Nazan Öncel

Kimi yükseklerden uçuyor Kimi kimi yükseklerden Kimi gerçeklerden kaçıyor Kimi kimi gerçeklerden Kimine bir haller oluyor Kimi hep bir şeylere takıyor Kim kimi densiz kimi denli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Kiminin öfkesi yangın Kiminin tövbesi Kiminin gözleri baygın Kiminin sözleri *** Kimi hep muzır işlere bayılır Kimi her gün bunalım takılır Kimi kimi telsiz kimi telli *** Açıyor gülleri birinin Açıyor gülleri Çalıyor zilleri birinin Çalıyor zilleri Etekleri *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat Aynı nakarat Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Aynı nakarat Hep aynı aynı Yarısı bayat Hep aynı aynı Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tan tantana var iş yok Gürültü var ses yok Sureti var aşk yok Görüntü var renk yok *** Yarısı hayat (o nakarat) Aynı nakarat (yine) Anlat anlat *** Tantana var iş yok