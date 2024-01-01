Nazan Öncel

Beni Düşün (Onur Türkyılmaz Mix) Bütün gece yağmur yağdı ben yağmurları yazdım Her bi şeyin burada kalmış tuttum onları da yazdım Ben iyimserim, ah neysem o değişmedim Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün ** Hatıralar nereye tutunsun tutunacak bir dalı olsun Olsun bana bu da yeter Ben gülümserim, hım neysem o değişmedim Yalnızsam da yalnızım sorun değil sorun sensin Sevim düğüm çözüm sensin ruhumda gezinensin Değişmedim, değişmedim aksini düşünmedim Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün *** Ben iyimserim ah neysem o değişmedim Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün ***

Ben Her Zaman Sana Aşıktım Ben Her Zaman Sana Aşıktım Ben Her Zaman Sana Aşıktım Daha Görmemiştim Seni Hiç Bilmiyorken Eşsiz Ismini Reddettim Bu Zalim Dünyanın Cismini, Istifa Ettim *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Piyango, 25 Trilyon Devretti Bu Adi Düzen Üzerime Devrildi Geleceği Hainler Mi Resmetti? Ben Korkup Kaçmadım; Sen Göstersene Kendini *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Cennetin Sahibi Karnı Burnunda Hamile Ama Yer Vermiyor Otobüsteki Hergele Hayat Üç Perdelik Tatsız Bi' Kabare Biz Seninle Çocuk Kalalım Mı Habire? *** Ben Her Zaman Sana Aşıktım (2x) Ben Sizi Birine Benzettim Ben Sizi Kendinize Benzettim Ben Bu Işi Bi’ Işe Benzettim; Ama, Adını Koymadan Istifa Ettim

Al Beni Kör suların kuyusunda Gönül gözü bulanınca Kalabalık kuytusunda Salındım ben tek başıma Aynı olmaz dedi ayna Kendin çal ve kendin oyna Mutsuzluğuna hiç doyma Suçlusun sen doğduğunda *** Geldin tuttun ellerimi Öylece durdun yanımda Usul usul kaynıyorken Aşkın damarlarımda Taşlar oynadı yerinden Dönüşürken en derinden Güzelliğinle ben sana Al beni *** Ben seni seçtim Ne yollardan geçtim Sandım kendime eştim Ondan içimi deştim Döktüm avuçlarına Al beni, alsana

Ateşböcekleri Silemezsin gözlerinden o filmleri Geçti içimizden ateş böcekleri Geçti içimizden *** Radyoda bir şarkı çalar Durgun aklım ne arar Seni hatırladım Sağımızda mezarlıklar *** Sağımızda sozlerisozu.com şarkı Eski bir dostun hayaleti kovalar Bizi bu güzel günler oyalar Radyoda bir şarkı çalar ankara’da bomboş *** Silemezsin gözlerinden o filmleri Geçti içimizden ateş böcekleri Geçti içimizden içimizden Ateş böcekleri, ateş böcekleri *** Hiç unutmadım seni Gazetedeki resmini Uzun ve kayıp ismini Unutamam ki, Unutamam ki

Derdimin Çiçeği Hep başka biri olmak ister gibi bu halin İçinde rüzgar esmeden Gölgeni taşır dalgalar, sabah 9 akşam 6 Hayat seni es geçmeden Bir bilen ya da falcı anlatır kaderini Günler günü zor etmeden Kırılır küçük yürek, içinde derin sancı Söner, gider kendini bilmeden Sahil kasabası aile arabası Sabah kahvesi öğlen uykusu Akşam sefası derken Açılır içimde tüm güzelliğiyle *** Derdimin çiçeği seni ne çok seveyim Aman hiç üzmeyeyim, kırıp dökmeyeyim, incitmeyeyim Derdimin çiçeği daha ne isteyeyim Bak hayattayım, hala yanındayım, hep seninleyim Sahil kasabası aile arabası Sabah kahvesi öğlen uykusu Akşam sefası derken Açılır içimde tüm güzelliğiyle *** Derdimin çiçeği seni ne çok seveyim Aman hiç üzmeyeyim, kırıp dökmeyeyim, incitmeyeyim Derdimin çiçeği daha ne isteyeyim Bak hayattayım, hala yanındayım, hep seninleyim

Efendi Çocukluğundan gelir senin Çocukça boşluğundan Dostun olmaz, düşmanın değildir Korkusundan sozlerisozu.com *** Kıvranır durur kendi karanlığında Kandırdı sanar seni rüyasız ve yalnız uykusunda *** Derdini bilmez, insanı görmez Elleri kör saymadıkça El olur çeker gider bir anda Çıkarı sende kalmadıysa Susar ezilirken Taşar kibirinden Dostu düşmüş kaldırmıyor Kahkahası kaldırımda *** Arkası güzelmiş bırakın madem Konuşsun arkasından Sormaz mı gerçek kişi Aman bozulmasın diye dişi *** Sana değmedi bana zehir olan yılanın dişi İçimde kalmasın çok kıskandım seni Afetini de hayatını da yazar olmuş başka biri Sen kendini efendi san, köleler bilmez efendilik *** Dostu düşmüş kaldırmıyor Kahkahası kaldırımda Sana değmedi bana zehir olan yılanın dişi İçimde kalmasın çok kıskandım seni Afetini de hayatını da yazar olmuş başka biri Sen kendini efendi san, köleler bilmez efendilik

Kapı Sözlerin ne kadar kırıcı, kırıcı Gözlerin ne kadar yıkıcı, yıkıcı Dönmek istemiyorsan yollar akıcı, dönme *** Bak bugünler gelip geçiyor, geçiyor Güzel giden her şey bitiyor, bitiyor Dünya yok olmuyor diyorsun ama oluyor, dönme *** Yüzüme kapadığın kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, aylarımı, yıllarımı Kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, ayrılığı, mektupları Bak bugünler gelip geçiyor, geçiyor Güzel giden her şey bitiyor, bitiyor Dünya yok olmuyor diyorsun ama oluyor, dönme *** Yüzüme kapadığın kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, aylarımı, yıllarımı Kapı, kapı, kapı, kapı Anlatıyor seni, beni, ayrılığı, mektupları

Kuşlar Kuşlar, kuşlar haber getirmiyor Bu sabah senden kuşlar Kuşlar yapayalnız bir bahçede Yedim zehirli mantar *** Döner başım, ulaşamadım Hep mesafeler beni eksiltiyor, eksiltiyor Sözün, sözün yok *** Duyuyorum kalmadı yankısı dilinde Yüzün, yüzün yok Görüyorum çekildi gölgesi yüzümden Yürüyorum bilmediğim sokaklarda *** Yabancılar da gözüm yok Tozu kalktı salonda yaktığın fotoğrafların Söz vermiştin bana, unuttun mu yoksa Sözün, sözün yok *** Duyuyorum kalmadı yankısı dilinde Yüzün, yüzün yok Görüyorum çekildi gölgesi yüzümden Yürüyorum bilmediğim sokaklarda Yabancılar da gözüm yok

Rüzgar İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah Döner durur yatağında, uyuyamaz ah Ben seni kaybettim, anladım vah Gündüzleri gecelere zor bağladım vah *** Hani zaman herşeye ilaç ya, yalanmış ah Hani aşklar hep gelip geçer ya, kalırmış ah Rüzgar esti üstüme üstüme üstüme oof Seni vurdu yüzüme yüzüme yüzüme oof *** İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah Döner durur yatağında, uyuyamaz ah Şarkılar durmaz hiç sozlerisozu.com ah Buralarda zaman geçmez hep ah vah ah

Sakin Ol Evladım Kalbimde bir taş, gözümde yaş Yürür ayyaş sapar boynuma İnsan kendine yakalanır İnsan kendinden yaralanır Ah kendimden bir çıksam Koşsam koşsam ve atlasam Deniz alsa, balık sevse, Evinde misafir etse *** Sussam sussam balık sussa, Öpse ve de koklasa Sakin ol evladım diye, sakin ol evladım diye, Sakin ol evladım Tuttum adamın çenesinden Vurdum tam sol memesinden Küt küt bam güm fış fış yoktur Kovdum seni hevesimden *** Tük tük tükürük gibi tüketip ömrümü Özrümü dileyip her birisinden, her birisinden Hadi hadi gittim hadi gittim ben

Sonsuza Kadar Falımdan bir bilet cıktı Filmin adı Al Yazmalı Gören var mı diye baktım Yoktu Filmin sonu çok zordu Kimse görmez dedin usulca Yoktun, bırakamadım bulunca Yağmur yağdı halimi sorarken İyiyim dedim, yalan söyledim Hatırlar mısın geniş ferah meydanları Savaşsız ve sakin akşamları Kafesteki bülbülleri Yamuk kesilmiş kahkülleri Göğe baktıran balkonları *** Hiç unutmadım dedim Islak gülümsedin ıslık çalarak Hayal ettim bölüştüğümüzü Bir ekmeği oturarak El ele Diz dize Ve göz göze Bakışarak Hiç ölmeden Sonsuza kadar Sonsuza kadar Sonsuza kadar *** Çıkardım cebimden bileti Çekerken elinden elimi Vazgeçtim bana yetmez artık Kapadım o yara defterini Ve işte böyledir Küçük, kayıp, kısa, ayıp Yalan yanlış bir aşkın hikayesi *** Ve işte böyledir Küçük, kayıp, kısa, ayıp Yalan yanlış bir aşkın hikayesi Herkesi kandırır gölgesi *** Sonsuza kadar Sonsuza kadar Sonsuza kadar Sonsuza kadar

Yalakanım Bebeğim Yalakanım bebeğim Senin için dağları delerim Söyle hemen nereye geleyim Hep kendimden vereyim Yalakanım bebeğim Vapurdan ineyim, dolmuşa bineyim Yeter ki seni bir göreyim Yalakanım bebeğim Dinlediğin şarkıları dinlerim Hangi filmi seversen izlerim Yalakanım bebeğim Tuttuğun takım benim canım Yeminle tek bir maç kaçırmadım Gönüllerin şampiyonu sensin, aşkım, çiçeğim Yalakanım bebeğim Yalakanım bebeğim *** Tüm güzel sözler senin için Ciddiye al beni ahmak gibiyim Ama sözlerim doğru Yalakanım bebeğim Gel de geleyim *** Yalakanım bebeğim Alnından öpeyim Yalakanım bebeğim Aşkından öleyim Yalakanım bebeğim Yalakanım bebeğim Gel de geleyim Yalakanım bebeğim *** Torosları deleyim Yalakanım bebeğim Aşkından öleyim Yalakanım bebeğim

Yara Karanlık bir yerde bul beni Kaybettiğin gün gibi bekliyorum Üstümde bir başkasının ceketi Yine de tanırsın biliyorum Tanıdık bir yerde bul beni Kuğulu'da buluşalım Kalpsizin biri demişsin hani Bari yorgun, dargın bakışalım Sokaklarda ayak sesleri Özlemek artık yasaktır Şimdi fotoğraflarımız kayıptır Hiç anlatmadım sana oysa *** Daha çok hikayemiz vardı O gece sormuştun ya bana Uzaklığın en büyük yaraydı Yaraya gülümsedim her sabah *** Yarayı önemsedim Yarayı hazırladım gözlere Yarayı temizledim Yarayı büyütmedim hayalinle Yarayı küçümsedim Denize baktım ömürlerce Tuzunu ezberledim Yarayı öptüm ellerimden *** Yarayı dinledim Benden onda da var dedim Yarasını sevdim elini uzattı Havada kalan hep güzel hayalimiz Yaramızı unutturur Yarayı kanatan aşk Yaradan da derin elini uzattı *** Havada kalan hep güzel hayalimiz Yaramızı unutturur Yüreği kapatan aşk yaradan da derin