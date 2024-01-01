Nazan Öncel

-
Kendine saklanmış dört odalı kalbim
Parçalanmış dağılmışım, nerem doğru ki benim?
Kafam bozulmuş zaten
İçim kıyılmış benim, sinirlerim perişan
Günler geçmiyo′ zaten
Uyku tutmuyor beni, uykularım perişan
Ne kavuştuk ne ayrıldık
Çok üzüldük, çok ağladık
Vurulmuş olduk bir kere
Bozma kalbini
Anlamaya çalış beni
Topla kendini
Ben çok ağladım bize
Üzme kendini
Anlamaya çalış beni
Topla kendini
Ben çok anladım seni
Yorma kendini
Hanidir böyleyim, içime kapandım
Kanadı bağlanmış bir kuş gibiyim
Kafam bozulmuş zaten
İçim kıyılmış benim, sinirlerim perişan
İçim yanıyo' zaten
Kalbime vurmuş benim, duygularım perişan
Ne kavuştuk ne ayrıldık
Çok üzüldük, çok ağladık
Vurulmuş olduk bir kere
Bozma kalbini
Anlamaya çalış beni
Topla kendini
Ben çok ağladım bize
Üzme kendini
Anlamaya çalış beni
Topla kendini
Ben çok anladım seni
Yorma kendini
Anlamaya çalış beni
Topla kendini
Ben çok ağladım bize
Üzme kendini
Anlamaya çalış beni
Topla kendini
Ben çok anladım seni
Yorma kendini
***
-
Resimlere bak
Mektubumla avun
Şarkılar tut
***
Kendinden vazgeç
Yastığına sarıl
Korkular tut
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
***
Sen bir yerlerde
Ben bir şehirde
Akşam olunca
Beni hatırla
***
Mektupları yak
Şarkılara küs
Hasretler giy
***
Kendinden vazgeç
Yastığına sarıl
Korkular tut
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
***
Sen bir yerlerde
Ben bir şehirde
Akşam olunca
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
***
Sen bir yerlerde
Ben bir şehirde
Akşam olunca
Beni hatırla
-
O senin neyin olur derlerse
Gülüm olur balım olur diyeceğim
O senin neyin olur derlerse
Sevgilim, sevgilim diyeceğim
***
O benim kalbimi isterse
Seve seve veriyim diyeceğim
***
Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu
Terliğini, duvardaki resmi
***
Ne varsa alsın
Toplasın gelsin
Benim için gelsin
İsterse kalsın
***
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay temelli kalsın
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay beni seven kalsın
Hayy hayy...
***
O senin neyin olur derlerse
Gözüm olur, yaşım olur diyeceğim
O senin neyin olur derlerse
Yazım olur, kışım olur diyeceğim
O bunun aksini söylerse
Bir bildiği vardır diyeceğim
***
Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, pabucunu
Terliğini, duvardaki resmi
***
Ne varsa alsın
Toplasın gelsin
Benim için gelsin
İsterse kalsın
***
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay temelli kalsın
Hay hay buyursun gelsin
Hay hay beni seven kalsın
Hayy hayy...
-
Kuş uçtu gitti kafesinden
Bilsem kapatırdım kapıları geceden
Giyindim çıktım koştum peşinden
Gördüm ki her şey gitmiş elimden
***
Kime anlattın dertlerini
Kimlerle geçirdin günlerini
Kimler ısıttı ellerini
Kimler kuşattı gecelerini
***
Köfte dudaklarını
Hokka gibi ağzını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Serçe parmağını
Fıstık Yanaklarını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Gerildim ben de yay gibi hemen
Kötü söz söyledim o an öfkemden
Bilsem döneceksin şu an köşeden
Zil takar oynardım günden geceden
***
Kime anlattın dertlerini
Kimlerle geçirdin günlerini
Kimler dokundu hassas kalbine
Kime bıraktın benim yerimi
***
Köfte dudaklarını
Hokka gibi ağzını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Serçe parmağını
Fıstık yanaklarını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Köfte dudaklarını
Hokka gibi ağzını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
***
Serçe parmağını
Fıstık Yanaklarını
Lokma lokma her yanını
Öpsem yeniden
Dönsen köşeden
-
Gözümden yaş geldi
İçimden ağlamak
Yüzümden düşen bin parça
Konuşmak lazım konuşmak
***
Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere
Sütten kesilmiş bebek gibiyim
Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere
Sütten kesilmiş bebek gibiyim
***
Soruyor musun bakalım nasılsın diye
Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Belki ben yatak döşek
Duygularım parça parça
Her günümü her gecemi
Yaşıyorum iki kişilik
***
Halimi sordular söyledim birilerine
Söylemese miydim acaba?
