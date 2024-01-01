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7/24 Dinle London Calling

London Calling Şarkı Sözleri

Nazan Öncel London Calling şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel London Calling şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan London Calling sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel

Nazan Öncel

London Calling

  • Aşıklar Parkı

  • Yanayım Yanayım (Remix)

  • Yanayım Yanayım

  • Zeytinimden Aşımısın Mendil

  • Mutlu Ol

  • Mehmedim

  • Köprüden Geçemedim

  • Güzelim

  • Gençlik Böyle Geçer

  • Gariban

  • Bir Birilerine

  • Babutsa

  • Ararım Sorarım Seni

  • Neler Geldi Başıma

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