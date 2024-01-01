Nazan Öncel

Burası dingonun ahırı değil Burası yolgeçen hanı değil Peri masalıyla uyuttun beni Yıldızları saya saya avuttun beni Her gece bir hatunun derdine düştün Kim ilk uyusan işte onu öptün Esmer, sarışın karı kızlarla Marilyn Monroe gibi bombalarla Her gece or'da, her gece bur'da Daha sayayım mı, anlatayım mı daha? Senin yalanlarına doyum olmaz Benim kalbimle oyun olmaz Arı gibi uçuyo'sun, kitap gibi yazıyo'sun Atıyo'sun, atıyo'sun, atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Geliyor gidiyor atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Yatıyor kalkıyor atıyo'sun Ananın babanın paralarını Sokaklara attın çabalarını Her gördüğün güzeli emmi mi sandın? Başkası kahrını çekermi sandın? Hadi şimdi herkes köyü köyüne Yazık ettin benim bütün emeklerime Demir demiri keser, kalbim hep seni keser Fotoroman biter, gerçeklere tapıyorum Meseleyi kapıyorum Masaldı, romandı, güzeldi bu Keşke yalan olmasaydı, bitmeseydi bu Bitti bile, bitti bile, bitti bile Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Geliyor gidiyor atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Yatıyor kalkıyor atıyo'sun Atıyorsam böyle olursun Bensiz öksüz kalırsın Atıyorsam na böyle olursun Bensiz öksüz kalırsın (ah) Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Geliyor gidiyor atıyo'sun Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun Yatıyor kalkıyor atıyo'sun Atıyor, atıyor... Geliyor gidiyor... Atıyor, atıyor... Yatıyor kalkıyor atıyo'sun ***