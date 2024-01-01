10 Normal (ersan Erguner Mıx) Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
10 Normal (ersan Erguner Mıx)
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Geldin gittin bir laf soktun
Kırdın kırdın doymadın
Gözüm arkada kaldı da
Baktın, baktın görmedin
Alçak, alçak
Senden arta kalmadı
İçim gitti durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
Normal, normal, normal, normal
Normal, normal
Uyudu uyandı gözlerin
Nasıl hastadır yüreğim
İlaç felan istemez
Bakmadığından eminim
Hayvan, hayvan
Bana artık bir şey sorma
Cevaplarımda komada
Ne içer ne dışarda
Sana bir şey koymadı
Normal, normal, normal, normal
Normal, normal
Sana normal gelen neden bana anormal
Bir kuş girerse odana
Kanadını kırık bırakma kurtar, kurtar
Benden arta kalmadı
İçim gitti durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
Normal, normal, normal, normal
Normal, normal, normal, normal
Normal, normal
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