Halimi sordular söyledim birilerine
Söylemese miydim acaba?
***
Soruyor musun bakalım nasılsın diye
Ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
***
Anlamadan (Anlamadan)
Dinlemeden (Dinlemeden)
Son sözümü (Son sözümü)
Söylemeden (Aah)
Nereye böyle?
Nereye böyle?
-
Bir gün tren duracak
Vagonlar boş kalacak
Bugünün kıymetini bil
Yarın geç olacak
***
Bırak gülünç olayım
İster sefil olayım
İzin ver umutlanayım
Bırak serap göreyim
***
Başka hayat yok bunu bende biliyorum
Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum
***
Ukala dümbeleği
Çok biliyorsun işini
Beğenmiyorsun bir şeyi
Zor dostum zor
***
Mühim olan hangisi
Bana lazım sevgisi
Yere batsın serveti
Ah gönlüm ah
***
Gönül direnme bana
Sus kes sesini
Ben ki sabırlıyımdır
Vefalı kararlıyımdır
***
Bırak hata yapayım
Düşündüğüm gibi yaşayım
Ne halim varsa göreyim
Sonucuna katlanayım
***
Başka hayat yok bunu bende biliyorum
Başka rüyam yok ama ben onu istiyorum
-
Beyoğlu'na götür beni kitaplara bakalım
Sokaklarda gitar çalalım, tatil için para yapalım
Oturalım bir yerde, bir iki laf edelim
Sinemaya gidelim sonra karanlıkta öpüşelim
Mesela acı yok, ağrı yok, sızı yok
Cepte para çok
Hadi gel gidelim, yaraları saralım
Hadi gel gidelim, anıları yazalım
Afrika'ya götür beni ोसी बिसरा मंडेला
Çöllerde dolaşalım, derelerle mesela
Avrupa'ya gel benle, uyuruz köprülerde
Beatles, van Gogh, Don Quijote bir şarap şişesinde
Bir bilet alalım trenlere binelim
Çuf çuf gidelim
Hadi gel gidelim, yaraları saralım
Hadi gel gidelim, acıları yazalım
Kıyılara götür beni, kıyıları yaşayalım
Takalara binelim, balıkçılık yapalım
Kapı kapı gezelim, maceraysa değer
Hayat acılarla geçer, battı balık yan gider
Mesela acı yok, ağrı yok sızı yok
Sözde neşe çok
Hadi gel gidelim, yaraları saralım
Hadi gel gidelim, tutuşalım yanalım
***
-
Burası dingonun ahırı değil
Burası yolgeçen hanı değil
Peri masalıyla uyuttun beni
Yıldızları saya saya avuttun beni
Her gece bir hatunun derdine düştün
Kim ilk uyusan işte onu öptün
Esmer, sarışın karı kızlarla
Marilyn Monroe gibi bombalarla
Her gece or'da, her gece bur'da
Daha sayayım mı, anlatayım mı daha?
Senin yalanlarına doyum olmaz
Benim kalbimle oyun olmaz
Arı gibi uçuyo'sun, kitap gibi yazıyo'sun
Atıyo'sun, atıyo'sun, atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Geliyor gidiyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
Ananın babanın paralarını
Sokaklara attın çabalarını
Her gördüğün güzeli emmi mi sandın?
Başkası kahrını çekermi sandın?
Hadi şimdi herkes köyü köyüne
Yazık ettin benim bütün emeklerime
Demir demiri keser, kalbim hep seni keser
Fotoroman biter, gerçeklere tapıyorum
Meseleyi kapıyorum
Masaldı, romandı, güzeldi bu
Keşke yalan olmasaydı, bitmeseydi bu
Bitti bile, bitti bile, bitti bile
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Geliyor gidiyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
Atıyorsam böyle olursun
Bensiz öksüz kalırsın
Atıyorsam na böyle olursun
Bensiz öksüz kalırsın (ah)
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Geliyor gidiyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor...
Geliyor gidiyor...
Atıyor, atıyor...
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
***
-
Burası evsiz kediler sokağı
Elden düşme hayatla işi bitmişler yuvası
Aynı taşa takılan aynı duvara çarpıyor
Acıyla yankılanıyor ayak sesleri
Küçük gemiler su alır bebeğim
Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim
Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil
Burada güneş doğmaz bilirim
Ceketin buruşmasın, ütüsü bozulmasın
Ellerini sürme, çamura bulaşmasın
Benim yatağım rahatını kaçırır
Ben rujumu tazelerken sen yola koyul
Büyük gemiler buradan geçmez bayım
Takalar gibi bu limanda demir almaz bebeğim
Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil
Burada çiçekler yaşamaz bilirim
Küçük gemiler su alır bebeğim
Bu sokaktan geçerken başını çevir bebeğim
Dalgalarla boğuşmak senin harcın değil
Burada güneş doğmaz bilirim
-
Bir odamız vardı bizim
Denizi kucaklayan
Sarı sarı lambaları
Bir küçük penceresi
Seyre dalardık sarhoş gemileri
Seyre dalardık sarhoş gemileri
Gözyaşlarının kırık hikayesi
Gözyaşlarımız kurumadan bitti
gül pansiyonda bıraktım kalbimi
Gül pansiyonda bıraktım kalbimi
Bir balkonumuz vardı bizim
Geceyi karşılayan
Sahilde gitar sesleri
Ay ışığında yaz gecesi
Şaraptan mı neden
Ağlatırdı bizi
Rüzgar dedi ki güzel şeyler biter
Kalbim dedi ki unutmasın yeter
Gül pansiyonda bıraktım kalbimi
***
-
Bir kavuşturur, bir ayırır yollar
Bir ağlatır, bir güldürür yollar
**
Benimde yollarda aklım var
Benimde hayatta gözüm var
Benimde yollarda aklım var
Benimde bu aşkta gözüm var
**
Gel binelim benim otomobile
Geze geze gidiverelim gene
Ben şöförün olayım senin
Gümbür gümbür gidelim her yere
(Tıngır mıngır gidelim her yere)
**
Ben keten helvalar isterim
Sen yanık ömerim ol benim
Ayran içelim çöp şiş yiyelim
Yan yana fotoğraf çektirelim
(Kol kola fotoğraf çektirelim)
**
Bir caydırıyor bir ayartıyor yollar
Bir kandırıyor bir avutuyor yollar
**
-
Söz ver
A hak ver
İş ver
Açık verme
Hep ver
Çok ver
Ver, ver
Hiç boş verme
Bıktım, bıktım, bıktım artık
Sıktın, sıktın, sıktın artık
Sıktın
Sıktın
Hem zor hem kolay
Hem boş hem olay
Hiç mi ortası yok bunun?
Hiç mi ortası...
Onu ver
Bunu ver
Zaman ver
Az buçuk verme
Akıl ver
Gönül ver
Hesap ver
Hiç boş verme
Bıktım, bıktım, bıktım artık
Sıktın, sıktın, sıktın artık
Sıktın
Sıktın
Hem zor hem kolay
Hem boş hem olay
Hiç mi sonrası yok bunun?
Hiç mi sonrası...
Hem zor hem kolay
Hem boş hem olay
Hiç mi ortası yok bunun?
Hiç mi ortası
-
Ne yürüdük sokaklarda yan yana
Ne dolaştık avare
Aynı yerde uyumadık uyanmadık
Hiç bir gün hiç bir kere
Olmadı olamadı
Hayat güzelmiş
Çiçek açarmış
Dünya dönermiş
Kuşlar uçarmış
Falan Filan
Ne güneşe uzandık yan yana
Ne yağmurda ıslandık
Bir vapura atlayıp
Bir sabah hiç gittik mi bir yere
Olmadı olamadı
Hayat güzelmiş
Güneş doğarmış
Gemiler geçermiş
Yağmur yağarmış
Utanmadan