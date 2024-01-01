Nazan Öncel

Aşık Değilim Olabilirim Artık sana git diyebilirim, Kendim kendime yetebilirim. Sana karşı koysam da Yeni bir ben olabilirim. Başka aşklar bulabilirim, Seni hiç yok sayabilirim. Yanılıyor olsam da Buna memnun olabilirim. Aşık değilim, olabilirim. Olabilirim, olabilirim. Yüzde elli sevebilirim. Sevebilirim, sevebilirim. Sana inat yapabilirim, Her an aşık olabilirim. Kanabilirim, kanabilirim Ellere kanabilirim. Geçebilirim, geçebilirim Kendimden geçebilirim. Çoğalıp çok olabilirim, Bir aleme dalabilirim. Giderek yok olabilirim, Deliler gibi sevebilirim. Her günüm başka Leyla, Çok üzgün olabilirim. Bu yürek benim degil mi? Yollara atabilirim. Böyle de sevebilirim. Anlamsız kalabilirim, Değişip sen olsam da Sana hep ters gelebilirim. ***

Aynı Nakarat Kimi yükseklerden uçuyor Kimi kimi yükseklerden Kimi gerçeklerden kaçıyor Kimi kimi gerçeklerden Kimine bir haller oluyor Kimi hep bir şeylere takıyor Kim kimi densiz kimi denli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Kiminin öfkesi yangın Kiminin tövbesi Kiminin gözleri baygın Kiminin sözleri *** Kimi hep muzır işlere bayılır Kimi her gün bunalım takılır Kimi kimi telsiz kimi telli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tan tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok

Gitme Kal Bu Şehirde Güz yaprakları düştü Gazeller oldu Bulut indi yeryüzüne Sevdalı oldu *** Bir avuntu biraz keder Böyle bize neler oldu? Bu ayrılık bir de hasret Çekilmez oldu *** Ay karanlık hep karanlık Yüzün bize döner oldu Bir ihtimal daha vardı Felaket oldu *** Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde Gitme, gitme yazık olur bize *** Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde Gitme, gitme yazık olur bize *** Geceler kör dilsiz sanki Konuşmaz oldu Hüzünler koyduk üst üste Ayrılık oldu *** Bir avuntu biraz keder Böyle bize neler oldu? Bu ayrılık bir de hasret Çekilmez oldu *** Ay karanlık hep karanlık Yüzün bize döner oldu Bir ihtimal daha vardı Felaket oldu *** Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde Gitme gitme yazık olur bize *** Gitme gitme gitme kal bu şehirde Gitme gitme yazık olur bize *** Gitme gitme gitme kal bu şehirde Gitme gitme yazık olur bize

Leylim Yar Başımda deli sevdalar Yüreğimde yar Gözlerim bir mihenk taşı Aynalar kadar Dallarımı kırdılar da Susar leylim yar Korkarım uzaktır yollar Gençliğim kadar Dallarımı kırdılar da Susar leylim yar Korkarım uzaktır yollar Gençliğim kadar Tutuştu kanım ilk önce Hosçakal gülüm deyince Hata neydi böyle sence Belki uzaklar Ölürüm bir tek sebeple Unuttum artık derse Hançer gerekmez ki bize Benim sevdam var Saçlarımda yıldızlar Yüreğimde nar Seviyorum dağlar kadar Fakat bilmez yar Dallarımı kırdılar da Susar leylim yar Korkarım uzaktır yollar Gençliğim kadar Dallarımı kırdılar da Susar leylim yar Korkarım uzaktır yollar Gençliğim kadar Tutuştu kanım ilk önce Hosçakal gülüm deyince Hata neydi böyle sence Belki uzaklar Ölürüm bir tek sebeple Unuttum artık derse Hançer gerekmez ki bize Benim sevdam var Tutuştu kanım ilk önce Hosçakal gülüm deyince Hata neydi böyle sence Belki uzaklar Ölürüm bir tek sebeple Unuttum artık derse Hançer gerekmez ki bize

Mühürledim Seni Kalbine (Bir Hadise Var) Vurgunum sana bir mahkum gibi Uykular haram bir zehir gibi Aşığım fakat hasretin deli Ezelden beri *** Bir hadise var kimse bilmiyor Olmuyor bende deprem olmuyor Hiç bir şey beni böyle sarsmıyor Bir senin gibi *** Mühürledim seni kalbime Kurşunlar işlemez ciğerime Zincirledim seni kalbime Anahtarları yok denizlerde *** Şeytan diyor ki tövbeler etmeli Uğrunda yüz kere bin kere ölmeli Cehennemde bile zulüm etsen de Yok yok Bir seni sevmeli *** Gözlerin hoyrat ihanetler gibi Ellerin soğuk zemheriler gibi Kalbin buz tutmuş son nefes gibi Soğuk olsa da *** Bir hadise var kimse bilmiyor Olmuyor bende deprem olmuyor Hiç bir şey beni böyle sarsmıyor Bir senin gibi *** Mühürledim seni kalbime Kurşunlar işlemez ciğerime Zincirledim seni kalbime Anahtarları yok denizlerde *** Şeytan diyor ki tövbeler etmeli Uğrunda yüz kere bin kere ölmeli Cehennemde bile zulüm etsen de Yok yok Bir seni sevmeli

Hadi Hadi Nazlanma Simdi zaman nedense boyle Bir oyle bir de boyle Hem yazi hem tura olmaz Ya beni vur ya da gel uzme Deli eder adami bu denge Bu hava bu eda bu nes′e Oyle bakma Oyle durma Oyle yapma Gel gel Hadi hadi nazlanma hadi hadi Bana bunu yapmazdin hani hani Hadi hadi durma Hadi hadi yapma Hadi Hani nerde carem nerde Canim kalir dustugu yerde Bana baska bir sey sorma Ya beni birak ya da dur gitme Deli eder adami bu denge Deli eder bu hava bu nes'e Oyle bakma Oyle durma Oyle yapma Gel gel Hadi hadi nazlanma hadi hadi Bana bunu yapmazdin hani hani Hadi hadi durma Hadi hadi yapma

Bir sevdalı ay gibi Yollarıma çık biraz Kollarıma düş bu yaz Gel beni avut biraz Ağaçlara ismini Mavi boncuklarla yaz Gökte ne var, gök boncuk Yerde ne var, elmacık Kaldır beni dalgacık Hop, hop hoppacık Yanarım, yanarım sönerim aman Sararıp, sararıp solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Yanarım, yanarım sönerim aman Sararıp, sararıp solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Bir elim bahar bahçe Bir yanım derya deniz Çağlayan ne varsa biz Dalga da biz, kum da biz Ne gökte ne yerdeyiz Bir garip alemdeyiz Gökte ne var, gök boncuk Yerde ne var, elmacık Kaldır beni dalgacık Hop, hop hoppacık Yanarım, yanarım sönerim aman Sararıp, sararıp solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Yanarım, yanarım sönerim aman Yeşilim, yeşilim solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Yanarım, yanarım sönerim aman Sararıp, sararıp solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Yanarım, yanarım sönerim aman Sararıp, sararıp solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Yanarım, yanarım sönerim aman Yeşilim, yeşilim solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Yanarım, yanarım sönerim aman Sararıp, sararıp solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman Yanarım, yanarım sönerim aman Sararıp, sararıp solarım aman Tutamam kendimi düşerim aman Ölürüm nazına, kibarım aman ***

Hani Böyle Olamazdık Seviyorum böyle neden? Ölüm de sen kalım da sen Zehir olsa içsem elinden Benim için farketmez Kıyasıya ecel olsan Azap olsan dert etmem Mahşere dek her günüm sen İflah olmaz artık benden Son demim sen Ezberim sen Vazgeçemem Hani böyle yıkılmazdık Hani dargın duramazdık Hani yoktu hiç hesapta Biz böyle ayrılmazdık Hani var ya olamazdı Uçurumlar aramızda Hani böyle gidemezdin Tam yüzyıllık Uzaklara Ne kadar yasak olsa Ölümcül bir aşktır bu Bütün zamanlarda sen Ötesi yok, yalnız sen Sol yanımda bir ağrı Bir anlamda bir sızı Mahşere dek hergünüm sen İflah olmaz artık benden Son demim sen Ezberim sen Vazgeçemem Hani böyle yıkılmazdık Hani dargın duramazdık Hani yoktu hiç hesapta Biz böyle ayrılmazdık Hani var ya olamazdı Uçurumlar aramızda Hani böyle gidemezdin Tam yüzyıllık Uzaklara Olamazdı Olamaz, olamaz, olamaz, olamaz Olamazdı Hiç olmazdı

Nokta Nokta Bu gece gel benimle ol Yer yerinden oynar gibi Bir sürü aşk arasında Sevişirken bulsalar bizi Yağmur olsa, damla damla Camlara vursa Kırmızı bir gölge olsan Ay ışırken yüzüme vursa Havada kar sesi olsa Havada kar sesi olsa Odamda senin Bir hüzünlü şarkı çalsa Zaman dursa Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa Nokta nokta Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa Nokta nokta Bir şey olsa aramızda Bir nefes bir hüzün gibi Hayalimde tadı olsa Kavuşurken bulsalar bizi Yağmur olsa damla damla Camlara vursa Kırmızı bir gölge olsan Ay ışırken yüzüme vursa Havada kar sesi olsa Havada kar sesi olsa Odamda senin Bir hüzünlü şarkı çalsa Zaman dursa Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa Nokta nokta Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa Nokta nokta Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa Nokta nokta Bir sen bir ben bir aşk, bir aşk olsa Nokta nokta

Ağla Erkeğim Ağla Demek sen de gidiyorsun Başın alıp uzaklara Beni öyle atıyorsun Yangınlara kaçıyorsun Sen kendinden kaçıyorsun Aldanıyorsun Meğer benim harcım değilmiş Yokluğuna bir an alışmak Ya da böyle sensiz olmak Farz et ki unutmak Ölüm demekmiş Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık Ağla erkeğim ağla Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık Ağla sen de sen de ağla Bir alaca karanlıkta Düşersen kör boşluklarda Yüreğin bir fener olsa Ol uçurumdur orada Erkeğim ağla Sesin çarpar duvarlara Öfke olur döner sana Yalvar yakar bir yıldıza Uykularını ada Ya da tanrıya Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık Ağla erkeğim ağla Dudağımda bir çığlık Kanadım kollarım kırık Ecelim olur ayrılık ***