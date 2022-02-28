Nazan Öncel

Bir yarim vardı ayırdılar bizi Gözyaşımı silip avuttular bizi ah, ah *** Bir kere sevdim diye pişman ettiler bizi Güldürmediler ama ağlattılar bizi Böyle oldu şimdi Böyle oldu şimdi *** Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle *** A bu hayat böyle A bu hayat böyle *** Dikenli yollarda büyüttüler bizi Gül yataklarda yatırmadılar bizi ah, ah *** Zavallı egoistler çekemediler bizi Bir kenara geçip konuştular bizi Böyle oldu şimdi Böyle oldu şimdi *** Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle *** A bu hayat böyle A bu hayat böyle *** Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle *** A bu hayat böyle A bu hayat böyle A bu hayat böyle

Çok istedim aah Vermediler aah Bu ne inat aah Zalim peder aah Allah'tan kork aah Sopası yok aah Güzele bakmak sevap Ötesi yok aah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Kız kurusu (aah) Oldum valla (aah) Boş gezene (aah) Kız vermezler (aah) N’apcaz şimdi (aah) Yatcaz şimdi (aah) Gidip de banka soyacak Değiliz ya aah *** Erkeklerde yanar Hem de nasil yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkeklerde yanar Hem de nasil yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benim ki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benim ki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar