Nazan Öncel

-
Bir sevdiğim sen vardın,
Kaç bahar geçti görmeyeli.
Bir yıkıntı ben kaldım,
Saçlarını tel tel öpmeyeli.
Yollara küstüm, yıllara küstüm
Gözlerine gözüm değmeyeli.
Hasrete düştüm, güzlere döndüm
Gül tenine yüzüm sürmeyeli.
Bu kaçıncı bahar?
Bilmediğin kadar,
İçimde bir sen var.
Gün mü soldu, sen mi soldun?
Kar mı düştü yarim yollarına?
Kar düşünce bağrım üşür,
Ayrılıklar büyür kollarımda.
-
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şay edip aleme bildirme beni
Açıp ak gerdanın durma karşımda
Ecelimden evvel öldürme beni
Ko dolanıp dursun kolun boynumda
Hiç ölüm korkusu yoktur aynımda
Bir gececik mihman olsam koynunda
Uyan sabah deyu kaldırma beni
Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Yeter alev alev yandırma beni
Gece gündüz çok ağladım gülmedim
(Gece gündüz çok ağladım gülmedim)
Aradım derdime derman bulmadım
(Aradım derdime derman bulmadım)
Bunca yıldır bir minnete gelmedim
Kerem eyle mahsun gönderme beni
Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Yeter alev alev yandırma beni
Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Yeter alev alev yandırma beni
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şay edip aleme bildirme beni
Açıp ak gerdanın durma karşımda
Ecelimden evvel öldürme beni
Ecelimden evvel öldürme beni
-
Sen ağaçların aptalı ben insanların
Seni kandırır havalar beni sevdalar
Bir ılıman hava esmeye görsün
Düşünmeden gelecek kara kışı açarsın çiçeklerini
Belki bu kez kış olmaz
Bakarsın sevdan düş olmaz
Bir güler yüz yeter
Bu gönül adam olmaz
Açalım yine çiçeklerimizi sonu gelmese de aşkın
Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar bize şaşkın
Bu gönül hep düş kurar usanmadan
Aldanıp her umuda sıcaklığa
Oysa bilir çoğu hüsran bakınca şöyle bir maziye
Uslanmaz bu gönül nafile
Belki bu kez kış olmaz
Bakarsın sevdan düş olmaz
Bir güler yüz yeter
Bu gönül adam olmaz
Açalım yine çiçeklerimizi sonu gelmese de aşkın
Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar bize şaşkın
-
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Güzeller kıskansın saçını
Gaflet basmış, uyumuşsun
Uyan diye öptüm saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Güzeller kıskansın saçını
Gaflet basmış, uyumuşsun
Uyan diye öptüm saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Dediler sevdana düşen
Söylesene neye küsen
İpek tüller örtsün saçını
Söyler herkes seni söyler
Nere varsan methin eyler
Al dudağın bala benzer
İpek tüller örtsün saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Güzeller kıskansın saçını
Gaflet basmış, uyumuşsun
Uyan diye öptüm saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Dediler sevdana düşen
Söylesene neye küsen
İpek tüller örtsün saçını
Söyler herkes seni söyler
Nere varsan methin eyler
Al dudağın bala benzer
İpek tüller örtsün saçını
-
Na na na
Düşlerimde yalnız kalmak çok zordu
Hayallerim benim için oyundu
Düşlerimde yalnız kalmak çok zordu
Hayallerim benim için oyundu
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Na na na
Gözlerimden bir damla yaş süzüldü
Umutlarım hayallere dönüştü
Gözlerimden bir damla yaş süzüldü
Umutlarım hayallere dönüştü
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Yalnız kalmak bir oyundu
Yalnız kalmak bir oyundu
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Na na na
-
Sabaha karşı gıcırdadı karavan
Aynı melodi döküldü ıslığımdan
Sabaha karşı gıcırdadı karavan
Aynı melodi döküldü ıslığımdan
Gece tükenmişti şehrin son içimi
Sabaha karşı çağrı geldi yollardan
Başka güneş, başka deniz, tuzu başkaydı suyun
Martının kanadından damlayan
Sabaha karşı, yollara karşı, bir yalnızlık şarkısı
Aynı melodi döküldü ıslığımdan
Yoldaydı artık gidiyordu karavan
Yol ki insanın içine uzayan
Yoldaydı artık gidiyordu karavan
Yol ki insanın içine uzayan
Gece tükenmişti şehrin son içimi
Sabaha karşı badem geldi yollardan
Başka güneş, başka deniz, tuzu başkaydı suyun
Martının kanadından damlayan
Sabaha karşı, yollara karşı, bir yalnızlık şarkısı
Aynı melodi döküldü ıslığımdan
Başka güneş, başka deniz, başkaydı tuzu başkaydı suyun
Martının kanadından damlayan
Sabaha karşı, yollara karşı (yollara karşı), bir yalnızlık şarkısı
Aynı melodi döküldü ıslığımdan
Başka güneş, başka deniz, tuzu başkaydı suyun
Martının kanadından damlayan
Sabaha karşı, yollara karşı, bir yalnızlık şarkısı
Aynı melodi döküldü ıslığımdan
-
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Güzeller kıskansın saçını
Gaflet basmış, uyumuşsun
Uyan diye öptüm saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Güzeller kıskansın saçını
Gaflet basmış, uyumuşsun
Uyan diye öptüm saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Dediler sevdana düşen
Söylesene neye küsen
İpek tüller örtsün saçını
Söyler herkes seni söyler
Nere varsan methin eyler
Al dudağın bala benzer
İpek tüller örtsün saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Güzeller kıskansın saçını
Gaflet basmış, uyumuşsun
Uyan diye öptüm saçını
Kalk sevdiğim, giyin kuşan
Dediler sevdana düşen
Söylesene neye küsen
İpek tüller örtsün saçını
Söyler herkes seni söyler
Nere varsan methin eyler
Al dudağın bala benzer
İpek tüller örtsün saçını
-
Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi?
Yüzünü sevdiren gelin
Kaşların kara değil mi?
Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi?
Yüzünü sevdiren gelin
Kaşların kara değil mi?
Beni kara diye yerme
Mevla'm yaratmış, hor görme
Ala göze siyah sürme
Çekilir, kara değil mi?
Hint'ten, Yemen'den çekilir
İner Bağdat'a dökülür
Türlü taama ekilir
Biber de kara değil mi?
Hint'ten, Yemen'den çekilir
İner Bağdat'a dökülür
Türlü taama ekilir
Biber de kara değil mi?
İllerde konup göçerler
Lale sümbülü biçerler
Ağalar, beyler içerler
Kahve de kara değil mi?
Karac'oğlan der, inşallah
Görenler desin maşallah
Kara donlu Beytullah
Karac'oğlan der, inşallah
Görenler desin maşallah
Karac'oğlan der, inşallah
Görenler desin maşallah
Karac'oğlan der, inşallah
Görenler desin maşallah
Kara donlu Beytullah
Örtüsü kara değil mi?
Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi?
Yüzünü sevdiren gelin
Kaşların kara değil mi?
Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi?
Yüzünü sevdiren gelin
Kaşların kara değil mi?
Beni kara diye yerme
Mevla'm yaratmış, hor görme
Ala göze siyah sürme
Çekilir, kara değil mi?
Karac'oğlan der, inşallah
Görenler desin maşallah
Kara donlu Beytullah
Örtüsü kara değil mi?
Kaşların kara değil mi?
Gözlerin kara değil mi?
Örtüsü kara değil mi?
-
Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen?
Siyah zülfün gül yüzüne döken dilber kiminsin sen?
Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana
Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen?
Baktım gözüne kaşına benzettim huma kuşuna
Bizi hicran ataşına yakan dilber kiminsin sen?
Senin medhin eder diller, payine yüz sürer kullar
Yanağın üstüne güller sokan dilber kiminsin sen?
Karacoğlan der varalım, önünde divan duralım
İzin verirse soralım, civan dilber kiminsin sen?
Kimsin sen, kiminsin sen?
Kimsin sen, kiminsin sen?
Kimsin sen, kiminsin sen?
Kimsin sen, kiminsin sen?
Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana
Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen?
Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana
Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen?
Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana
Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen?
Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana
Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen?
Gel gidelim gülistana, bakalım bağa bostana (Kimsin sen, kiminsin sen?)
Bize mestane mestane bakan dilber kiminsin sen?(Kimsin sen benimsin sen?)
Kimsin sen, kiminsin sen? (Kiminsin sen?)
Kimsin sen, kiminsin sen? (Kiminsin sen?)
Kimsin sen, kiminsin sen? (Kiminsin sen?)
Kimsin sen, benimsin sen
-
Dün gece seni rüyamda gördüm
Gözlerinde yaş, kalbinde hüzün
Dün gece seni rüyamda gördüm
Gözlerimde yaş, kalbinde hüzün
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğin kum saati
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğim kum saati
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
Dün gece seni onunla gördüm
Gözlerimde yaş, aklımda yüzün
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğin kum saati
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğim kum saati
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
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Gam çekme haline divane gönül
Sana da bulunur ilde neler var
Ayva mı eksik turunç mu yoksa nar
Sun elin beri dalda daha neler var
Sakının ağalar beyler küçükten
Yanağı gamzeli eğri bıçaktan
Arılar bal alır bin bir çiçekten
Nezaket arıda balda neler var
Karacaoğlan der ki yaralı sinem
Elimden aldırdım gül yüzlü sunam
Kimi cennet ister kimi cehennem
Cennetten beride yolda neler var
Yiğit olan yiğit dağdır kaledir
Sevmeyin çirkini başa beladır
Bülbülün feryadı gonca güledir
Takının güzeller gülde neler var
Karacaoğlan der ki yaralı sinem
Elimden aldırdım gül yüzlü sunam
Kimi cennet ister kimi cehennem
Cennetten beride yolda neler var
Bunu ben demedim aşıklar diyen
Şu dertli sineme hançerler vuran
Bilmem boz geyiktir bilmem ak ceylan
Karacaoğlan der ki yaralı sinem
Elimden aldırdım gül yüzlü sunam
Kimi cennet ister kimi cehennem
Cennetten beride yolda neler var