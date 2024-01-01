Nazan Öncel

Ben bir küçük harfim Hiç büyük harf olamadım A'dan Z'ye kadar Yol alamadım ** Belki de bu yüzden Bu satırda duramadım Belki de buralarda Daha fazla kalamadım ** Ben mi sen mi daha çok sevdi Hangimiz ölü hangimiz diri Ben mi, sen mi ** Bazen teğet geçersin Bazen anlam seçersin İnsanları tanıdıkça Sen de güler geçersin ** Belki de bu yüzden Bu satırda duramadım Belki de buralarda Daha fazla kalamadım ** Ben mi sen mi daha çok sevdi Hangimiz ölü hangimiz diri Ben mi, sen mi ** Hangimiz ölü hangimiz diri Hangimiz ölü hangimiz diri Sen mi, ben mi **

Günler geçer, dünler geçmez Herkes gelir bi' sen gelmez Benim sana verecek bir küçük kalbim var Ve de sana diyecek bir kısa cümlem var Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim, anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin, oh Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin, oh Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Olanlara bakılırsa Acı büyük bundan sonra Gittiğine mi yanayım Yandığımla mı kalayım Böyle bir hal içindeyken Yarın neden uyanayım Dayandım, dayandım, dayandım Her türlü kaybettim anladım İnandım, inandım, inandım Sonuna kadar buna inandım Bana bi' sen yetersin ooo Bana bi' sen yetersin Bana bi' sen güzelsin ooo Bana bi' sen güzelsin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bunu anlamak bu kadar mı zor Bana bir sen yetersin Bana bir sen ***