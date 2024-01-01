Nazan Öncel

Aşk kapıyı ne kadar açarsa O kadar da kapatıyor Sevgili gitti mi Uyku da gidiyor Hayat iptal oluyor Çakılıp kalmalarım Kalbe kayırmalarım Düşünüp durmalarım Tutmuyor ayarım Aynı rüzgârı yedik Aynı şarkıyı söyledik Aynı şeylere ağladık O sokaklarda Bir gün beni anlarsın diyor annem Gözün yaşı bundandır Bahanesi aşktandır diyor annem Bahanesi aşktandır Başımıza aşk gelmiş bir kere Yaşamayan korkaktır Aşkıma sahip çıkmam gerekir Bu sahici aşktandır O kadar yalnızım ki O kadar mı olur Tutunduğum dallar Bu kadar mı kurur Aynı rüzgârı yedik Aynı şarkıyı söyledik Aynı şeylere ağladık Bu yollarda **