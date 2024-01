Nazan Öncel

Demek sen de gidiyorsun Başın alıp uzaklara Beni öyle atıyorsun Yangınlara kaçıyorsun Sen kendinden kaçıyorsun Aldanıyorsun Meğer benim harcım değilmiş Yokluğuna bir an alışmak Ya da böyle sensiz olmak Farz et ki unutmak Ölüm demekmiş Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık Ağla erkeğim ağla Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık Ağla sen de sen de ağla Bir alaca karanlıkta Düşersen kör boşluklarda Yüreğin bir fener olsa Ol uçurumdur orada Erkeğim ağla Sesin çarpar duvarlara Öfke olur döner sana Yalvar yakar bir yıldıza Uykularını ada Ya da tanrıya Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık Ağla erkeğim ağla Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık ***

Kimi yükseklerden uçuyor Kimi kimi yükseklerden Kimi gerçeklerden kaçıyor Kimi kimi gerçeklerden Kimine bir haller oluyor Kimi hep bir şeylere takıyor Kim kimi densiz kimi denli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Kiminin öfkesi yangın Kiminin tövbesi Kiminin gözleri baygın Kiminin sözleri *** Kimi hep muzır işlere bayılır Kimi her gün bunalım takılır Kimi kimi telsiz kimi telli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tan tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok

Artık sana git diyebilirim, Kendim kendime yetebilirim. Sana karşı koysam da Yeni bir ben olabilirim. Başka aşklar bulabilirim, Seni hiç yok sayabilirim. Yanılıyor olsam da Buna memnun olabilirim. Aşık değilim, olabilirim. Olabilirim, olabilirim. Yüzde elli sevebilirim. Sevebilirim, sevebilirim. Sana inat yapabilirim, Her an aşık olabilirim. Kanabilirim, kanabilirim Ellere kanabilirim. Geçebilirim, geçebilirim Kendimden geçebilirim. Çoğalıp çok olabilirim, Bir aleme dalabilirim. Giderek yok olabilirim, Deliler gibi sevebilirim. Her günüm başka Leyla, Çok üzgün olabilirim. Bu yürek benim degil mi? Yollara atabilirim. Böyle de sevebilirim. Anlamsız kalabilirim, Değişip sen olsam da Sana hep ters gelebilirim. ***