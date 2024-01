Nazan Öncel

Peşinden koşturmadım Gidişinden yas tutmadım Sen beni çok üzdüydün Geldiydin yok gelmediydin a-ah Miskin miskin oturdum Bütün gün camdan baktım Ucuz şaraplar içtim Saçımı kestim yattım Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Bu mevzudan sıkıldım Kendime bir şeyler aldım Arkadaşları aradım Uzun bir tatil yaptım a-ah Aşkından ölmedim Kalp krizi geçirmedim Keyifim yerine geldi Böyle çok rahat ettim Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik O-h o-o-h Böyle de iyiyim böyle de O-h o-o-h Oh be O-h o-o-h Böyle de iyiyim böyle de O-h o-o-h Oh be Aşkından ölmedim Kalp krizi geçirmedim Keyifim yerine geldi Böyle çok rahat ettim Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik