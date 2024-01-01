08 Bahanesı Asktandır (armageddon Turk) Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
08 Bahanesı Asktandır (armageddon Turk)