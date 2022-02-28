Hatırına Sustum Şarkı Sözleri
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Nazan Öncel
Hatırına Sustum
-
Canım benim nasılsın
İyi misin oralarda
Kimse sana söylemedi mi
Başa gelen çekilir demedi mi
***
Bir yürüdüm bir durdum
Denize bir kıyı buldum
Bıraktığın biçimde
Geceyle kardeş oldum
***
Ne gözdeyim ne kaşta
Bir ordayım bir burada
Tatlı acı anılarla
Merhamet Apartmanı'nda
Bir sen varsın aklımda
Kedim bile farkında
***
Canım benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin adı yan yana
Duvarlara yazılsın
***
Gülüm benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin resmi yan yana
Şu duvara asılsın
***
İstanbul dolaylarında
Taksim olaylarında
Bildiklerimi unuttum
Çukurcumalarında
***
Ne gözdeyim ne kaşta
Bir ordayım bir burada
Tatlı acı anılarla
Merhamet Apartmanı'nda
Bir sen varsın aklımda
Limon bile farkında
***
Canım benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin adı yan yana
Duvarlara yazılsın
***
Kibrit kutusu
Gazoz şişesi
Ayva rendesi
İnci küpesi
***
İki anahtar
Süs köpeği
Mavi çarşaflar
Ayakkabının teki
***
Yağmurluk
Şemsiye
Yüksük
Cetvel
Fincan
Kurşun kalemi
***
Üç tekerli bisiklet
Elinin değdiği her şeyi topladım
Aşkın olduğu yerde
Mantık ne gezer
Yarım akılla değil
Çeyrek akılla gezer
***
Bir yerdeyim bir gökte
Bir sendeyim bir bende
Tatlı acı anılarla
Merhamet Apartmanı'nda
***
Canım benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin adı yan yana
Duvarlara yazılsın
***
Gülüm benim nasılsın
Daha daha nasılsın
İkimizin resmi yan yana
Şu duvara asılsın
***
Bir sen yoksun yanımda
Pamuk bunun farkında
Aşk ayağıma kadar gelmişti
Kendi elimle tepmiştim
-
Hayat kolay değil
Ağlarım, ağlarım
Bunu daha bir çocukken
Anladım, anlatamadım
***
Of, hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Geceler diken bana
Hangi gecemi yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırıma yuttum
Öfkeli dünyada
Senin için yaşıyorum
***
Kader benle hemfikir değil
Hayatla derdim var
Ben hata veririm
Kendimle zorum var
***
Of, hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Dünya batıyor bana
Hangi günümü yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırına yuttum
Sersefil dünyada
Senin için yaşıyorum
***
Ay ay ay, anam anam, ay ay
***
Hangi birine yanayım?
Hangisini anlatayım?
Geceler diken bana
Hangi gecemi yakayım?
***
Hatırına sustum
Hatırıma yuttum
Öfkeli dünyada
Senin için yaşıyorum
-
Bir düş gördüm düşümde gözlerin yerlerdeydi
Ellerin ceplerinde kalbin ötelerdeydi
***
Seni bugün görmem lazım
Şöyle biraz açılmam lazım
Derdimi anlatmam gerek
İçimi dökmem lazım
***
Bize ne oldu bilmem lazım
Önce kendimi inanmam lazım
Tek başıma çıkmam gerek
Zamanla alışmam demek
Beni biraz anlaman lazım
***
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü biri var gördüm o zaman
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü biri var gördüm o zaman
***
Silah zoruyla mı sevdin
Kalbine zorlamı girdim
Mümkün olabilseydi
Anlatabilirdim
***
Seni bugün görmem lazım
Şöyle biraz açılmam lazım
Derdimi anlatmam gerek
İçimi dökmem lazım
***
Bize ne oldu bilmem lazım
Önce kendim inanmam lazım
Bunla başa çıkmam gerek
Zamanla alışmam demek
Beni biraz anlaman lazım
***
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü bir rüya gördüm o zaman
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü bir rüya gördüm o zaman
***
O da mı yalan bu da mı yalan
Kötü bir rüya gördüm o zaman
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