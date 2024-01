Nazan Öncel

Dün Ali'yi gördüm yolda İş arıyordu bu ayazda Ekmek parası, ah Konuştuk biraz, hâl hatır sorduk O günlerden dem vurduk Gözlerim doldu Bir ev tutmuş Tek göz oda Evlenmiş bu yakınlarda, oh Baba olmuş ilk yağmurda Kızı filiz yavru daha Git oğlum git uzaklara Oyalanma buralarda Düşündükçe anlarsın Gurbet odalarında Güneş var mı güneş oralarda? Annem nasıl bu havalarda? Hasta mı yoksa? Kâğıdım kalemim beni bekliyor mu? Mektuplarım geliyor mu? Dostlardan hâlâ Söz söylemek yürek ister Kalem tutmak zordur bur'da, of Ben unutsam tarih unutmaz Dünya gelir peşim sıra Git oğlum uzaklara Bırakmazlar hayatta Düşünür de diyemezsin Buralarda, of **

Hayat kolay değil Ağlarım, ağlarım Bunu daha bir çocukken Anladım, anlatamadım *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum *** Kader benle hemfikir değil Hayatla derdim var Ben hata veririm Kendimle zorum var *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Dünya batıyor bana Hangi günümü yakayım? *** Hatırına sustum Hatırına yuttum Sersefil dünyada Senin için yaşıyorum *** Ay ay ay, anam anam, ay ay *** Hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum

Sen gitmene bak Ben bakarım kendime, sana ne Sen keyfine bak Ben yanarım derdime, sana ne, sana ne Herkes beni mutlu sanır Bu katarın yükü ağır Aman be, bıktım be Bana ne, güle güle Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz ne olacak? Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz olmayacak Sen evine dön Ben toplarım kendimi, sana ne, sana ne Sen dalgana bak Ben yakarım kendimi, sana ne, sana ne Herkes beni mutlu sanır İstediğin kadar bağır Bana ne, aman be Bıktım be, güle güle Bu da hayatsa hayat Seni sevende kabahat Ne resim ne mektup bırak Bu da hayatsa hayat Seni sevende kabahat Ne resim ne mektup bırak Güle güle Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz ne olacak? Bu da hayat mı hayat Seni sevende kabahat Bizim sonumuz olmayacak