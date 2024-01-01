Fascination Şarkı Sözleri
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Nat King Cole
Fascination
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It was fascination
I know
and it might have ended
right then, at the start
Just a passing glance
just a brief romance
and I might have gone
on my way
empty hearted
***
It was fascination
I know
seeing you alone
with the moonlight above
Then I touch your hand
and next moment
I kiss you
fascination turned to love
(repeat verse)
***