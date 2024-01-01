Nazan Öncel

Uyursam geçer dedim geçmedi işte Hatalıysam affet gerisi hikâye Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar *** Seni gördüğüm gün yandığımı anladım Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım Zamansız bırak yanıtsız bırak Beni bu koca şehirde sensiz bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma *** Bana mutlu birini göster alnından öpeyim İçimde bu koca dertle nereye gideyim Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar *** Seni gördüğüm gün ben bunu anladım Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım Zamansız bırak yorumsuz bırak Beni bu koca şehirde sensiz bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma *** Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar Zamansız bırak yanıtsız bırak Beni bu koca şehirde yalnız bırakma Beni bu koca şehirde yalnız bırakma Beni bu koca şehirde sensiz bırakma ***