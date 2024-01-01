Nazan Öncel

-
Bunca şeyden sonra bir sitem etmişim çok mu?
O kadar özlemişiz, bi′ merhaba yok mu?
Kırılmış dökülmüşüm, biraz odama kapanmışım çok mu?
Bir özür dilemek senin için bu kadar zor mu, zor mu?
**
Ah o susmaların
Başını eğmelerin
Ya o gitmelerin
Yok mu?
**
İnanıyorum hâlâ bi' deli gibi sana
İnanmasam mı yoksa, bir umut işte of
İnanıyorum hâlâ bi′ çocuk gibi
İnanmasam mı yoksa, bir umut işte
**
İçimden bi' tren geçti, sessizliği kesti
Bir haber bırakıp gitti
Sonra bi' çocuk geçti, ağlamalarımı sezdi
Bir teselli verip gitti
**
Ah o susmaların
Başını eğmelerin
Dönüp gitmelerin
Yok mu?
**
İnanıyorum hâlâ bi′ deli gibi sana
İnanmasam mı yoksa, bir umut işte of
İnanıyorum hâlâ bi′ çocuk gibi
İnanmasam mı yoksa, bir umut işte
***
-
Korkarım kavuşmayacak bu iki kalp bir daha
Gözlerini çek üstümden o gözler yasak bana
Seni görmeyim diye gitmediğim yerler var
Hatırlatmasın diye dinlemediğim şarkılar var
***
Beni bir kere bıraktın
Bir kere daha bırakma
Bana bir acı yaşattın
Bir sürü anı bırakma
***
Unutmayı öğret bana
Yokluğuna alışmayıda
Kahrolsun bazı şeyler
Bir kokun bile yeter bana
***
Anlamayacak ne var bunda zor günler geçirdim
Karanlıkta kalmış çocuklar gibiyim
En çok neye yanıyorum biliyor musun
Bir resmimiz bile olmadı anlıyor musun
***
Beni bir kere bıraktın
Bir kere daha bırakma
Bana bir acı yaşattın
Bir sürü anı bırakma
***
Unutmayı öğret bana
Yokluğuna alışmayı da
Kahrolsun bazı şeyler
Bir kokun bile yeter bana
***
Hani bize bir şey olmazdı
Hiçbir kuvvet ayıramazdı
Sensiz ölmesem bari
Bu gemi çok su aldı
***
Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da
Sarıl yine son defa bir kokun bile yeter bana
Unutmayı öğret bana yokluğuna alışmayı da
Kahrolsun bazı şeyler kokun bile yeter bana
-
İçimde bir sıkıntı var
Yerli yersiz bir korku var
Bilsem benimle olacaksın
Dağılacak o bulutlar
Bir sürü güzel anımız var bizim
Onları da alıp gidelim mi
***
Ama bunun yanması sönmesi
Ölmesi bitmesi var
Sonra bir de dağılması toplaması var
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
***
Aah aah
Aah aah
Aah aah
Aah aah
***
Aah aah
Aah aah
Aah aah
Aah aah
***
İnsan yanlışlarıyla doğru
Biz de hata yapmadık mı
Bilsem benimle geleceksin
Ne yanlış kalır ne de doğru
***
Bir sürü güzel anımız var bizim
Onları da alıp gidelim mi
Sarıl bana sıkı tutun öyle gidelim
Deli deli sevişelim ölüp bitelim
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
***
Aah
Aah
***
Ama bunun yanması sönmesi
Ölmesi bitmesi var
Sonra bir de dağılması toplaması var
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
Ne yaparsan yap beni al o zaman
Benden günah gitti yan o zaman
***
Hadi o zaman ne duruyoruz
Yürü o zaman ne bekliyoruz
-
Herkes sussun
Bir tek sen konuş
Benimle
Herkes gitsin
Bir tek sen kal
Yanımda
Başına kalır
Başına sorun olurum
Olmadı gelir seni bulurum
Bulursam da affola
Gözüme esrar
Kaşıma keman
Koluma dövme oldun
İçime ateş
Başıma duman
Kafamın dengi oldun
Âşık oldum oğlum ben sana
Yanmış bulundum
Günahını öderiz bayım
Tutulmuş oldum
Attım sokaklara kendimi
Ölmüş bulundum
Âşık oldum oğlum ben sana
Vurulmuş oldum
Benim ilacım senmişsin
Öyle diyorlar bana
Böyle de güzel bakarsan
Ben de tutulurum ama
Başına kalır
Başına sorun olurum
Olmadı gelir seni bulurum
Bulursam da affola
Gözüme esrar
Kaşıma keman
Koluma dövme oldun
İçime ateş
Başıma duman
Kafamın dengi oldun
Âşık oldum oğlum ben sana
Yanmış bulundum
Günahını öderiz bayım
Tutulmuş oldum
Attım sokaklara kendimi
Ölmüş bulundum
Âşık oldum oğlum ben sana
Vurulmuş oldum
Ölmüş bulundum
Kalmış bulundum
Affola
**
-
Hiç mi yanına uğramaz mutluluk
Hep mi teğet geçer
Eline yüzüne bulaşır da aşk
Süründürür, bu da mı kader?
