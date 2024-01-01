Nazan Öncel

Bebek Sevgilim (Armageddon Türk Mix) Ay kadar uzak kış kadar soğuk Taş gibi katısın Yanımdan geçti gitti Solladı kader İçinden gülermiş meğer *** Kararmışım ben bulut gibi Bozulmuşum ben eror verir miyim? *** Sadece sana sarılıp uyumak isterim Bir kere bana bunu da çok görmüşündür belki de *** Benim bebek sevgilim Dün gece çok ağladım Gözyaşım yerde kaldı Bak bana neler yaptın Benden aferin aldın Kalk bana bir şey söyle Beni yanlış anladın *** Yanımdan geçti gitti Solladı kader İçinden gülermiş meğer Çuvalladım ben iyi değilim Bulaşma bana serin değilim *** Sadece sana sarılıp uyumak isterim Bir kere bana bunu da çok görmüşündür belki de *** Benim bebek sevgilim Dün gece çok ağladım Gözyaşım yerde kaldı Kafamı buldun benimle Hayatımı kaydırdın Bak bana neler yaptın Benden aferin aldın *** Kalk bana bir şey söyle Kalk bana bir şey söyle *** Benim bebek sevgilim Dün gece çok ağladım Gözyaşım yerde kaldı Bak bana neler yaptın Benden aferin aldın Kalk bana bir şey söyle Beni yanlış anladın

Bahanesi Aşktandır (Armageddon Türk Mix) Günler geçer, dünler geçmez Herkes gelir bi' sen gelmez Benim sana verecek bir küçük kalbim var Ve de sana diyecek bir kısa cümlem var Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim, anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin, oh Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin, oh Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Olanlara bakılırsa Acı büyük bundan sonra Gittiğine mi yanayım Yandığımla mı kalayım Böyle bir hal içindeyken Yarın neden uyanayım Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin ooo Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin ooo Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bana bir sen ***

Bebişim (Tufan Taş Mix) Dedim, "hayat nasıl gidiyo'?" Dedin, "eh işte, idare ederek" Şöyle böyleyle gider mi taka? "Basma dalıma", dedin gülerek Alt tarafı çok caz bi' gece Nasıl büyüttün bunu gözünde Alt tarafı gez'ce'z bi' gece Yarın kalkar gideriz işe Hadi bebişim, kalk gidelim Ben üstümü değiştirdim Ota bota ağla, kolaysa salla Bi' kere de biz üzülmeyelim Hadi bebişim, kalk gidelim Ben fikrimi değiştirdim Çek sağa, ağla, çek sola, dinle Bi' kere de biz eğlenelim Ruhunun istediği şeyin peşinden git Neme lazım, neme lazım Ağlayana meme lazım O da lazım, bu da lazım Romantik bir hava lazım Saçım süpürge, ruhum sömürge Düş peşimdeysen düşme peşime Hayat yanımdan geçip gidiyor Dünyanın bir tozunu almalı Hayat yanımda geçip gidiyor Dünyanın bir tozunu almalı Hadi bebişim, kalk gidelim Ben üstümü değiştirdim Şoförünü salla, kendin gel onda Bi' kere de biz eğlenelim Ruhunun istediği şeyin peşinden git Neme lazım, neme lazım Ağlayana terapi lazım O da lazım, bu da lazım Romantik bir hava lazım Hadi bebişim, kalk gidelim Ben fikrimi değiştirdim Ota bota ağla, kolaysa salla Bi' kerede biz eğlenelim Ruhunun istediği şeyin peşinden git ***

Beni Bu Koca Şehirde Yalnız Bırakma (Ozan Öner Mix) Uyursam geçer dedim geçmedi işte Hatalıysam affet gerisi hikâye Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar *** Seni gördüğüm gün yandığımı anladım Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım Zamansız bırak yanıtsız bırak Beni bu koca şehirde sensiz bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma *** Bana mutlu birini göster alnından öpeyim İçimde bu koca dertle nereye gideyim Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar *** Seni gördüğüm gün ben bunu anladım Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım Zamansız bırak yorumsuz bırak Beni bu koca şehirde sensiz bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma *** Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar Zamansız bırak yanıtsız bırak Beni bu koca şehirde yalnız bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma Beni bu koca şehirde sensiz bırakma ***

Beni Düşün (Onur Türkyılmaz Mix) Bütün gece yağmur yağdı ben yağmurları yazdım Her bi şeyin burada kalmış tuttum onları da yazdım Ben iyimserim, ah neysem o değişmedim Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün ** Hatıralar nereye tutunsun tutunacak bir dalı olsun Olsun bana bu da yeter Ben gülümserim, hım neysem o değişmedim Yalnızsam da yalnızım sorun değil sorun sensin Sevim düğüm çözüm sensin ruhumda gezinensin Değişmedim, değişmedim aksini düşünmedim Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün *** Ben iyimserim ah neysem o değişmedim Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün ***

Böyle Konuşma (Onur Türkyılmaz Mix) Bir sonbahardı, gönül ağlardı Aşk, biz susardık aşk akardı aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma, aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Kalbim her derde aşinaydı, aşk Hasret içimde kök salardı, aşk Elimde olsa böyle sevmezdim, böyle ölmezdim aşk Bugün sevmedim, yarın sevmezdim aşk *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyanacaksın O vakit beni anlayacaksın

Böyle Konuşma Elektronika (Onur Türkyılmaz Mix) Bir sonbahardı, gönül ağlardı Aşk, biz susardık aşk akardı aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma, aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Kalbim her derde aşinaydı, aşk Hasret içimde kök salardı, aşk Elimde olsa böyle sevmezdim, böyle ölmezdim aşk Bugün sevmedim, yarın sevmezdim aşk *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyanacaksın O vakit beni anlayacaksın

Canım Bir Yanlış Yapmak İstiyor (Tok Remix) Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor Kıvırıyor kıvırıyor *** Anneme haber verin merak etmesin O benim evde gitar çaldığımı sanıyor Hava açmış ben kapatmışım Sanki bir el boğazımdan sıkıyor *** Kırmızı ayın on beşi olacak da Balık da bir gün ağaca çıkacak da Gökten bir elma düşerse şayet Hayat bayram olacak nasılsa hayret *** Akşamdan kalma gözlerinle Diz boyu keder ve yüklerinle Hem iyi hem kötü yönlerinle Sol yanımda ol *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy *** Spor olsun diye konuşanlardan Turist gibi dolaşanlardan Fikirsizinden kaygısızından Bunaldım artık otomatikman *** Çok mühim adammış bana ne Ferrari'yi satmış bize ne Satacağına verseymiş birine İşine gelmedi desene *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor Aşkın sahte cennetindeyim Hergelenin birini sevmekteyim Çoğunlukla tekleyen benim Anlıyor musun? *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor kıvırıyor kıvırıyor

Korkunun Üstüne Yürüyorum (Fatih Bahçıvan Mix) İyi çocuklar büyüttüm içimde Acılar boy verdi bir biçimde Öyle kanatsız melekleri de Gördüğüm yoktur düşlerimde *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Yalnız geldim, yalnız giderim Yalnız geldim, yalnız giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** İster beğen ister beğenme Böyle geldim, böyle giderim Ne istediğimi bilmiyo' muyum? Bu ben davasından zıvanadan çıktım *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum

Korkunun Üstüne Yürüyorum (Peterins Mix) İyi çocuklar büyüttüm içimde Acılar boy verdi bir biçimde Öyle kanatsız melekleri de Gördüğüm yoktur düşlerimde *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Yalnız geldim, yalnız giderim Yalnız geldim, yalnız giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** İster beğen ister beğenme Böyle geldim, böyle giderim Ne istediğimi bilmiyo' muyum? Bu ben davasından zıvanadan çıktım *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum

Korkunun Üstüne Yürüyorum (Süpermatik Mix) İyi çocuklar büyüttüm içimde Acılar boy verdi bir biçimde Öyle kanatsız melekleri de Gördüğüm yoktur düşlerimde *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Yalnız geldim, yalnız giderim Yalnız geldim, yalnız giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** İster beğen ister beğenme Böyle geldim, böyle giderim Ne istediğimi bilmiyo' muyum? Bu ben davasından zıvanadan çıktım *** Hem İsa'ya hem Musa'ya Yaranılmaz anlasana Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum *** Kuralcı olamam Duvarları yıktım Korkunun üstüne Üstüne yürüyorum

Normal (Emre Serin Mix) Geldin gittin, bir laf soktun Kırdın kırdın, doymadın Gözüm arkada kaldı da Baktım baktım, görmedim Alçak, alçak! *** Benden arta kalmadı İçim gitti durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Uyudu uyandı gözlerim Nasıl hastadır yüreğim İlaç falan istemez Takmadığından eminim Hayvan, hayvan! *** Bana artık bir şey sorma Cevaplarım da komada Ne içerde, ne dışarda Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Kapılarını aç, kapatma Bir kuş girerse odana Kanadı kırık bırakma Kurtar, kurtar *** Benden arta kalmadı İçim gitti, durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal

Normal (Ersan Ergüner Mix) Geldin gittin, bir laf soktun Kırdın kırdın, doymadın Gözüm arkada kaldı da Baktım baktım, görmedim Alçak, alçak! *** Benden arta kalmadı İçim gitti durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Uyudu uyandı gözlerim Nasıl hastadır yüreğim İlaç falan istemez Takmadığından eminim Hayvan, hayvan! *** Bana artık bir şey sorma Cevaplarım da komada Ne içerde, ne dışarda Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Kapılarını aç, kapatma Bir kuş girerse odana Kanadı kırık bırakma Kurtar, kurtar *** Benden arta kalmadı İçim gitti, durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal

Normal (Onur Türkyılmaz Mix) Geldin gittin, bir laf soktun Kırdın kırdın, doymadın Gözüm arkada kaldı da Baktım baktım, görmedim Alçak, alçak! *** Benden arta kalmadı İçim gitti durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Uyudu uyandı gözlerim Nasıl hastadır yüreğim İlaç falan istemez Takmadığından eminim Hayvan, hayvan! *** Bana artık bir şey sorma Cevaplarım da komada Ne içerde, ne dışarda Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal *** Kapılarını aç, kapatma Bir kuş girerse odana Kanadı kırık bırakma Kurtar, kurtar *** Benden arta kalmadı İçim gitti, durmadı Amma zalimmişsin hain Sana bir şey koymadı *** Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal