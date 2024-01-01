Nazan Öncel

Bir Şarkı Tut Gel benim kararsızım Kalbe ziyan amansızım Karda kışta boranlarda Bana inat havalarda gel ** Gün geceyle barışırken Zor günlere alışırken Bulutlandım dağlandım Tam güneşe kavuşurken ** Biri kaldı biri gitti Biri yalnızlığı seçti Bu masal da burda bitti Vay gönlüm vay Vay gönlüm vay ** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Zor dayanıyorum ** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Vay gönlüm vay ** Gel benim kömür gözlüm Hem kara hem yalan sözlüm Gidenler dönmez oldu Ben bu derde böyle düştüm ** Gün geceyle barışırken Zor günlere alışırken Bulutlandım dağlandım Tam güneşe kavuşurken *** Biri kaldı biri gitti Biri yalnızlığı seçti Bu masal da burda bitti Vay gönlüm vay Vay gönlüm vay *** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Zor dayanıyorum *** Bir şarkı tut senin olsun Bir şarkı tut benim olsun Yalnızlık yalnızlıktır Vay gönlüm vay ***

Alla Beni Pulla Beni Alla beni, pulla beni, al koynuna yar Gözüm senden başkasını görmez oldu yar Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar? Alla beni, pulla beni, al koynuna yar ** Senin için dağları deler, yol açarım yar Senin için denizleri kuruturum yar Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar Canım iste, canım bile sana kurban yar ** Dağlar, taşlar, uçan kuşlar senin olsun yar Deniz, derya, gökler hep yerinde dursun yar Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar? Alla beni, pulla beni, al koynuna yar ** Saçlarına yıldızlardan taç yapayım yar Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar Canım iste, canım bile sana kurban yar ** Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar Saçlarımı ellerinle okşa yeter yar Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar? Alla beni, pulla beni, al koynuna yar ** Rüzgar olup ince beline sarılayım yar Çimen olup ayağına serileyim yar Sürme olup gözlerine sürüleyim yar Canım iste, canım bile sana kurban yar ** Alla beni, pulla beni, al koynuna yar Gözüm senden başkasını görmez oldu yar Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar? Alla beni, pulla beni, al koynuna yar ** Alla beni, pulla beni, al koynuna yar Gözüm senden başkasını görmez oldu yar Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar? Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Aynalı Kemer Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken, Seher vakti bir güzele vuruldum, Al dudakta inci dişi, Bu dünyada yok bir eşi, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Mor menekşe nergiz dizmis boynuna, Kuşluk vakti aldı beni koynuna, Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Akşam oldu gün kavuştu sessizce, Dedi güzel ayrılık vardır bize, Uzakta bir baykuş öttü, Gül bahçemde diken bitti Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum...

Domates Biber Patlıcan Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim Göz göze geldiğimiz o anda Sanki dilim tutuldu bir anda Konuşamadım karşında ** Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim Tam elini tutmak üzereyken Aşkımı itiraf edecekken Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Şimdi benden çok uzaklardasın biliyorum Belki bir gün dönersin diye dualar ediyorum Seni bir daha görsem yeter İnan ki bu bir ömre bedel Yeter ki bitmesin bu rüyam ** Nereye gitsem ne yana baksam hep seni görüyorum Biliyorum artık çok geç ama yine de bekliyorum Her şey boş geliyor bana Sarılacağım sımsıkı sana Yeter ki yıkılmasın bir daha dünyam ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Pa, pa, pa, pa, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan

Dönence Gün çoktan döndü buralarda Ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum Görüyorum duyuyorum Bir gün gelecek dönence biliyorum ** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Görüyorum dönence ** Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Biliyorum dönence ** Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum dönence ** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Görüyorum dönence ** Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Duyuyorum dönence ** Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum biliyorum görüyorum dönence Dönence, gün dönende dönence Bir gün gelecek dönence biliyorum

Hal Hal Hal hal, hal hal, hal hal Hal hal, hal hal ** Hal hal ** Akşam olup gün batınca Dağlara hüzün çökünce Lale sümbül boynunu eğip Kurt kuzuya kem bakınca Köye döner Nazo gelin ** Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke, çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Ayağında gümüş, hal hal (Ayağında gümüş, hal hal) İnce nakış gümüş, hal hal (İnce nakış gümüş, hal hal) ** Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke, çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Hal hal, hal hal, hal hal, hal hal ** Hal hal ** Yedi köyün yiğitleri Ağaları ve beyleri Boşyere durmuş beklerler Yaralıdır yürekleri Gitti gelmez Nazo gelin ** Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke, çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Ayağında gümüş, hal hal (Ayağında gümüş, hal hal) İnce nakış gümüş, hal hal (İnce nakış gümüş, hal hal) ** Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke, çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke, çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke, çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal ** Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke, çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar

Beyhude Geçti Yıllar Bir masaldı aşkımız, sisler bulutlar ardında Bir akşam bitiverdi, her şey yok oldu bir anda Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar Geride bir avuç yalan Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler İşte hepsi bu, senden kalan ** Nasıl içim yanıyor, öylesine sevdim seni Hep saklamak istedim altın kafeslerde seni Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar Geride bir avuç yalan Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler İşte hepsi bu, senden kalan ** Sanki gizli bir el kopardı seni benden Savurdu bir kar tanesi gibi Boş yere arıyorum, sımsıcacık sevgini Bu ıslak, boş sokaklarda Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi Yalnızım karanlıklarda ** Bir masaldı aşkımız, sisler bulutlar ardında Bir akşam bitiverdi, her şey yok oldu bir anda Beyhude geçti yıllar, silindi hatıralar Geride bir avuç yalan Hüzün dolu geceler, buğulu pencereler İşte hepsi bu senden kalan

Sakız Hanım ile Mahur Bey Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede Aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı Sakız Hanımla Mahur Bey Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır Sonra o da kanunuyla eşlik ederdi Sakız Hanıma ** Yaz akşamlarında Açılırdı perdeler Yorgun ellerinden Dökülürdü nağmeler ** İki yıl kadar oluyor Önce kanun sustu o eski evde Birkaç ay sonra da kemençe Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri Bir daha açılmamak üzere kapandı Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde Boynu bükük bir kanun Ve kanunun göğsüne yaslanmış mahsun kemençeyi gördüm Bize dokunmayın der gibiydiler Kıyamadım uzaklaştım ** Mahur Bey susunca Kapandı perdeler Sakız Hanımla bitti O hüzünlü nağmeler

Gül Pembe Sen gülünce güller açar gülpembe Bülbüller seni söyler biz dinlerdik gülpembe Sen gelince bahar gelir gülpembe Dereler seni çağlar sevinirdik gülpembe ** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık gülpembe Bizim iller sessiz bizim iller sensiz olamadı gülpembe Dudağımda son bir türkü gülpembe Hala hep seni söyler seni çağırır gülpembe ** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık gülpembe Bizim iller sessiz bizim iller sensiz olamadı gülpembe Gözlerimde son bir bulut gülpembe Hala hep seni arar seni bekler gülpembe ** Dudağımda son bir türkü gülpembe Hala hep seni söyler seni çağırır gülpembe

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Yaz dostum Güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum Selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum Altı üstü beş metrelik bez için Yaz dostum Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz dostum Yoksul görsen besle kaymak bal ile Yaz dostum Garipleri giydir ipek şal ile Yaz dostum Öksüz görsen sar kanadın kolunu Yaz dostum Kimse göçmez bu dünyadan mal ile ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum Su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum Bir dünya ki haklı haksız karışmış Yaz dostum Boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı? ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı ** Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı