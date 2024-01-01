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7/24 Dinle Durum Şarkıları

Durum Şarkıları Şarkı Sözleri

Nazan Öncel Durum Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Durum Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Durum Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel

Nazan Öncel

Durum Şarkıları

  • Bana Bir Sen Yetersin

  • Kimler Gelmiş Ft Manuş Baba

  • Umut

  • Siyahlar

  • Yaniler

  • İllegal

  • Mükemmel Kusur

  • Kısa Çöp

  • Ben Bir Küçük Harfim

  • Gezgin

  • Kuşlar da Gitti

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