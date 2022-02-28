7'n Bitirdin Şarkı Sözleri
Nazan Öncel 7'n Bitirdin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel 7'n Bitirdin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 7'n Bitirdin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bot mu giyerdin?
Kot mu giyerdin?
Siyah kazaklarını mı?
Çok mu severdin?
Gece mi gezerdin?
Hazır mı yerdin?
Unuttum (unuttum)
***
Pot mu kırardın?
Kalp mi kırardın?
Taş mı atardın?
Kuş mu tutardın?
Düşünceli miydin?
Bananeci miydin?
Unuttum
***
Yalandan kim ölmüş ki?
Yolundan kim dönmüş ki?
Elimden kim tutmuş ki?
Bak aslında
Hiç iyi değilim ben
Ölsem bir kurtulsam ben
Kısmetsiz kediyim sanki
***
Aşkım baksana bana aşkım
Aşkım ağlarım ama aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
***
Aşkım baksana bana aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Ohoo, nerde?
***
Postal aldım giymedim
Göbek yaptım görmedin
Sordum cevap vermedin ya ya (ya ya)
Fransız kaldın bana
Yabancı olduk sonra
Bir ihtimal sevmedin ya ya
***
Yalandan kim ölmüş ki?
Yolundan kim dönmüş ki?
Elimden kim tutmuş ki?
Bak aslında
Hiç iyi değilim ben
Ölsem bir kurtulsam ben
Kısmetsiz kediyim sanki
***
Aşkım baksana bana aşkım
Aşkım ağlarım ama aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
Yat kalk hep beni düşün
***
Aşkım baksana bana aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Ohoo, nerde?
***
Aşkım baksana bana aşkım
Aşkım ağlarım ama aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
Yat kalk hep beni düşün
***
Aşkım baksana bana aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Ohoo, nerde?
***
Dünyayı kurtaran adam nerde?
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O günden beri hiç sokaklara çıkmadım
Saçımı taramadım, aynaya bakmadım
Bir kitap okumadım, bir satır olsun yazmadım
Yemedim içmedim, gözümü bile kırpmadım
***
Sen bu satırları okuduğunda
Ben çoktan bitmiş olacağım
Ben bu yolları boşa mı teptim?
Ben bu hayatı suya mı yazdım?
***
Acı fakat gerçek
Acı gerçek
***
Bu benim resmim, en iyi hâlim
Neyse ne boş ver, bittimse bittim
Dert benim derdim, kalp benim kalbim
Başka canım yok, verdimse verdim
***
Bir komadan çıktım ötekine girdim
Ağlaya ağlaya kendimden geçtim
Konuşmadım kimseyle kendimden başka
Ölmedim fakat yaşamadım
***
Sen bu satırları okuduğunda
Ben çoktan bitmiş olacağım
Ben bu yolları boşa mı teptim?
Ben bu hayatı suya mı yazdım?
***
Acı fakat gerçek
Acı gerçek
***
Bu benim resmim, en iyi hâlim
Neyse ne boş ver, bittimse bittim
Dert benim derdim, kalp benim kalbim
Başka canım yok, verdimse verdim
***
Bu benim resmim, en iyi hâlim
Neyse ne boş ver, bittimse bittim
Dert benim derdim, kalp benim kalbim
Başka canım yok, verdimse verdim
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