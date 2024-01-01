Nazan Öncel

7'n Bitidin Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim Gözyaşlarım or'da kaldı Ne evlere sığıyorum ne sokaklara Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum Üstüne yürüyorum arabaların Daha ne söyleyeyim Bilmem ki Bu dudaklar artık seni öpmeyecek Bu kalp senin için çarpmayacak Senin için yaşamayacak, ölmeyecek Senle aynı ağaca adını yazmayacak Sen de gittin ya İçim boş, odalar boş Boşlukta yüzüyorum Boğuşuyorum kendimle Bir batıp bir çıkıyorum Beni başka biri keser mi kesmez Bu da bi' gün geçer mi geçmez Yabancı yataklarda uyumaya mı alışayım? Elimden geldiği kadar yaşamaya mı çalışayım? Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok, çok, çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin Şu sıralar çok yalnızım Kendimle konuşuyorum Hüzünlü kitapları Okuyup hüzünleniyorum Sibirya'dan beter bir yatak Yattım mı başlıyo' panik atak Ağlıyorum sanıyo'sun sadece Ne uyku var ne dur durak Sen kendine müslüman Bu aşk değil bu tekme tokat Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin Her gece her gece ölünmüyor iki kere Her gece her gece ölünmüyor iki kere Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok, çok, çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin **

Aşk Beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez

Ben Böyle Aşk Görmedim Havada aşk havası var Kanadı kırık kuş yarası var Bana küsmüş gidiyor gibi Benden uzak bir edası var Acep nedendir *** Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Aman gecenin leylindeyim Bir ezan sesi böler uykumu Sinende eller yatar Ben asıl bunun derdindeyim *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına

Dillere Düşeceğiz Seninle Dillere düşeceğiz seninle ille de biz düşecek Taze bahar dalları gibi çiçeklenecek Tadım tuzum olacaksın benim tadım tuzum olacak Yatağıma gireceksin benim ille de sen yatacak *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Bir gemi alacak bizi buralardan bir daha dönmeyecek Her yere gideceğiz seninle ille de biz gidecek Uzak ya da yakın oluruz bazen ah ne fark edecek Tuz kadar severiz biz hani buna kim son verecek? *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi

Geceler Kara Tren Günlerdir kapımı, kimseler çalmıyor Göğsümden içeri, yokluğun sızıyor Bir demlik çayım var Tütünüm de geçiyor Bir demlik çayım var Tütünüm de geçiyor *** Duvarlara yazdığım, her cümle ağlıyor Evlerin ışıkları, tek tek sönüyor Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor Bu ev bu nağmeler peşimi bırakmıyor *** Geceler kara tren, geceler Yüklüyor bana seni, geceler Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor *** Kollarım seni ister Geceler yine seni Ne baharın tadı var, ne de yazın sevgili Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor Bir demlik günüm var, ömrüm de geçiyor *** Hiç mi aslı yok bunun? Bu asılsız yüzlerin Dudağımdan geçtin Gözlerin yakmıyor Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor Vazgeçsen olmuyor, ölsen olmuyor *** Geceler kara tren, geceler Yüklüyor bana seni, geceler Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor *** Geceler kara tren, geceler Yüklüyor bana seni, geceler Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor *** Geceler kara tren, geceler Geceler kara tren, geceler Geceler kara tren, geceler Geceler kara tren, geceler

Adam Sende Yeter Küçük bir hanfendiyle İzmirli'nin yerinde Şarkılar söylüyor muşsun Beyim ne buyurursun Gramafonda bir avrat sesi Menekşelenmış sular Doldur iç bade sev güzel Demleniyor muşsun Adam sen de yeter Hep sen konuştun yeter At martini debreli yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Cebinde beş para yok Gözün kasın oynuyor Konuştukça batıyorsun Yalan bitti olmuyor En sevgili son sevgili Bu kadar saadet yeter Hikayemiz çok, çok eski Ağla, ağla bitmiyor Adam sen de yeter Hep sen konuştun yeter At martini debreli yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Adam sen de yeter Hep sen konuştun yeter At martini debreli yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Adam sen de yeter ***

Nazınla Dünya Sazınla Dünya Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek *** Oku oku adam ol büyük ol gemileri kurtar kaptan ol Oku oku adam ol sorun ol ona buna yama ol zengin ol Oku oku adam ol kendin ol sonunda lütfen deli ol Oku oku adam ol vezir ol şah ol mat ol rezil ol Sürün *** Çekerim dünya dünya dünya Giderim dünya dünya dünya Çekerim dünya dünya dünya Giderim dünya dünya dünya Nazınla dünya sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya *** Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek *** Oku oku adam ol dekor ol cicibici gelin ol paspas ol Oku oku adam ol reklam ol milletin ağzına sakız ol Oku oku adam ol usta ol biten bi günde niyazi ol Oku oku adam ol şair ol oku oku melek ol cennete git Âmin *** Çekerim dünya dünya dünya Giderim dünya dünya dünya Çekerim dünya dünya dünya Giderim dünya dünya dünya Nazınla dünya sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya *** Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek Dap back düberek düberek düberek Dap back düberek düberek dek *** Nazınla dünya sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya Nazınla dünya sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya Nazınla dünya sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya Nazınla dünya sazınla dünya Sildin süpürdün ne varsa rüya Alınma dünya salınma dünya Elimde olsa gelmezdim dünya

Bu Kaçıncı Bahar Bir sevdiğim sen vardın, Kaç bahar geçti görmeyeli. Bir yıkıntı ben kaldım, Saçlarını tel tel öpmeyeli. Yollara küstüm, yıllara küstüm Gözlerine gözüm değmeyeli. Hasrete düştüm, güzlere döndüm Gül tenine yüzüm sürmeyeli. Bu kaçıncı bahar? Bilmediğin kadar, İçimde bir sen var. Gün mü soldu, sen mi soldun? Kar mı düştü yarim yollarına? Kar düşünce bağrım üşür, Ayrılıklar büyür kollarımda.

Eveleme Geveleme Develeme.. Olmadı, kalbim bunu saymadı Postadan tek bir mektup çıkmadı Gözlerim bir gün uyku tutmadı Olmadı, olmadı, olmadı Annesi doğru bulmadı Olmadı, olmadı, olmadı Telefonu bile açmadı Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti Olmadı, ele güne karşı olmadı Verdiği adreslerde çıkmadı Uymadı, hesap kitap tutmadı Olmadı, olmadı, olmadı Mum gibi söndü, yanmadı Olmadı, olmadı, olmadı Gürültüye gitti, olmadı Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti Eveleme, geveleme, develeme bitti Kitabına uymadı, uymadı gitti Jetonu mu yoktu aramadı geçti Velhasıl bitti

Avare Yıllar Böyle hep bir an mıdır ömrün ilkbaharları? Çiçekleri burnunda delikanlı yılları Çiçekleri burnunda delikanlı yılları Sormadınız bize, bu acele niye? Bekleyiniz biraz ne olur yıllar Avare yıllar, hercai yıllar Beyhude gitti meçhule yıllar Avare yıllar, hercai yıllar Beyhude gitti meçhule yıllar Nasıl geçti habersiz avare yıllar? Her gün biraz daha eskir ellerim yüzüm gibi Güllerim gonca değil, yıllar sizin gibi Güllerim gonca değil, yıllar sizin gibi Sormadınız bize, bu acele niye? Bekleyiniz biraz ne olur yıllar Avare yıllar, hercai yıllar Beyhude gitti meçhule yıllar Avare yıllar, hercai yıllar Beyhude gitti meçhule yıllar Nasıl geçti habersiz avare yıllar? ***