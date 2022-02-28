Sokak Kızı Şarkı Sözleri
Nazan Öncel Sokak Kızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Sokak Kızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sokak Kızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir yarim vardı ayırdılar bizi
Gözyaşımı silip avuttular bizi ah, ah
***
Bir kere sevdim diye pişman ettiler bizi
Güldürmediler ama ağlattılar bizi
Böyle oldu şimdi
Böyle oldu şimdi
***
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
***
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
***
Dikenli yollarda büyüttüler bizi
Gül yataklarda yatırmadılar bizi ah, ah
***
Zavallı egoistler çekemediler bizi
Bir kenara geçip konuştular bizi
Böyle oldu şimdi
Böyle oldu şimdi
***
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
***
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
***
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
Sensizlik ömür boyu sonsuz çile
A bu hayat böyle, a bu hayat böyle
***
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
A bu hayat böyle
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Çok istedim aah
Vermediler aah
Bu ne inat aah
Zalim peder aah
Allah'tan kork aah
Sopası yok aah
Güzele bakmak sevap
Ötesi yok aah
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Kız kurusu (aah)
Oldum valla (aah)
Boş gezene (aah)
Kız vermezler (aah)
N’apcaz şimdi (aah)
Yatcaz şimdi (aah)
Gidip de banka soyacak
Değiliz ya aah
***
Erkeklerde yanar
Hem de nasil yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkeklerde yanar
Hem de nasil yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
***
Ben de geldim aşka
Benim ki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Ben de geldim aşka
Benim ki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
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Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi yatak paklar
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