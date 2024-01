Nazan Öncel

Bütün gece yağmur yağdı ben yağmurları yazdım Her bi şeyin burada kalmış tuttum onları da yazdım Ben iyimserim, ah neysem o değişmedim Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün ** Hatıralar nereye tutunsun tutunacak bir dalı olsun Olsun bana bu da yeter Ben gülümserim, hım neysem o değişmedim Yalnızsam da yalnızım sorun değil sorun sensin Sevim düğüm çözüm sensin ruhumda gezinensin Değişmedim, değişmedim aksini düşünmedim Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün *** Ben iyimserim ah neysem o değişmedim Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün ***

Bir sonbahardı, gönül ağlardı Aşk, biz susardık aşk akardı aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma, aşk Sen deyince sen gelirdin aklıma *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Kalbim her derde aşinaydı, aşk Hasret içimde kök salardı, aşk Elimde olsa böyle sevmezdim, böyle ölmezdim aşk Bugün sevmedim, yarın sevmezdim aşk *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyuyacaksın O zaman beni anlayacaksın *** Böyle konuşma ağlatacaksın Bana bu aşkı yaktıracaksın Ne zaman bensiz uyanacaksın O vakit beni anlayacaksın

Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor Kıvırıyor kıvırıyor *** Anneme haber verin merak etmesin O benim evde gitar çaldığımı sanıyor Hava açmış ben kapatmışım Sanki bir el boğazımdan sıkıyor *** Kırmızı ayın on beşi olacak da Balık da bir gün ağaca çıkacak da Gökten bir elma düşerse şayet Hayat bayram olacak nasılsa hayret *** Akşamdan kalma gözlerinle Diz boyu keder ve yüklerinle Hem iyi hem kötü yönlerinle Sol yanımda ol *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy *** Spor olsun diye konuşanlardan Turist gibi dolaşanlardan Fikirsizinden kaygısızından Bunaldım artık otomatikman *** Çok mühim adammış bana ne Ferrari'yi satmış bize ne Satacağına verseymiş birine İşine gelmedi desene *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor Aşkın sahte cennetindeyim Hergelenin birini sevmekteyim Çoğunlukla tekleyen benim Anlıyor musun? *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor *** Canım bir yanlış yapmak istiyor Ufak çaplı dağıtmak istiyor Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor Canım canımla olmak istiyor Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy *** Kıvırıyor kıvırıyor Kıvırıyor herkes kıvırıyor kıvırıyor kıvırıyor

Ne güzeller sevdim ben, gözümün içine baktılar Biraz yüz verdimmi de deplasmana çıktılar Üzüle üzüle, düşüne düşüne dert sahibi oldum ben Üzüle üzüle, düşüne düşüne dert sahibi oldum ben *** Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım Yandığıma yanarım, yanmayıp da ne yapayım? O-of, korkulur senden *** Çirkin olsun, benim olsun Kafası güzel adam olsun Çirkin olsun, benim olsun Kafama göre adam olsun O-of, benim olsun *** İnanma böyle şeylere, git evine bak keyfine Dedim ama bi'de ne göreyim, kayalara gelmişim Sen yaşıycan da ben ölcem mi, de git lan Sen yaşıycan da ben ölcem mi, hadi ordan *** Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım Aşkım tavan yapmıştı, havalarda kalmıştı O-of, korkulur senden *** Çirkin olsun, benim olsun Kafası güzel insan olsun O-of, benim olsun *** Ne kadermiş gülmeyen Ne çileymiş bitmeyen Üzüle üzüle, düşüne düşüne Dert sahibi oldum ben *** Üzüle üzüle, düşüne düşüne Dert sahibi oldum ben *** Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım Yandığıma yanarım, yanmayıp da ne yapayım O-of, korkulur senden *** Çirkin olsun, benim olsun Kafası güzel adam olsun Çirkin olsun, benim olsun Kafama göre adam olsun Of, of, of benim olsun