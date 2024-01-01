Nazan Öncel

Aşk İşini Biliyor Hiç mi yanına uğramaz mutluluk Hep mi teğet geçer Eline yüzüne bulaşır da aşk Süründürür, bu da mı kader? Sonuç olarak sitem ediyorum Sonuç olarak boş veremiyorum Bu benimkisi bir kara komedi Bu benimkisi bir züğürt tesellisi Aşk işini biliyor Kaç kişi bunu biliyor Fikir başka gönül başka O gideni seviyor Bir uyusam uyansam Unutmuş olsam ne olur Kırdığın yer acıyor Anahtar cümle budur Bilmiyorsun sen Herkes seni soruyor En çok bu koyuyor Kapılar kapandı mı Yalnızlık içeride kalıyor Aklın almadığı şeyleri Kalp alıyor, bu da mı kader? Aşk dediğin biraz böyle bir şey Sen özleyedur kör kütük sev Bir bakıyorsun her şey süt liman Bir bakıyorsun tersten esen rüzgar aman Aşk işini biliyor Kaç kişi bunu biliyor Fikir başka gönül başka O gideni seviyor Bir uyusam uyansam Unutmuş olsam ne olur Kırdığın yer acıyor Anahtar cümle budur Bilmiyorsun sen Aşk işini biliyor Kaç kişi bunu biliyor Fikir başka gönül başka O gideni seviyor Bir uyusam uyansam Unutmuş olsam ne olur Kırdığın yer acıyor Anahtar cümle budur Bilmiyorsun sen ***

Bazı Şeyler Korkarım kavuşmayacak bu iki kalp bir daha Gözlerini çek üstümden o gözler yasak bana Seni görmeyim diye gitmediğim yerler var Hatırlatmasın diye dinlemediğim şarkılar var *** Beni bir kere bıraktın Bir kere daha bırakma Bana bir acı yaşattın Bir sürü anı bırakma *** Unutmayı öğret bana Yokluğuna alışmayıda Kahrolsun bazı şeyler Bir kokun bile yeter bana *** Anlamayacak ne var bunda zor günler geçirdim Karanlıkta kalmış çocuklar gibiyim En çok neye yanıyorum biliyor musun Bir resmimiz bile olmadı anlıyor musun *** Beni bir kere bıraktın Bir kere daha bırakma Bana bir acı yaşattın Bir sürü anı bırakma *** Unutmayı öğret bana Yokluğuna alışmayı da Kahrolsun bazı şeyler Bir kokun bile yeter bana *** Hani bize bir şey olmazdı Hiçbir kuvvet ayıramazdı Sensiz ölmesem bari Bu gemi çok su aldı *** Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da Sarıl yine son defa bir kokun bile yeter bana Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da Kahrolsun bazı şeyler kokun bile yeter bana

Hadi O Zaman Ft Tarkan İçimde bir sıkıntı var Yerli yersiz bir korku var Bilsem benimle olacaksın Dağılacak o bulutlar Bir sürü güzel anımız var bizim Onları da alıp gidelim mi *** Ama bunun yanması sönmesi Ölmesi bitmesi var Sonra bir de dağılması toplaması var *** Hadi o zaman ne duruyoruz Yürü o zaman ne bekliyoruz Ne yaparsan yap beni al o zaman Benden günah gitti yan o zaman *** Hadi o zaman ne duruyoruz Yürü o zaman ne bekliyoruz *** Aah aah Aah aah Aah aah Aah aah *** Aah aah Aah aah Aah aah Aah aah *** İnsan yanlışlarıyla doğru Biz de hata yapmadık mı Bilsem benimle geleceksin Ne yanlış kalır ne de doğru *** Bir sürü güzel anımız var bizim Onları da alıp gidelim mi Sarıl bana sıkı tutun öyle gidelim Deli deli sevişelim ölüp bitelim *** Hadi o zaman ne duruyoruz Yürü o zaman ne bekliyoruz Ne yaparsan yap beni al o zaman Benden günah gitti yan o zaman *** Hadi o zaman ne duruyoruz Yürü o zaman ne bekliyoruz *** Aah Aah *** Ama bunun yanması sönmesi Ölmesi bitmesi var Sonra bir de dağılması toplaması var *** Hadi o zaman ne duruyoruz Yürü o zaman ne bekliyoruz Ne yaparsan yap beni al o zaman Benden günah gitti yan o zaman *** Hadi o zaman ne duruyoruz Yürü o zaman ne bekliyoruz Ne yaparsan yap beni al o zaman Benden günah gitti yan o zaman *** Hadi o zaman ne duruyoruz Yürü o zaman ne bekliyoruz

Affola Herkes sussun Bir tek sen konuş Benimle Herkes gitsin Bir tek sen kal Yanımda Başına kalır Başına sorun olurum Olmadı gelir seni bulurum Bulursam da affola Gözüme esrar Kaşıma keman Koluma dövme oldun İçime ateş Başıma duman Kafamın dengi oldun Âşık oldum oğlum ben sana Yanmış bulundum Günahını öderiz bayım Tutulmuş oldum Attım sokaklara kendimi Ölmüş bulundum Âşık oldum oğlum ben sana Vurulmuş oldum Benim ilacım senmişsin Öyle diyorlar bana Böyle de güzel bakarsan Ben de tutulurum ama Başına kalır Başına sorun olurum Olmadı gelir seni bulurum Bulursam da affola Gözüme esrar Kaşıma keman Koluma dövme oldun İçime ateş Başıma duman Kafamın dengi oldun Âşık oldum oğlum ben sana Yanmış bulundum Günahını öderiz bayım Tutulmuş oldum Attım sokaklara kendimi Ölmüş bulundum Âşık oldum oğlum ben sana Vurulmuş oldum Ölmüş bulundum Kalmış bulundum Affola **

