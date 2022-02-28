Nazan Öncel

O günden beri hiç sokaklara çıkmadım Saçımı taramadım, aynaya bakmadım Bir kitap okumadım, bir satır olsun yazmadım Yemedim içmedim, gözümü bile kırpmadım *** Sen bu satırları okuduğunda Ben çoktan bitmiş olacağım Ben bu yolları boşa mı teptim? Ben bu hayatı suya mı yazdım? *** Acı fakat gerçek Acı gerçek *** Bu benim resmim, en iyi hâlim Neyse ne boş ver, bittimse bittim Dert benim derdim, kalp benim kalbim Başka canım yok, verdimse verdim *** Bir komadan çıktım ötekine girdim Ağlaya ağlaya kendimden geçtim Konuşmadım kimseyle kendimden başka Ölmedim fakat yaşamadım *** Sen bu satırları okuduğunda Ben çoktan bitmiş olacağım Ben bu yolları boşa mı teptim? Ben bu hayatı suya mı yazdım? *** Acı fakat gerçek Acı gerçek *** Bu benim resmim, en iyi hâlim Neyse ne boş ver, bittimse bittim Dert benim derdim, kalp benim kalbim Başka canım yok, verdimse verdim *** Bu benim resmim, en iyi hâlim Neyse ne boş ver, bittimse bittim Dert benim derdim, kalp benim kalbim Başka canım yok, verdimse verdim

Bot mu giyerdin? Kot mu giyerdin? Siyah kazaklarını mı? Çok mu severdin? Gece mi gezerdin? Hazır mı yerdin? Unuttum (unuttum) *** Pot mu kırardın? Kalp mi kırardın? Taş mı atardın? Kuş mu tutardın? Düşünceli miydin? Bananeci miydin? Unuttum *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Postal aldım giymedim Göbek yaptım görmedin Sordum cevap vermedin ya ya (ya ya) Fransız kaldın bana Yabancı olduk sonra Bir ihtimal sevmedin ya ya *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Dünyayı kurtaran adam nerde?