hasretim sıcacık kollarına
Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman
Hеp susadım aşkına
Vazgeçtim yine düştüm yollarına
Hasretim sıcacık kollarına
Kahretsin, doyamadım hiçbir zaman
Hep susadım aşkına
***
-
Yalan artık zaman
Olmuyor derde derman
Veda değil senin ki
Kör sevda bu canım düşman
Dayan kalbim dayan
Yetmiyor aşka ferman
Cümle alem biliyor
Gel insaf et, gitme el aman
Yok umudum bir nefes ya medet
Son bir defa bu aşka yardım et
Ver elini elime öyle git
Vur kadehi geceye kır da git
Ver elini elime öyle git
Vur kadehi geceye kır da git
Sensiz geçmiyor zaman
Gülmüyor yüzüm bir an
Reva dеğil ettiğin
Perişan gönlüm, aşka düşman
Dayan kalbim dayan
Pişmanım desеn yalan
Dosta düşmana karşı
Gel insaf et, gitme el aman
Yok umudum bir nefes ya medet
Son bir defa bu aşka yardım et
Ver elini elime öyle git
Vur kadehi geceye kır da git
Ver elini elime öyle git
Vur kadehi geceye kır da git
***
-
Düşlerden bir cennet
Dünyada Erdek
Çiçekli dalları, tertemiz havası
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Günеş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdеk'te
Düşlerden bir cennet
Dünyada Erdek
Çiçekli dalları, tertemiz havası
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
Mavi yeşil el ele
Güneş deniz iç içe
Yıldızlar parlak gökte
Kalbim Erdek'te
***