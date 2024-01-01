03 Boyle Konusma (onur Turkyılmaz Mıx) Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
03 Boyle Konusma (onur Turkyılmaz Mıx)
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Bir sonbahardı, gönül ağlardı
Aşk, biz susardık aşk akardı aşk
Sen deyince sen gelirdin aklıma, aşk
Sen deyince sen gelirdin aklıma
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyuyacaksın
O zaman beni anlayacaksın
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyanacaksın
O vakit beni anlayacaksın
Kalbim her derde aşinaydı, aşk
Hasret içimde kök salardı, aşk
Elimde olsa böyle sevmezdim, böyle ölmezdim aşk
Bugün sevmezdim, yarın sevmezdim aşk
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyuyacaksın
O zaman beni anlayacaksın
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyanacaksın
O vakit beni anlayacaksın
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