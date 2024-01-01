Nazan Öncel

Geldin gittin bir laf soktun Kırdın kırdın doymadın Gözüm arkada kaldı da Baktın, baktın görmedin Alçak, alçak Senden arta kalmadı İçim gitti durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı Normal, normal, normal, normal Normal, normal Uyudu uyandı gözlerin Nasıl hastadır yüreğim İlaç felan istemez Bakmadığından eminim Hayvan, hayvan Bana artık bir şey sorma Cevaplarımda komada Ne içer ne dışarda Sana bir şey koymadı Normal, normal, normal, normal Normal, normal Sana normal gelen neden bana anormal Bir kuş girerse odana Kanadını kırık bırakma kurtar, kurtar Benden arta kalmadı İçim gitti durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı Normal, normal, normal, normal Normal, normal, normal, normal Normal, normal ***