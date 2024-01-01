Durum Şarkıları Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Durum Şarkıları
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Günler geçer, dünler geçmez
Herkes gelir bi' sen gelmez
Benim sana verecek bir küçük kalbim var
Ve de sana diyecek bir kısa cümlem var
Dayandım, dayandım, dayandım
Her türlü kaybettim, anladım
İnandım, inandım, inandım
Sonuna kadar buna inandım
Bana bi' sen yetersin, oh
Bana bi' sen yetersin
Bana bi' sen güzelsin, oh
Bana bi' sen güzelsin
Bunu anlamak bu kadar mı zor
Bana bir sen yetersin
Olanlara bakılırsa
Acı büyük bundan sonra
Gittiğine mi yanayım
Yandığımla mı kalayım
Böyle bir hal içindeyken
Yarın neden uyanayım
Dayandım, dayandım, dayandım
Her türlü kaybettim anladım
İnandım, inandım, inandım
Sonuna kadar buna inandım
Bana bi' sen yetersin ooo
Bana bi' sen yetersin
Bana bi' sen güzelsin ooo
Bana bi' sen güzelsin
Bunu anlamak bu kadar mı zor
Bana bir sen yetersin
Bunu anlamak bu kadar mı zor
Bana bir sen yetersin
Bana bir sen
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Ben bir küçük harfim
Hiç büyük harf olamadım
A'dan Z'ye kadar
Yol alamadım
**
Belki de bu yüzden
Bu satırda duramadım
Belki de buralarda
Daha fazla kalamadım
**
Ben mi sen mi daha çok sevdi
Hangimiz ölü hangimiz diri
Ben mi, sen mi
**
Bazen teğet geçersin
Bazen anlam seçersin
İnsanları tanıdıkça
Sen de güler geçersin
**
Belki de bu yüzden
Bu satırda duramadım
Belki de buralarda
Daha fazla kalamadım
**
Ben mi sen mi daha çok sevdi
Hangimiz ölü hangimiz diri
Ben mi, sen mi
**
Hangimiz ölü hangimiz diri
Hangimiz ölü hangimiz diri
Sen mi, ben mi
**
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