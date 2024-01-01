Nazan Öncel

Bu Kaçıncı Bahar Bir sevdiğim sen vardın, Kaç bahar geçti görmeyeli. Bir yıkıntı ben kaldım, Saçlarını tel tel öpmeyeli. Yollara küstüm, yıllara küstüm Gözlerine gözüm değmeyeli. Hasrete düştüm, güzlere döndüm Gül tenine yüzüm sürmeyeli. Bu kaçıncı bahar? Bilmediğin kadar, İçimde bir sen var. Gün mü soldu, sen mi soldun? Kar mı düştü yarim yollarına? Kar düşünce bağrım üşür, Ayrılıklar büyür kollarımda.

Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber Ala gözlerini sevdiğim dilber Şay edip aleme bildirme beni Açıp ak gerdanın durma karşımda Ecelimden evvel öldürme beni Ko dolanıp dursun kolun boynumda Hiç ölüm korkusu yoktur aynımda Bir gececik mihman olsam koynunda Uyan sabah deyu kaldırma beni Dolandım dağları bu yere düştüm Yar senin derdinden odlara düştüm Çaresi bulunmaz dertlere düştüm Yeter alev alev yandırma beni Gece gündüz çok ağladım gülmedim (Gece gündüz çok ağladım gülmedim) Aradım derdime derman bulmadım (Aradım derdime derman bulmadım) Bunca yıldır bir minnete gelmedim Kerem eyle mahsun gönderme beni Dolandım dağları bu yere düştüm Yar senin derdinden odlara düştüm Çaresi bulunmaz dertlere düştüm Yeter alev alev yandırma beni Dolandım dağları bu yere düştüm Yar senin derdinden odlara düştüm Çaresi bulunmaz dertlere düştüm Yeter alev alev yandırma beni Ala gözlerini sevdiğim dilber Şay edip aleme bildirme beni Açıp ak gerdanın durma karşımda Ecelimden evvel öldürme beni Ecelimden evvel öldürme beni

Badem Ağacı Sen ağaçların aptalı ben insanların Seni kandırır havalar beni sevdalar Bir ılıman hava esmeye görsün Düşünmeden gelecek kara kışı açarsın çiçeklerini Belki bu kez kış olmaz Bakarsın sevdan düş olmaz Bir güler yüz yeter Bu gönül adam olmaz Açalım yine çiçeklerimizi sonu gelmese de aşkın Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar bize şaşkın Bu gönül hep düş kurar usanmadan Aldanıp her umuda sıcaklığa Oysa bilir çoğu hüsran bakınca şöyle bir maziye Uslanmaz bu gönül nafile Belki bu kez kış olmaz Bakarsın sevdan düş olmaz Bir güler yüz yeter Bu gönül adam olmaz Açalım yine çiçeklerimizi sonu gelmese de aşkın Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar bize şaşkın

Elif Kalk sevdiğim, giyin kuşan Güzeller kıskansın saçını Gaflet basmış, uyumuşsun Uyan diye öptüm saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Güzeller kıskansın saçını Gaflet basmış, uyumuşsun Uyan diye öptüm saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Dediler sevdana düşen Söylesene neye küsen İpek tüller örtsün saçını Söyler herkes seni söyler Nere varsan methin eyler Al dudağın bala benzer İpek tüller örtsün saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Güzeller kıskansın saçını Gaflet basmış, uyumuşsun Uyan diye öptüm saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Dediler sevdana düşen Söylesene neye küsen İpek tüller örtsün saçını Söyler herkes seni söyler Nere varsan methin eyler Al dudağın bala benzer İpek tüller örtsün saçını

Hayaller Na na na Düşlerimde yalnız kalmak çok zordu Hayallerim benim için oyundu Düşlerimde yalnız kalmak çok zordu Hayallerim benim için oyundu Hayaller birer birer Kapımı çalıp girdiler Sonra da terk edip gittiler Hayaller birer birer Kapımı çalıp girdiler Sonra da terk edip gittiler Na na na Gözlerimden bir damla yaş süzüldü Umutlarım hayallere dönüştü Gözlerimden bir damla yaş süzüldü Umutlarım hayallere dönüştü Hayaller birer birer Kapımı çalıp girdiler Sonra da terk edip gittiler Hayaller birer birer Kapımı çalıp girdiler Sonra da terk edip gittiler Yalnız kalmak bir oyundu Yalnız kalmak bir oyundu Hayaller birer birer Kapımı çalıp girdiler Sonra da terk edip gittiler Hayaller birer birer Kapımı çalıp girdiler Sonra da terk edip gittiler Na na na

Her An Gitmeler Üzerine Sabaha karşı gıcırdadı karavan Aynı melodi döküldü ıslığımdan Sabaha karşı gıcırdadı karavan Aynı melodi döküldü ıslığımdan Gece tükenmişti şehrin son içimi Sabaha karşı çağrı geldi yollardan Başka güneş, başka deniz, tuzu başkaydı suyun Martının kanadından damlayan Sabaha karşı, yollara karşı, bir yalnızlık şarkısı Aynı melodi döküldü ıslığımdan Yoldaydı artık gidiyordu karavan Yol ki insanın içine uzayan Yoldaydı artık gidiyordu karavan Yol ki insanın içine uzayan Gece tükenmişti şehrin son içimi Sabaha karşı badem geldi yollardan Başka güneş, başka deniz, tuzu başkaydı suyun Martının kanadından damlayan Sabaha karşı, yollara karşı, bir yalnızlık şarkısı Aynı melodi döküldü ıslığımdan Başka güneş, başka deniz, başkaydı tuzu başkaydı suyun Martının kanadından damlayan Sabaha karşı, yollara karşı (yollara karşı), bir yalnızlık şarkısı Aynı melodi döküldü ıslığımdan Başka güneş, başka deniz, tuzu başkaydı suyun Martının kanadından damlayan Sabaha karşı, yollara karşı, bir yalnızlık şarkısı Aynı melodi döküldü ıslığımdan

Kalk Sevdiğim Kalk sevdiğim, giyin kuşan Güzeller kıskansın saçını Gaflet basmış, uyumuşsun Uyan diye öptüm saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Güzeller kıskansın saçını Gaflet basmış, uyumuşsun Uyan diye öptüm saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Dediler sevdana düşen Söylesene neye küsen İpek tüller örtsün saçını Söyler herkes seni söyler Nere varsan methin eyler Al dudağın bala benzer İpek tüller örtsün saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Güzeller kıskansın saçını Gaflet basmış, uyumuşsun Uyan diye öptüm saçını Kalk sevdiğim, giyin kuşan Dediler sevdana düşen Söylesene neye küsen İpek tüller örtsün saçını Söyler herkes seni söyler Nere varsan methin eyler Al dudağın bala benzer İpek tüller örtsün saçını

Kara Değil mi? Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin Kaşların kara değil mi? Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin Kaşların kara değil mi? Beni kara diye yerme Mevla'm yaratmış, hor görme Ala göze siyah sürme Çekilir, kara değil mi? Hint'ten, Yemen'den çekilir İner Bağdat'a dökülür Türlü taama ekilir Biber de kara değil mi? Hint'ten, Yemen'den çekilir İner Bağdat'a dökülür Türlü taama ekilir Biber de kara değil mi? İllerde konup göçerler Lale sümbülü biçerler Ağalar, beyler içerler Kahve de kara değil mi? Karac'oğlan der, inşallah Görenler desin maşallah Kara donlu Beytullah Karac'oğlan der, inşallah Görenler desin maşallah Karac'oğlan der, inşallah Görenler desin maşallah Karac'oğlan der, inşallah Görenler desin maşallah Kara donlu Beytullah Örtüsü kara değil mi? Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin Kaşların kara değil mi? Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin Kaşların kara değil mi? Beni kara diye yerme Mevla'm yaratmış, hor görme Ala göze siyah sürme Çekilir, kara değil mi? Karac'oğlan der, inşallah Görenler desin maşallah Kara donlu Beytullah Örtüsü kara değil mi? Kaşların kara değil mi? Gözlerin kara değil mi? Örtüsü kara değil mi?

Kiminsin Sen? Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen? Siyah zülfün gül yüzüne döken dilber kiminsin sen? Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen? Baktım gözüne kaşına benzettim huma kuşuna Bizi hicran ataşına yakan dilber kiminsin sen? Senin medhin eder diller, payine yüz sürer kullar Yanağın üstüne güller sokan dilber kiminsin sen? Karacoğlan der varalım, önünde divan duralım İzin verirse soralım, civan dilber kiminsin sen? Kimsin sen, kiminsin sen? Kimsin sen, kiminsin sen? Kimsin sen, kiminsin sen? Kimsin sen, kiminsin sen? Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen? Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen? Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen? Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen? Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana (Kimsin sen, kiminsin sen?) Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen?(Kimsin sen benimsin sen?) Kimsin sen, kiminsin sen? (Kiminsin sen?) Kimsin sen, kiminsin sen? (Kiminsin sen?) Kimsin sen, kiminsin sen? (Kiminsin sen?) Kimsin sen, benimsin sen

Sensiz Olmam Dün gece seni rüyamda gördüm Gözlerinde yaş, kalbinde hüzün Dün gece seni rüyamda gördüm Gözlerimde yaş, kalbinde hüzün Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğin kum saati Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğim kum saati Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam Dün gece seni onunla gördüm Gözlerimde yaş, aklımda yüzün Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğin kum saati Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğim kum saati Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam