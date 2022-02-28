Nazan Öncel

Bot mu giyerdin? Kot mu giyerdin? Siyah kazaklarını mı? Çok mu severdin? Gece mi gezerdin? Hazır mı yerdin? Unuttum (unuttum) *** Pot mu kırardın? Kalp mi kırardın? Taş mı atardın? Kuş mu tutardın? Düşünceli miydin? Bananeci miydin? Unuttum *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Postal aldım giymedim Göbek yaptım görmedin Sordum cevap vermedin ya ya (ya ya) Fransız kaldın bana Yabancı olduk sonra Bir ihtimal sevmedin ya ya *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Dünyayı kurtaran adam nerde?