Nazan Öncel

Kalp caysa da vur kıyılarıma Yağmur ol yağ bana Gül solsa da dur kapılarıma Müjdeler ver bana Göğsünde avutsaydın Uzanıp da öpseydin Beni sevseydin sevseydin Söylemesen de anlardım Gel kıyılarıma kapılarıma Gel bana Gel kıyılarıma kapılarıma Gel bana Gel odalarıma gir uykularıma Tutulaydım ay yerine Aşk her yerde göç her mevsim Uzanamadım ellerine Biraz çocuk kalsaydım Elinden su içseydim Beni sevseydin sevseydin Konuşmasan da anlardım Gel odalarıma uykularıma Gel bana Gel odalarıma uykularıma Gel bana

Son günlerde hâlinizi Beğenmiyorum gidişinizi Bahar mı yoksa güneş mi çarptı? Etkinizden tepki şaştı Postu kime serdiğiniz Belli değil, zor efendim Daracık çıkmaz sokaklarınız Ufak tefek taşlarınız Dalgacı gevrek yanlarınız Çekilmiyorsa anlayınız Günahınız çok, yaz efendim İşiniz gücünüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? Huyunuz suyunuz, katsayınız Eften püften manzaranız Zaaflarınız, kayıplarınız Güğümleriniz, kalaylarınız Aman n′olur yorulmayınız Kolay olur mu, zor efendim Bal düşümü bozmayınız Baharlarımdan almayınız Kayık sefanız, ay sefanız Başka ilgi alanlarınız Böyle sürmez, yok efendim İşiniz gücünüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşiniz gücünüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? ***

Çocukluğum uzaklarda Bana sanki gelsen diyor Benim şehrim çocuk kalbim Yüküm ağır çeksem diyor Gençliğim de orda saklı Ah ne var ki inanmıyor Bir kuş olsam uçsam derdim Biraz kahrını çeksem derdim O şehirde bir vurulsam Ölsem derdim Yok be kalbim böyle ölme İtiraf et söyle sen de Her şey eski dönmek yok Ah ne çare O diyarlar o tepeler Bu yalnızlık bitmez diyor Fenerimi yaksan da olur Ben ölüyüm çocuk diyor Gençliğim de orda saklı Ah ne var ki inanmıyor Bir kuş olsam uçsam derdim Biraz kahrını çeksem derdim O şehirde bir vurulsam Ölsem derdim Yok be kalbim böyle ölme İtiraf et söyle sen de Her şey eski dönmek yok Ah ne çare