Bir Kapıdan Girdim Bir kapıdan girdim Diğerinden çıktım Kocaman dünyanın Taşlarını yuttum ** Birine şeker tuttun Birini aç uyuttun Gam üstüne nice Nice gam çektim Zehir zemberek Bir dünya işte ** Elini kalbine Koymayı unuttun Dertlerin defterini Dürmedin işte ** Şu koskocaman dünyada Bir zerreyim ben Hayat benim suç ortağım Payımı aldım ben ** Pılımı pırtımı toplar Ben giderim ben Düşe kalka giderim de Son giden değilim ben ** Her gecenin başka Bir yüzü vardır Bir yüzü bahar Bir yüzü kıştır ** Öğütürler seni Öğütürler beni ** Gam üstüne nice Nice gam çektim Zehir zemberek Bir dünya işte ** Elini kalbine Koymayı unuttun Dertlerin defterini Dürmedin işte ** Şu koskocaman dünyada Bir zerreyim ben Hayat benim suç ortağım Payımı aldım ben ** Pılımı pırtımı toplar Ben giderim ben Düşe kalka giderim de Son giden değilim ben ** Şu koskocaman dünyada Bir zerreyim ben Hayat benim suç ortağım Payımı aldım ben ** Pılımı pırtımı toplar Ben giderim ben Düşe kalka giderim de Son giden değilim ben ***

Bir Umut İşte Bunca şeyden sonra bir sitem etmişim çok mu? O kadar özlemişiz, bi′ merhaba yok mu? Kırılmış dökülmüşüm, biraz odama kapanmışım çok mu? Bir özür dilemek senin için bu kadar zor mu, zor mu? ** Ah o susmaların Başını eğmelerin Ya o gitmelerin Yok mu? ** İnanıyorum hâlâ bi' deli gibi sana İnanmasam mı yoksa, bir umut işte of İnanıyorum hâlâ bi′ çocuk gibi İnanmasam mı yoksa, bir umut işte ** İçimden bi' tren geçti, sessizliği kesti Bir haber bırakıp gitti Sonra bi' çocuk geçti, ağlamalarımı sezdi Bir teselli verip gitti ** Ah o susmaların Başını eğmelerin Dönüp gitmelerin Yok mu? ** İnanıyorum hâlâ bi′ deli gibi sana İnanmasam mı yoksa, bir umut işte of İnanıyorum hâlâ bi′ çocuk gibi İnanmasam mı yoksa, bir umut işte ***

Ceylan Bez bebekler yapacaktım Kardeşimle oynayacaktım Ölmeseydim şuracıkta Okuryazar olacaktım Ceylan gibi avladılar Akşam eve dönemedim Güzel günler görecektim Göremedim, göremedim Annem hasta, babam yasta Vuruldum ben çocuk yaşta Oy, oy, oy Söyleyin o amcalara Kıymasınlar çocuklara Ner'de benim çocukluğum? Daha şeker yiyecektim Bir gün anne olacaktım Ben de ninni söyleyecektim Ceylan gibi avladılar Akşam eve dönemedim Neler neler diyecektim Diyemedim, diyemedim Annem hasta, babam yasta Vuruldum ben çocuk yaşta Oy, oy, oy Söyleyin o amcalara Kıymasınlar çocuklara ***

Dostlar Kahvesi Masamıza kuşlar konsun, güller konsun, şiir olsun Bizi yine efkâr bastı, bir gram neşe olsun Bütün çaylar benden, yak bi′ sigara Yasaksa yasak, günahı boynuma ** Dostlar kahvesinde dertleniyoruz, böyleyiz bu ara Abimgiller gelecekti, ner'de kaldılar acaba? Daha saçlarıma güller takacağım, kalsan olmaz mı? Aşk hataların bi′ kısmını siler, silsek olmaz mı? ** Şu masaya baktım da masa ağır biz ağır Bu gece de böyle biter, biraz neşe biraz kahır Bugünden yarına bir anı kalacak Bak ki bi' daha bi' bugün olacak ** Dostlar kahvesinde dertleniyoruz, böyleyiz bu ara Çek bi′ sandalye gecenin hatırına, gel otur yanıma Daha saçlarına güller takacağım, kalsan olmaz mı? Aşk hataların bi′ kısmını siler, silsek olmaz mı? ** Dostlar kahvesinde dertleniyoruz, böyleyiz bu ara Bizim kızlar gelecekti, bi' şey mi oldu acaba? Daha saçlarıma güller takacağım, kalsan olmaz mı? Aşk hataların bi′ kısmını siler, silsek olmaz mı? ** Aşk hataların bi' kısmını siler, silsek olmaz mı? ***

Harita Seni kalbime gömerim Gittim mi tam giderim Ruhum yirmi bir gram Al onu da vereyim Belki de bir daha Göremeyebilirim Sırf bu yüzden of Deli olabilirim Haritadan yerimi Kayıtlardan ismimi Silebilirim Sile sile giderim Bulamazsın beni Yapabilirim bunu Sonbahar çocuklarıyız İçimizden ağlarız Yol göründü mü bize Hoş çakala sığınmayız Belki de bir daha Göremeyebilirim Sırf bu yüzden of Deli olabilirim Haritadan yerimi Kayıtlardan ismimi Silebilirim Kıra kıra gideni Çize çize giderim Yapabilirim bunu Haritadan yerimi Kayıtlardan ismimi Silebilirim Sile sile giderim Bulamazsın beni Yapabilirim bunu Beni güzel hatırla Konuşturma arkamdan kimseyi Kapı önü çiçeklerime Su vermeyi unutma