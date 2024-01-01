Nazan Öncel

Bu İstanbul Akşamların soğuk yüzü Biraz kavga ve biraz aşk Bu gece çok sinirliyim Yine benim şansım kötü ** İstanbul′un bir suçu yok Beni bur'da çok üzdüler İstanbul′un bir suçu yok Beni bur'da çok üzdüler ** Bu İstanbul geceleri Bir İstanbul hatırası Bu İstanbul sokakları Kırık kalpler macerası ** Hatıralar, hatıralar Bütün bir yaz böyle geçti Fotoğraflar ve çok anı Biraz şarap, biraz sevgi ** Yağmurları unutmadım Yağmurları unuttular Yağmurları unutmadım Yağmurları unuttular ** Bu İstanbul geceleri Bir İstanbul hatırası Bu İstanbul sokakları Kırık kalpler macerası ***

A Bu Hayat Bir yarim vardı ayırdılar bizi Gözyaşımı silip avuttular bizi ah, ah *** Bir kere sevdim diye pişman ettiler bizi Güldürmediler ama ağlattılar bizi Böyle oldu şimdi Böyle oldu şimdi *** Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle *** A bu hayat böyle A bu hayat böyle *** Dikenli yollarda büyüttüler bizi Gül yataklarda yatırmadılar bizi ah, ah *** Zavallı egoistler çekemediler bizi Bir kenara geçip konuştular bizi Böyle oldu şimdi Böyle oldu şimdi *** Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle *** A bu hayat böyle A bu hayat böyle *** Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle Sensizlik ömür boyu sonsuz çile A bu hayat böyle, a bu hayat böyle *** A bu hayat böyle A bu hayat böyle A bu hayat böyle

Erkekler de Yanar Çok istedim aah Vermediler aah Bu ne inat aah Zalim peder aah Allah'tan kork aah Sopası yok aah Güzele bakmak sevap Ötesi yok aah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Kız kurusu (aah) Oldum valla (aah) Boş gezene (aah) Kız vermezler (aah) N’apcaz şimdi (aah) Yatcaz şimdi (aah) Gidip de banka soyacak Değiliz ya aah *** Erkeklerde yanar Hem de nasil yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkeklerde yanar Hem de nasil yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benim ki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benim ki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar

Ben Sokak Kızıyım Salıncakta sallanmadım Parka gitmedim, şeker almadım Ne oyuncağım oldu, ne uçurtmam oldu Yeni papuçlarım, ne bayramlığım Ben çocuk olmadım Ben çocuk olmadım Ekmek çaldım fırından Katık buldum çöplükten Polis koştu peşimden Hırsız polis oynadım Ben sokak kızıyım Bana iyi davranmayın Tütün buldum yerlerden Gittim yattım birinlen Dayak yedim abimden Korkum yoktur itlerden Ben sokak kızıyım Bana acımayın Ben okullu olmadım ben Renkli boyalarım, kalemim olmadı Ne önlük giydim, ne yavru kurt oldum Ne baş ögretmenim, ne kitabım oldu Ben çocuk olmadım Ben çocuk olmadım Ekmek çaldım fırından Katık buldum çöplükten Polis koştu peşimden Hırsız polis oynadım Ben sokak kızıyım Bana iyi davranmayın Tütün buldum yerlerden Gittim yattım birinlen Dayak yedim abimden Korkum yoktur itlerden Ben sokak kızıyım Bana acımayın Ekmek çaldım fırından Katık buldum çöplükten Polis koştu peşimden Hırsız polis oynadım Ben sokak kızıyım Ben sokak kızıyım Tütün buldum yerlerden Gittim yattım birinlen Dayak yedim abimden Korkum yoktur itlerden Ben sokak kızıyım Bana iyi davranmayın Ben sokak kızıyım Bana acımayın ***

Bana Özel İçimdeki karanlık Dışardakine benzemez Benim doğrularım Seninkinle bir değil Aşk bir bütün Bütünü ayıramazsın Yaşanmış yaşanmıştır Bi suçlu arayamazsın Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben senin yalnız ağacın Hasretim bana özel *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben seni böyle severim Hasretim bana özel İçimde boş oda yok Herkesin yeri belli Giderken unutma Anahtarını al iyi mi Ben kapılarıma hiç Kilit vurmadım ki Ben seni kendimden Çok ayırmadım ki ***

Geberik Peşinden koşturmadım Gidişinden yas tutmadım Sen beni çok üzdüydün Geldiydin yok gelmediydin a-ah Miskin miskin oturdum Bütün gün camdan baktım Ucuz şaraplar içtim Saçımı kestim yattım Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Bu mevzudan sıkıldım Kendime bir şeyler aldım Arkadaşları aradım Uzun bir tatil yaptım a-ah Aşkından ölmedim Kalp krizi geçirmedim Keyifim yerine geldi Böyle çok rahat ettim Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik O-h o-o-h Böyle de iyiyim böyle de O-h o-o-h Oh be O-h o-o-h Böyle de iyiyim böyle de O-h o-o-h Oh be Aşkından ölmedim Kalp krizi geçirmedim Keyifim yerine geldi Böyle çok rahat ettim Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik Gidenler gider Gider be geberik Hayat böyle geçmez Geçer mi geberik

Bırak Seveyim Rahat Edeyim Ben akşamları sevmem, akşamlar sorun yaratır Ben konuşmayı da sevmem, gidişler hep o gidiştir Senin geçtiğin yollardan yalnızlık çıkar gelir Ve böyle akşamlarda içim biraz daha erir ** Ben seni sevmedim, ben seni sevmedim Ben yalan söyledim, çok sevdim Bırak seveyim rahat edeyim Git de gebereyim rahat edeyim Bırak seveyim rahat edeyim ** Ne sızlandım ne ağladım Sana yalan söylemişler Sen de mutlu sayılmazsın Başka bir sebep göster ** Sen beni yanlış anladın Kimler gelir kimler geçer Ben de bir melek değilim Bu gün canım sevişmek ister ** Ben bir şey demedim ben bir şey demedim Ben öyle demedim çok sevdim Bırak seveyim rahat edeyim Git de gebereyim rahat edeyim Bırak seveyim rahat edeyim ** Senin geçtiğin yollardan yalnızlık çıkar gelir Ve böyle akşamlarda içim biraz daha erir… ***

Özgür Çiçek Bizim evin yollarına Sizin köşenin başlarına Arrivederci ** Çizdim, oynamıyorum Küstüm, barışmıyorum İstemem tabii ** Konuş konuş, seni dinliyorum ben Olur canım, bunu yazıyorum ben Tıpış tıpış sana gelir miyim ben, yok ** Ben genç bir kadın Sen genç bir adam Bütün meydanlar benim Anlaşıldı tamam, ov ** Ben özgür çiçek Sen uç uç böcek Bütün güzeller senin Anlaşıldı bebek ** Bizim evin yollarına Sizin köşenin başlarına Arrivederci ** Çizdim, oynamıyorum Küstüm, barışmıyorum İstemem tabii ** Konuş konuş, seni dinliyorum ben Olur canım, bunu yazıyorum ben Tıpış tıpış sana gelir miyim ben, yok *** Ben genç bir kadın Sen genç bir adam Bütün meydanlar benim Anlaşıldı tamam, ov ** Ben özgür çiçek Sen uç uç böcek, vav Bütün güzeller senin Anlaşıldı bebek *** Konuş konuş, seni dinliyorum ben Olur canım, bunu yazıyorum ben Tıpış tıpış sana gelir miyim ben, yok *** Ben genç bir kadın Sen genç bir adam Bütün meydanlar benim Anlaşıldı tamam *** Ben özgür çiçek Sen uç uç böcek Bütün güzeller senin Anlaşıldı bebek, vav ***

Ölüyorum Anlasana Değişen birşey olmadı Oooh Kalbim hızla çarpıyor Oooh Gel gör anlatamam sana Oooh Hatırası dün gibi Oooh Şimdi gitmeli Ama ölmeli Anlıyor musun İkimizden biri Şimdi gitmeli Ama ölmeli Bu şehirden hemen Şimdi gitmeli Ölüyorum anlasana Bir daha yoluna çıkmam Oooh Söz veriyorum sana Oooh Semtine bile uğramam Oooh Seni bırakıyorum sana