Sonuç olarak sitem ediyorum
Sonuç olarak boş veremiyorum
Bu benimkisi bir kara komedi
Bu benimkisi bir züğürt tesellisi
Aşk işini biliyor
Kaç kişi bunu biliyor
Fikir başka gönül başka
O gideni seviyor
Bir uyusam uyansam
Unutmuş olsam ne olur
Kırdığın yer acıyor
Anahtar cümle budur
Bilmiyorsun sen
Herkes seni soruyor
En çok bu koyuyor
Kapılar kapandı mı
Yalnızlık içeride kalıyor
Aklın almadığı şeyleri
Kalp alıyor, bu da mı kader?
Aşk dediğin biraz böyle bir şey
Sen özleyedur kör kütük sev
Bir bakıyorsun her şey süt liman
Bir bakıyorsun tersten esen rüzgar aman
Aşk işini biliyor
Kaç kişi bunu biliyor
Fikir başka gönül başka
O gideni seviyor
Bir uyusam uyansam
Unutmuş olsam ne olur
Kırdığın yer acıyor
Anahtar cümle budur
Bilmiyorsun sen
Aşk işini biliyor
Kaç kişi bunu biliyor
Fikir başka gönül başka
O gideni seviyor
Bir uyusam uyansam
Unutmuş olsam ne olur
Kırdığın yer acıyor
Anahtar cümle budur
Bilmiyorsun sen
***
-
Bir kapıdan girdim
Diğerinden çıktım
Kocaman dünyanın
Taşlarını yuttum
**
Birine şeker tuttun
Birini aç uyuttun
Gam üstüne nice
Nice gam çektim
Zehir zemberek
Bir dünya işte
**
Elini kalbine
Koymayı unuttun
Dertlerin defterini
Dürmedin işte
**
Şu koskocaman dünyada
Bir zerreyim ben
Hayat benim suç ortağım
Payımı aldım ben
**
Pılımı pırtımı toplar
Ben giderim ben
Düşe kalka giderim de
Son giden değilim ben
**
Her gecenin başka
Bir yüzü vardır
Bir yüzü bahar
Bir yüzü kıştır
**
Öğütürler seni
Öğütürler beni
**
Gam üstüne nice
Nice gam çektim
Zehir zemberek
Bir dünya işte
**
Elini kalbine
Koymayı unuttun
Dertlerin defterini
Dürmedin işte
**
Şu koskocaman dünyada
Bir zerreyim ben
Hayat benim suç ortağım
Payımı aldım ben
**
Pılımı pırtımı toplar
Ben giderim ben
Düşe kalka giderim de
Son giden değilim ben
**
Şu koskocaman dünyada
Bir zerreyim ben
Hayat benim suç ortağım
Payımı aldım ben
**
Pılımı pırtımı toplar
Ben giderim ben
Düşe kalka giderim de
Son giden değilim ben
***
-
Bez bebekler yapacaktım
Kardeşimle oynayacaktım
Ölmeseydim şuracıkta
Okuryazar olacaktım
Ceylan gibi avladılar
Akşam eve dönemedim
Güzel günler görecektim
Göremedim, göremedim
Annem hasta, babam yasta
Vuruldum ben çocuk yaşta
Oy, oy, oy
Söyleyin o amcalara
Kıymasınlar çocuklara
Ner'de benim çocukluğum?
Daha şeker yiyecektim
Bir gün anne olacaktım
Ben de ninni söyleyecektim
Ceylan gibi avladılar
Akşam eve dönemedim
Neler neler diyecektim
Diyemedim, diyemedim
Annem hasta, babam yasta
Vuruldum ben çocuk yaşta
Oy, oy, oy
Söyleyin o amcalara
Kıymasınlar çocuklara
***
-
Masamıza kuşlar konsun, güller konsun, şiir olsun
Bizi yine efkâr bastı, bir gram neşe olsun
Bütün çaylar benden, yak bi′ sigara
Yasaksa yasak, günahı boynuma
**
Dostlar kahvesinde dertleniyoruz, böyleyiz bu ara
Abimgiller gelecekti, ner'de kaldılar acaba?
Daha saçlarıma güller takacağım, kalsan olmaz mı?
Aşk hataların bi′ kısmını siler, silsek olmaz mı?
**
Şu masaya baktım da masa ağır biz ağır
Bu gece de böyle biter, biraz neşe biraz kahır
Bugünden yarına bir anı kalacak
Bak ki bi' daha bi' bugün olacak
**
Dostlar kahvesinde dertleniyoruz, böyleyiz bu ara
Çek bi′ sandalye gecenin hatırına, gel otur yanıma
Daha saçlarına güller takacağım, kalsan olmaz mı?
Aşk hataların bi′ kısmını siler, silsek olmaz mı?
**
Dostlar kahvesinde dertleniyoruz, böyleyiz bu ara
Bizim kızlar gelecekti, bi' şey mi oldu acaba?
Daha saçlarıma güller takacağım, kalsan olmaz mı?
Aşk hataların bi′ kısmını siler, silsek olmaz mı?
**
Aşk hataların bi' kısmını siler, silsek olmaz mı?
***
-
Seni kalbime gömerim
Gittim mi tam giderim
Ruhum yirmi bir gram
Al onu da vereyim
Belki de bir daha
Göremeyebilirim
Sırf bu yüzden of
Deli olabilirim
Haritadan yerimi
Kayıtlardan ismimi
Silebilirim
Sile sile giderim
Bulamazsın beni
Yapabilirim bunu
Sonbahar çocuklarıyız
İçimizden ağlarız
Yol göründü mü bize
Hoş çakala sığınmayız
Belki de bir daha
Göremeyebilirim
Sırf bu yüzden of
Deli olabilirim
Haritadan yerimi
Kayıtlardan ismimi
Silebilirim
Kıra kıra gideni
Çize çize giderim
Yapabilirim bunu
Haritadan yerimi
Kayıtlardan ismimi
Silebilirim
Sile sile giderim
Bulamazsın beni
Yapabilirim bunu
Beni güzel hatırla
Konuşturma arkamdan kimseyi
Kapı önü çiçeklerime
Su vermeyi unutma
-
İçinden senin geçtiğin
Sokaklar güzel
Elin elimde yürüyorsam
Yağmurlar güzel
Adının geçtiği sofralar
Sohbetler güzel
Senin resmine bakarken
Uyumak güzel
Ne güzel olur gelsen
Ne iyi olur görsem
E gel o zaman kaptan
Bana çiçek al yoldan
Şair Leyla Sokak
Kırk numarada yaşıyorum
Kime sorsan söyler
Sol taraftaki eski ev
Bir yalnızın halinden
Bir yalnız anlar
Günler nasıl geçiyor
Ne var ne yok bir bir anlat
İçinde senin yaşadığın
Şehirler güzel
Bahar seninle bahar
Yaz kış senle güzel
Senin elinden içtiğim
Suyun tadı bir başka güzel
Velhasıl her bir şey
Sen olunca güzel
Ne güzel olur gelsen
Ne iyi olur görsem
E gel o zaman kaptan
Bana çiçek al yoldan
Şair Leyla Sokak
Kırk numarada yaşıyorum
Kime sorsan söyler
Sol taraftaki eski ev
Bir yalnızın halinden
Bir yalnız anlar
Nasıl güzeldir oralar
Ne var ne yok bir bir anlat
Bir yalnızın halinden
Bir yalnız anlar
Günler nasıl geçiyor
Ne var ne yok bir bir anlat