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Hayvan Şarkı Sözleri

Nazan Öncel Hayvan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nazan Öncel Hayvan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayvan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nazan Öncel

Nazan Öncel

Hayvan

  • Bebişim

  • Beni Bu Koca Şehirde Yalnız Bırakma

  • Normal

  • Böyle Konuşma

  • Bebek Sevgilim

  • Canım Bir Yanlış Yapmak İstiyor

  • Bahanesi Aşktandır

  • Korkunun Üstüne Yürüyorum

  • Çirkin Olsun Benim Olsun

  • Beni Düşün

  • Normal ( Janti Versiyon )

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