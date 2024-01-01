Atıyorsun Şarkı Sözleri
Nazan Öncel Atıyorsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Atıyorsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Atıyorsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Burası dingonun ahırı değil
Burası yolgeçen hanı değil
Peri masalıyla uyuttun beni
Yıldızları saya saya avuttun beni
Her gece bir hatunun derdine düştün
Kim ilk uyusan işte onu öptün
Esmer, sarışın karı kızlarla
Marilyn Monroe gibi bombalarla
Her gece or'da, her gece bur'da
Daha sayayım mı, anlatayım mı daha?
Senin yalanlarına doyum olmaz
Benim kalbimle oyun olmaz
Arı gibi uçuyo'sun, kitap gibi yazıyo'sun
Atıyo'sun, atıyo'sun, atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Geliyor gidiyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
Ananın babanın paralarını
Sokaklara attın çabalarını
Her gördüğün güzeli emmi mi sandın?
Başkası kahrını çekermi sandın?
Hadi şimdi herkes köyü köyüne
Yazık ettin benim bütün emeklerime
Demir demiri keser, kalbim hep seni keser
Fotoroman biter, gerçeklere tapıyorum
Meseleyi kapıyorum
Masaldı, romandı, güzeldi bu
Keşke yalan olmasaydı, bitmeseydi bu
Bitti bile, bitti bile, bitti bile
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Geliyor gidiyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
Atıyorsam böyle olursun
Bensiz öksüz kalırsın
Atıyorsam na böyle olursun
Bensiz öksüz kalırsın (ah)
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Geliyor gidiyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor, a-a-atıyorsun
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
Atıyor, atıyor...
Geliyor gidiyor...
Atıyor, atıyor...
Yatıyor kalkıyor atıyo'sun
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