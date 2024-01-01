Nazan Öncel

Bir sonbahardı, gönül ağlardı Aşk, biz susardık aşk akardı aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma, aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyanacaksın O vakit beni anlayacaksın Kalbim her derde aşinaydı, aşk Hasret içimde kök salardı, aşk Elimde olsa böyle sevmezdim, böyle ölmezdim aşk Bugün sevmezdim, yarın sevmezdim aşk Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyanacaksın O vakit beni anlayacaksın **