Nazan Öncel

Günler geçer, dünler geçmez Herkes gelir bi' sen gelmez Benim sana verecek bir küçük kalbim var Ve de sana diyecek bir kısa cümlem var Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim, anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin, oh Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin, oh Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Olanlara bakılırsa Acı büyük bundan sonra Gittiğine mi yanayım Yandığımla mı kalayım Böyle bir hal içindeyken Yarın neden uyanayım Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin ooo Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin ooo Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bana bir sen ***