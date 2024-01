Nazan Öncel

Küçük bir hanfendiyle İzmirli'nin yerinde Şarkılar söylüyor muşsun Beyim ne buyurursun Gramafonda bir avrat sesi Menekşelenmış sular Doldur iç bade sev güzel Demleniyor muşsun Adam sen de yeter Hep sen konuştun yeter At martini debreli yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Cebinde beş para yok Gözün kasın oynuyor Konuştukça batıyorsun Yalan bitti olmuyor En sevgili son sevgili Bu kadar saadet yeter Hikayemiz çok, çok eski Ağla, ağla bitmiyor Adam sen de yeter Hep sen konuştun yeter At martini debreli yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Adam sen de yeter Hep sen konuştun yeter At martini debreli yeter Nazar değdi yeter Eller ayırdı yeter Git yavaştan, git yeter Adam sen de yeter ***

Dillere düşeceğiz seninle ille de biz düşecek Taze bahar dalları gibi çiçeklenecek Tadım tuzum olacaksın benim tadım tuzum olacak Yatağıma gireceksin benim ille de sen yatacak *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Bir gemi alacak bizi buralardan bir daha dönmeyecek Her yere gideceğiz seninle ille de biz gidecek Uzak ya da yakın oluruz bazen ah ne fark edecek Tuz kadar severiz biz hani buna kim son verecek? *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi