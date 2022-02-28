Nazan Öncel

Canım Benim Nasılsın Canım benim nasılsın İyi misin oralarda Kimse sana söylemedi mi Başa gelen çekilir demedi mi *** Bir yürüdüm bir durdum Denize bir kıyı buldum Bıraktığın biçimde Geceyle kardeş oldum *** Ne gözdeyim ne kaşta Bir ordayım bir burada Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda Bir sen varsın aklımda Kedim bile farkında *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Gülüm benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin resmi yan yana Şu duvara asılsın *** İstanbul dolaylarında Taksim olaylarında Bildiklerimi unuttum Çukurcumalarında *** Ne gözdeyim ne kaşta Bir ordayım bir burada Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda Bir sen varsın aklımda Limon bile farkında *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Kibrit kutusu Gazoz şişesi Ayva rendesi İnci küpesi *** İki anahtar Süs köpeği Mavi çarşaflar Ayakkabının teki *** Yağmurluk Şemsiye Yüksük Cetvel Fincan Kurşun kalemi *** Üç tekerli bisiklet Elinin değdiği her şeyi topladım Aşkın olduğu yerde Mantık ne gezer Yarım akılla değil Çeyrek akılla gezer *** Bir yerdeyim bir gökte Bir sendeyim bir bende Tatlı acı anılarla Merhamet Apartmanı'nda *** Canım benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin adı yan yana Duvarlara yazılsın *** Gülüm benim nasılsın Daha daha nasılsın İkimizin resmi yan yana Şu duvara asılsın *** Bir sen yoksun yanımda Pamuk bunun farkında Aşk ayağıma kadar gelmişti Kendi elimle tepmiştim

Hatırına Sustum Hayat kolay değil Ağlarım, ağlarım Bunu daha bir çocukken Anladım, anlatamadım *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum *** Kader benle hemfikir değil Hayatla derdim var Ben hata veririm Kendimle zorum var *** Of, hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Dünya batıyor bana Hangi günümü yakayım? *** Hatırına sustum Hatırına yuttum Sersefil dünyada Senin için yaşıyorum *** Ay ay ay, anam anam, ay ay *** Hangi birine yanayım? Hangisini anlatayım? Geceler diken bana Hangi gecemi yakayım? *** Hatırına sustum Hatırıma yuttum Öfkeli dünyada Senin için yaşıyorum